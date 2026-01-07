De familie van Jules Bianchi heeft een hartenkreet gedeeld op sociale media. Bianchi's vader meldt dat er een diefstal heeft plaatsgevonden waarbij onder meer de laatste kart van Bianchi is gestolen. Het feit dat deze belangrijke kart is gestolen, doet de familie van Bianchi veel pijn.

Bianchi stond te boeken als één van de grotere talenten van de Formule 1. Hij maakte onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en maakte in 2013 zijn debuut in de koningsklasse bij achterblijver Marussia. De Fransman viel op en maakte er het beste van in het achterveld. In 2014 wist hij zelfs punten te pakken in Monaco, maar in Japan sloeg het noodlot toe.

In een kletsnatte race op het circuit van Suzuka crashte Adrian Sutil, waarna het een rondje later op precies hetzelfde punt misging voor Bianchi. Hij spinde van de baan, raakte de kraan die de auto van Sutil wegtakelde en raakte zwaargewond. Bianchi werd naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Hij zou nooit meer ontwaken en overleed op 17 juli 2015. Na zijn dood introduceerde de Formule 1 de Halo, om coureurs beter te beschermen bij soortgelijke crashes.

Wat is er gestolen?

De familie van Bianchi blijft hun zoon herdenken, maar ze zijn nu beroofd van belangrijke herinneringen. Bianchi's vader Philippe deelde een opvallend bericht op Facebook: "Beste vrienden, ik richt me vanavond tot mijn kartingfamilie. Vannacht zijn we beroofd en de gewetenloze dieven hebben negen JB17 Forever-chassis buitgemaakt. Wat nog erger is: ze hebben de laatste kart van Jules gestolen, een KZ 125-model ART GP, plus een paar minikarts van mijn kleinzonen."

Oproep aan de fans

De vader van Bianchi vraagt fans om mee te zoeken naar de belangrijke kart: "Afgezien van de waarde van de machines is het vooral de sentimentele waarde die ons heel erg pijn doet. Als u de JB17-karts langs ziet komen, laat het me dan weten. Bij voorbaat dank."