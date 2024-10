Moeder Jules Bianchi put enige troost: "Verbeteringen hebben coureurs gered"

Jules Bianchi liep exact tien jaar geleden ernstige verwondingen op tijdens de Grand Prix van Japan. Negen maanden later zou de Franse coureur overlijden in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn moeder Christine legt uit hoe Bianchi voortleeft en waar ze nog hoop uit kan putten.

De Franse rijder Jules Bianchi leek in 2013, net als een jaar eerder, naast een F1-zitje te grijpen. De man uit Nice, die testrijder was voor Force India in 2012, was in de winterstop namelijk in onderhandeling met datzelfde team voor een F1-zitje, maar zij kozen op het laatste moment toch voor Paul di Resta en Adrian Sutil. Net voor de start van het seizoen dook zijn naam opeens op bij het team van Marussia, dat Max Chilton en Luis Razia al onder contract had staan. De Braziliaan Razia kwam echter zijn afspraken niet na en werd eruit gegooid door het Russische Formule 1-team, waardoor er ineens een plekje vrijkwam voor Bianchi. Deze greep hij met beide handen aan, waardoor zijn Formule 1-debut een feit was.

Bianchi maakte direct een ijzersterke indruk in zijn eerste Formule 1-seizoen. De Fransman was constant sneller dan teamgenoot Chilton, maar punten scoren zat er voor Bianchi in 2013 niet in. Dit was enkel te wijten aan zijn matige Marussia-bolide. In 2014 kwam het Russische team met een iets betere bolide op de proppen en wederom blonk de rijder uit Nice uit in de achterhoede. Tijdens de Grand Prix van Monaco scoorde hij zelfs zijn eerste punten en uiteindelijk enige punten in de Formule 1. Dat was toch wel een wonder te noemen. Bianchi moest de race in het prinsdom namelijk starten vanaf P21, nadat hij een versnellingsbak had gewisseld. Maar door een ijzersterke race, waarin hij bovendien profiteerde van de chaos die leidde tot maar liefst acht uitvallers, kwam de Fransman als achtste over de meet. Dit werd uiteindelijk P9 door een tijdstraf van vijf seconden. Desalniettemin stonden er twee punten achter de naam van Bianchi en het was groot feest bij Marussia.

Vanwege zijn uitstekende prestaties werd Bianchi, die in december 2009 de eerste coureur in de Ferrari Driver Academy werd, zelf in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Fernando Alonso zou aan het einde van 2014 de Scuderia gaan verlaten en inruilen voor het team van McLaren. Bovendien zou Bianchi volgens ex-Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo sowieso de opvolger gaan worden van Kimi Raikkonen als de samenwerking tussen de Fin en Ferrari tot een einde zou komen.

"Jules Bianchi was een van ons", verklaarde Di Montezemolo tegenover Sky Sports Italia. "Hij was een volwaardig lid van de Ferrari-familie en hij was de coureur die we gekozen hadden voor de toekomst, zodra de samenwerking met Raikkonen ten einde zou komen. Jules was pure klasse, hij was snel, vriendelijk, voelde zich zeer verbonden met Ferrari en hij was veelbelovend."

Crash Suzuka

Tot een overstap zou het echter nooit komen. Op 5 oktober 2014, tijdens de regenachtige GP van Japan, raakte de Fransman van de baan en crashte met hoge snelheid op een kraan. Op datzelfde punt was net daarvoor namelijk ook al een auto van de baan geschoten en die werd op dat moment weggesleept door die kraan. De Marussia-coureur liep hierbij zwaar hersenletsel op en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze hem in coma brachten. Een strijd van negen maanden volgde, waarin hij bewusteloos was en in verkeerde in kritieke toestand verkeerde. Het was een strijd die de vriendelijke man uit Nice zou verliezen na langdurig gelegen te hebben in een ziekenhuis in zijn geboorteplaats.

"Dat geeft wat troost"

Nu, tien jaar na de gitzwarte dag op Suzuka, sprak de Daily Mirror met moeder Christine over de crash van haar zoon. Ze geeft aan dat de herinnering van haar zoon voorleeft en kan troost putten uit het feit dat de zoon van haar crash voor meer veiligheid in de koningsklasse van de autosport heeft gezorgd. "Het is nog steeds moeilijk voor ons, maar we doen wat we kunnen om de vereniging die we hebben gecreëerd ter nagedachtenis aan Jules, verder te ontwikkelen", vertelt Christine Bianchi. "We helpen ook het Archet Ziekenhuis in Nice met de aankoop van artikelen voor de afdeling hersenletsel, voor het comfort van hun patiënten en voor het personeel dat Jules verzorgde. De verbeteringen die in de Formule 1 zijn doorgevoerd, hebben al andere coureurs gered, zoals de virtuele safety car en de halo. Dat geeft wat troost, want de herinnering aan Jules leeft voort."