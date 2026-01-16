Visa Cash App RB - het zusterteam van Red Bull Racing - heeft de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Red Bull deed dat door middel van een video op Youtube. Liam Lawson en Arvid Lindblad weten nu wat hun strijdwapen zal zijn voor komend jaar.

Red Bull en de zogeheten Racing Bulls waren afgereisd naar de Verenigde Staten om beide auto's te lanceren. De reden hiervoor is de nieuwe samenwerking met Ford om de motor te ontwikkelen. Nadat Honda afscheid heeft genomen van de Oostenrijkse renstal als motorleverancier, zal Red Bull voor het eigen team en voor de Racing Bulls de Red Bull Powertrains bouwen.

Nieuwe reglementen

De afgelopen maanden heeft Red Bull voor beide teams niet alleen aan de motor moeten werken. Vanwege de drastische reglementswijziging in de F1, zullen alle teams met compleet nieuwe auto's aantreden. De motor, chassis en aerodynamica zullen allemaal met ingang van 2026 opnieuw ontworpen worden.

Als eerbetoon aan de overleden oprichter van Red Bull - Dietrich Mateschitz - hebben Red Bull en Ford besloten om de nieuwe motor naar de Oostenrijker te vernoemen. De krachtbron zal de DM01 heten.

Nieuwe auto Racing Bulls

In tegenstelling tot het topteam van Red Bull, hebben de Racing Bulls minder aan de kleurstelling gedaan van de auto. De primaire kleur bedraagt nog steeds wit met de rode, blauwe en zwarte kleuren van Red Bull eromheen. Daar waar het zusterteam van Red Bull afgelopen jaar een knappe zesde plaats veroverde bij de constructeurs, hoopt het team van teambaas Alan Permane minimaal hetzelfde te leveren in 2026.

Voor de Racing Bulls staan spannende tijden te wachten. Naast het feit dat er een compleet nieuwe auto en motor is ontworpen, zal er ook een nieuwe coureur klaargestoomd worden. Vanuit de Formule 2 zal Lindblad zijn opwachting maken op de grid en zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport.