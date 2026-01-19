user icon
icon

Verstappen waarschuwt: "Nieuwe F1-regels gaan alles opschudden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen waarschuwt: "Nieuwe F1-regels gaan alles opschudden"

Max Verstappen kwam vorig seizoen nét tekort voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Met slechts twee punten verschil moest de Nederlander de titel laten aan Lando Norris. Dit jaar krijgt hij een nieuwe kans, maar wel in een Formule 1 die er totaal anders uitziet door de invoering van ingrijpende nieuwe reglementen.

De viervoudig wereldkampioen kijkt met een nuchtere blik vooruit naar die veranderingen. Verstappen verwacht dat de nieuwe regels de onderlinge verhoudingen flink kunnen opschudden en benadrukt welke eigenschappen volgens hem cruciaal zijn om competitief te blijven in een veranderende Formule 1.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?

In gesprek met Bloomberg legt Verstappen uit dat je voor het seizoen al weet in welk veld je rijdt: "Dat weet je toch al voordat het seizoen begint? Het is dus niet echt een verrassing. Het team is daarop voorbereid en het is ook een beetje een nieuwe uitdaging. Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier met de auto's gereden, maar tegelijkertijd kan een beetje verandering geen kwaad. Het kan ook voor veel onrust zorgen op de grid; je weet het niet, dus we zullen zien hoe dat verloopt."

Verstappen stelt dat hij zich nog amper heeft voorbereid op het nieuwe seizoen: "Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb nog niet eens zoveel ronden in de simulator gereden, weet je. Dus voor mij geldt: ik kijk wel wat er gebeurt als ik in de auto zit. Ik ben van mening dat het als coureur altijd heel belangrijk is dat je je snel kunt aanpassen aan de situatie waarin je je bevindt."

Wat is belangrijk als F1-coureur?

Verstappen laat weten dat een coureur zich altijd snel moet kunnen aanpassen: "Of dat nu in een auto is die je al lang kent, of in een compleet nieuwe auto, je moet je gewoon snel kunnen aanpassen en ook snel kunnen leren, want de auto's zullen zich volgens mij ook heel snel ontwikkelen."

Knalpijp

Posts: 2.346

Max dus!!

  • 1
  • 19 jan 2026 - 09:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 168

    Max kan zich gelukkig snel aanpassen, maar coureurs die amper in een simulator komen, zullen nu stijf achteraan staan. Ik ken een zekere coureur die nu vast ineens voorstander zal blijken te zijn van reversed grids.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 08:35
  • OrangeArrows

    Posts: 3.329

    Mooie die nuchtere houding van Max.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 08:55

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar