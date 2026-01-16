user icon
'Racing Bulls voert volgende week belangrijke filmdag uit'

'Racing Bulls voert volgende week belangrijke filmdag uit'

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls trokken afgelopen nacht het doek van hun nieuwe auto. Tijdens een speciale show in Detroit kreeg het publiek de auto's te zien, en het lijkt erop dat Racing Bulls snel de baan opgaan. De shakedown vindt mogelijk volgende week plaats.

De voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen zijn in volle gang. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische reglementen gelden in de sport, en dat betekent dat iedereen praktisch op nul begint. Voor de teams van Red Bull en Racing Bulls wordt het een spannend seizoen, want ze gaan rijden met zelfontwikkelde krachtbronnen. Samen met Ford gaat Red Bull Powertrains deze motoren bouwen, maar het is nog onduidelijk hoe competitief ze zullen zijn.

Tijdens de launch in het Amerikaanse Detroit ging alle aandacht uit naar het grote Red Bull Racing, terwijl ook Racing Bulls het doek van de auto trok. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull maakte een meer relaxte indruk, maar toch gaat er bij hen veel veranderen. Liam Lawson is aangebleven als coureur, terwijl ze de jonge Arvid Lindblad laten debuteren.

Wat gaat er gebeuren in Imola?

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer gaat Racing Bulls volgende week de baan op voor een filmdag. Het medium meldt dat ze op 20 of 21 januari voor het eerst het circuit opgaan met de nieuwe VCARB03 voor de filmdag. 

Het circuit waar Lawson en Lindblad met de nieuwe wagen gaan rijden, is Imola. Het circuit in de regio Emilia-Romagna staat dit jaar niet meer op de Formule 1-kalender, maar ligt wel om de hoek bij de Racing Bulls-fabriek in Faenza.

Komen er updates aan?

Volgens AutoRacer gaan ze bij Racing Bulls hard aan de slag in voorbereiding op het nieuwe seizoen. De auto zal er naar verwachting heel anders uitzien dan de wagen die vannacht werd onthuld in Detroit. Daarnaast zou de ophanging van de VCARB03 hetzelfde zijn als bij de nieuwe RB22 van Red Bull. Volgens het medium staat de eerste updates ook al in de planning.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

