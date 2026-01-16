Arvid Lindblad is de enige rookie die in 2026 de Formule 1 gaat betreden. Nu alle groentjes van vorig seizoen een jaar ervaring hebben, blijft alleen Lindblad over. De Brit gaat rijden voor Racing Bulls naast Liam Lawson. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is erg trots op de Britse-Zweed.

Lindblad reed vorig jaar zijn eerste seizoen de Formule 2 en eindigde op de zesde plek, maar dat was voldoende om een plekje in de Formule 1 te kunnen bemachtigen. De nog maar achttienjarige coureur is de jongste coureur van dit seizoen.

'Lindblad is snel genoeg'

Op de vraag of Lindblad snel genoeg is voor in de Formule 1 weten we het antwoord nog niet, maar toch denkt Helmut Marko dat de Brit meekan met de rest van de Formule 1. De oud-adviseur vertelt bij ORF dat hij alle vertrouwen heeft in de rookie.

"Dat niet alle talenten het in de Formule 1 gered hebben is vrij natuurlijk." Helmut Marko heeft zich erg veel beziggehouden met talenten zoals Lindblad. "Qua snelheid ben ik ervan overtuigd dat Arvid zeker competitief zal zijn. Het is lastig om in deze formule veel te voorspellen. Het rijden komt namelijk ook voor een groot deel op de software aan", zo laat de Oostenrijker weten.

Lindblad was competitief in de F2

In de Formule 2 liet Lindblad zien dat hij meer dan alleen potentie heeft. Hij behaalde vijf podiumplaatsen, waaronder drie overwinningen, en verzamelde in totaal 134 punten. Daarmee eindigde hij weliswaar 77 punten achter kampioen Leonardo Fornaroli, maar zijn prestaties werden binnen Red Bull als zeer overtuigend beschouwd.

Met zijn debuut bij Racing Bulls krijgt Lindblad nu de kans om dat talent ook op het hoogste niveau te laten zien. Hij neemt het op tegen Liam Lawson die al enige ervaring heeft bij het zusterteam van Red Bull Racing.