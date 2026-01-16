user icon
<b> Officieel: </b> Racing Bulls lanceert auto van Lawson en Lindblad voor 2026

Visa Cash App RB - het zusterteam van Red Bull Racing - heeft de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Red Bull deed dat door middel van een video op Youtube. Liam Lawson en Arvid Lindblad weten nu wat hun strijdwapen zal zijn voor komend jaar.

Red Bull en de zogeheten Racing Bulls waren afgereisd naar de Verenigde Staten om beide auto's te lanceren. De reden hiervoor is de nieuwe samenwerking met Ford om de motor te ontwikkelen. Nadat Honda afscheid heeft genomen van de Oostenrijkse renstal als motorleverancier, zal Red Bull voor het eigen team en voor de Racing Bulls de Red Bull Powertrains bouwen.

Nieuwe reglementen 

De afgelopen maanden heeft Red Bull voor beide teams niet alleen aan de motor moeten werken. Vanwege de drastische reglementswijziging in de F1, zullen alle teams met compleet nieuwe auto's aantreden. De motor, chassis en aerodynamica zullen allemaal met ingang van 2026 opnieuw ontworpen worden. 

Als eerbetoon aan de overleden oprichter van Red Bull - Dietrich Mateschitz - hebben Red Bull en Ford besloten om de nieuwe motor naar de Oostenrijker te vernoemen. De krachtbron zal de DM01 heten. 

Nieuwe auto Racing Bulls 

In tegenstelling tot het topteam van Red Bull, hebben de Racing Bulls minder aan de kleurstelling gedaan van de auto. De primaire kleur bedraagt nog steeds wit met de rode, blauwe en zwarte kleuren van Red Bull eromheen. Daar waar het zusterteam van Red Bull afgelopen jaar een knappe zesde plaats veroverde bij de constructeurs, hoopt het team van teambaas Alan Permane minimaal hetzelfde te leveren in 2026. 

Voor de Racing Bulls staan spannende tijden te wachten. Naast het feit dat er een compleet nieuwe auto en motor is ontworpen, zal er ook een nieuwe coureur klaargestoomd worden. Vanuit de Formule 2 zal Lindblad zijn opwachting maken op de grid en zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport. 

 

Reacties (4)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.912

    Mooier dan die van het mama-team.... Maar dat heb ik eigenlijk altijd al gevonden... De STR's zagen er ook altijd strakker uit dan de RBR's....

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 06:56
  • Knalpijp

    Posts: 2.342

    Kom dan ook met goede foto's, aanfluiting!!

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 08:14
  • Snork

    Posts: 22.283

    Ik vind wit in een livery niks. Maakt de auto flets. Kwestie van smaak.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:46
  • StevenQ

    Posts: 10.021

    Beide auto's zijn mockups gebaseerd op het "Momento" showmodel zie ik al op diverse sites, het zijn niet de echte auto's

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:27

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 44
  • Podiums 0
  • Grand Prix 35
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (23)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
