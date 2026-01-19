Max Verstappen kwam vorig seizoen nét tekort voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Met slechts twee punten verschil moest de Nederlander de titel laten aan Lando Norris. Dit jaar krijgt hij een nieuwe kans, maar wel in een Formule 1 die er totaal anders uitziet door de invoering van ingrijpende nieuwe reglementen.

De viervoudig wereldkampioen kijkt met een nuchtere blik vooruit naar die veranderingen. Verstappen verwacht dat de nieuwe regels de onderlinge verhoudingen flink kunnen opschudden en benadrukt welke eigenschappen volgens hem cruciaal zijn om competitief te blijven in een veranderende Formule 1.

Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?

In gesprek met Bloomberg legt Verstappen uit dat je voor het seizoen al weet in welk veld je rijdt: "Dat weet je toch al voordat het seizoen begint? Het is dus niet echt een verrassing. Het team is daarop voorbereid en het is ook een beetje een nieuwe uitdaging. Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier met de auto's gereden, maar tegelijkertijd kan een beetje verandering geen kwaad. Het kan ook voor veel onrust zorgen op de grid; je weet het niet, dus we zullen zien hoe dat verloopt."

Verstappen stelt dat hij zich nog amper heeft voorbereid op het nieuwe seizoen: "Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb nog niet eens zoveel ronden in de simulator gereden, weet je. Dus voor mij geldt: ik kijk wel wat er gebeurt als ik in de auto zit. Ik ben van mening dat het als coureur altijd heel belangrijk is dat je je snel kunt aanpassen aan de situatie waarin je je bevindt."

Wat is belangrijk als F1-coureur?

Verstappen laat weten dat een coureur zich altijd snel moet kunnen aanpassen: "Of dat nu in een auto is die je al lang kent, of in een compleet nieuwe auto, je moet je gewoon snel kunnen aanpassen en ook snel kunnen leren, want de auto's zullen zich volgens mij ook heel snel ontwikkelen."