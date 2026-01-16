user icon
Marko heeft torenhoge verwachtingen van Red Bull-debutant Lindblad

Arvid Lindblad is de enige rookie die in 2026 de Formule 1 gaat betreden. Nu alle groentjes van vorig seizoen een jaar ervaring hebben, blijft alleen Lindblad over. De Brit gaat rijden voor Racing Bulls naast Liam Lawson. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is erg trots op de Britse-Zweed.

Lindblad reed vorig jaar zijn eerste seizoen de Formule 2 en eindigde op de zesde plek, maar dat was voldoende om een plekje in de Formule 1 te kunnen bemachtigen. De nog maar achttienjarige coureur is de jongste coureur van dit seizoen. 

'Lindblad is snel genoeg'

Op de vraag of Lindblad snel genoeg is voor in de Formule 1 weten we het antwoord nog niet, maar toch denkt Helmut Marko dat de Brit meekan met de rest van de Formule 1. De oud-adviseur vertelt bij ORF dat hij alle vertrouwen heeft in de rookie. 

"Dat niet alle talenten het in de Formule 1 gered hebben is vrij natuurlijk." Helmut Marko heeft zich erg veel beziggehouden met talenten zoals Lindblad. "Qua snelheid ben ik ervan overtuigd dat Arvid zeker competitief zal zijn. Het is lastig om in deze formule veel te voorspellen. Het rijden komt namelijk ook voor een groot deel op de software aan", zo laat de Oostenrijker weten. 

Lindblad was competitief in de F2

In de Formule 2 liet Lindblad zien dat hij meer dan alleen potentie heeft. Hij behaalde vijf podiumplaatsen, waaronder drie overwinningen, en verzamelde in totaal 134 punten. Daarmee eindigde hij weliswaar 77 punten achter kampioen Leonardo Fornaroli, maar zijn prestaties werden binnen Red Bull als zeer overtuigend beschouwd.

Met zijn debuut bij Racing Bulls krijgt Lindblad nu de kans om dat talent ook op het hoogste niveau te laten zien. Hij neemt het op tegen Liam Lawson die al enige ervaring heeft bij het zusterteam van Red Bull Racing.

Is er eindelijk een keer weer eens wat echt F1 nieuws, en we lezen het vooral niet hier.

    Of topic,
    "Lewis Hamilton krijgt na een moeizaam eerste seizoen bij Ferrari een nieuwe race-engineer."
    Te lezen op nU punt Nederland.

      Best jammer want ik vond het samen net Bassie en Adriaan. ;)

      Is er eindelijk een keer weer eens wat echt F1 nieuws, en we lezen het vooral niet hier.

      Nieuws lezen beter ook elders, hier Ouwenelen.

      Thanx @koppie toe!

      In een officieel statement laat Ferrari weten: “Scuderia Ferrari HP kondigt aan dat Riccardo Adami een nieuwe rol op zich neemt binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy als Scuderia Driver Academy and Test Previous Cars Manager. In deze functie draagt hij met zijn uitgebreide ervaring op het circuit en zijn Formule 1-expertise bij aan de ontwikkeling van toekomstig talent en aan het versterken van de prestatiecultuur binnen het programma.”

      Over zijn opvolger bij Hamilton is nog geen duidelijkheid. “De nieuwe race-engineer voor auto nummer 44 zal op een later moment worden bekendgemaakt”, aldus het team.
      Of Ferrari kiest voor een interne promotie of iemand van buiten, is vooralsnog onbekend. (MS)

      In ieder geval geen promotie voor bewezen diensten.
      Vind het een zware degradatie voor hem.
      Maar goed het lijkt me beter voor het team dat hij weg is.

    Off-topic:

    Bij The Fast and the Curious blikten Verstappen, Lindblad en Hadjar terug op zijn winterstop. Max geeft ook aan dat hij teamgenoot Isack Hadjar pas weer voor het eerst ziet sinds de race in de Verenigde Arabische Emiraten. Verder vertelt Verstappen vrijuit over zijn privéleven.

    Verstappen, Hadjar and Lindblad at the Red Bull Ford launch in the USA!
    (The Fast And The Curious, 48,11 minuten)

    De eerste 8,35 minuten is blablabla, daarna komt Max aan het woord, vanaf minuut 15,50 Lindblad vanaf minuut 25,30 Hadjar, vanaf minuut 34,30 Ford-CEO Jim Farley, vanaf minuut 44,20 de afsluitende blablabla…

    https://youtu.be/B5O0sIR7XVA

    Graag gedaan! (@LP)

      * op hun winterstop

      Lawson was niet aanwezig?

      Was wel aanwezig.

      Ah, moest eigenlijk ook wel natuurlijk maar omdat hij niet aan het woord kwam ging ik dat denken.
      Nu al monddood gemaakt. ;)

