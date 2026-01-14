Phillipe Bianchi, de vader van Jules Bianchi, heeft op zijn sociale media laten weten dat de gestolen karts van zijn zoon en kleinkinderen weer terug zijn. Eerder meldde hij dat de karts gestolen waren, maar ze zijn weer heelhuids teruggekeerd.

Jules Bianchi overleed in 2015 na een ongeluk tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. De coureur raakte in een coma, maar ontwaakte hier niet meer uit. De Fransman heeft uiteindelijk maar twee seizoenen in de Formule 1 gereden en kwam uit voor het team van Marussia. Een van de beste vrienden van Bianchi, Pierre Gasly, legt nog altijd ieder jaar een bos bloemen neer in de bocht, waar hij verongelukte. De laatste kart die Bianchi gebruikte is ook weer terug bij de familie.

Opluchting bij de familie

"Met immense vreugde kan ik bevestigen dat de kart van Jules is teruggevonden. Het is een enorme opluchting voor onze hele familie", zo schreef Phillipe Bianchi op Instagram. "Hartelijk dank aan iedereen die het bericht heeft gedeeld op sociale media, aan de media die de informatie hebben verspreid, en aan de politie in Brignoles voor hun inzet." De zoektocht kwam groots in het nieuws en dat heeft geholpen, want een deel is dus al terug bij de familie.

Meerdere mensen hielpen mee met de zoektocht naar de verloren karts, maar nog niet alles is teruggevonden, zo luidt de post van Bianchi: "Uit de grond van mijn hart: dank aan jullie dat dit mogelijk is gemaakt. Er moeten nog enkele karts en een mini-motor worden teruggevonden, maar dankzij jullie heb ik goede hoop", zo eindigt het bericht van de vader van Bianchi.

F1-coureurs hielpen met de zoektocht

Ook Formule 1-coureurs hielpen met de zoektocht, zo had Charles Leclerc op zijn sociale media ook een bericht gepost met de oproep naar de verloren karts van Jules Bianchi. Uiteindelijk vond de familie een deel van de karts terug en was hij daar erg dankbaar voor.