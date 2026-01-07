user icon
icon

Treurig nieuws: Belangrijke kart van Bianchi gestolen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Treurig nieuws: Belangrijke kart van Bianchi gestolen

De familie van Jules Bianchi heeft een hartenkreet gedeeld op sociale media. Bianchi's vader meldt dat er een diefstal heeft plaatsgevonden waarbij onder meer de laatste kart van Bianchi is gestolen. Het feit dat deze belangrijke kart is gestolen, doet de familie van Bianchi veel pijn.

Bianchi stond te boeken als één van de grotere talenten van de Formule 1. Hij maakte onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en maakte in 2013 zijn debuut in de koningsklasse bij achterblijver Marussia. De Fransman viel op en maakte er het beste van in het achterveld. In 2014 wist hij zelfs punten te pakken in Monaco, maar in Japan sloeg het noodlot toe.

In een kletsnatte race op het circuit van Suzuka crashte Adrian Sutil, waarna het een rondje later op precies hetzelfde punt misging voor Bianchi. Hij spinde van de baan, raakte de kraan die de auto van Sutil wegtakelde en raakte zwaargewond. Bianchi werd naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Hij zou nooit meer ontwaken en overleed op 17 juli 2015. Na zijn dood introduceerde de Formule 1 de Halo, om coureurs beter te beschermen bij soortgelijke crashes.

Wat is er gestolen?

De familie van Bianchi blijft hun zoon herdenken, maar ze zijn nu beroofd van belangrijke herinneringen. Bianchi's vader Philippe deelde een opvallend bericht op Facebook: "Beste vrienden, ik richt me vanavond tot mijn kartingfamilie. Vannacht zijn we beroofd en de gewetenloze dieven hebben negen JB17 Forever-chassis buitgemaakt. Wat nog erger is: ze hebben de laatste kart van Jules gestolen, een KZ 125-model ART GP, plus een paar minikarts van mijn kleinzonen."

Oproep aan de fans

De vader van Bianchi vraagt fans om mee te zoeken naar de belangrijke kart: "Afgezien van de waarde van de machines is het vooral de sentimentele waarde die ons heel erg pijn doet. Als u de JB17-karts langs ziet komen, laat het me dan weten. Bij voorbaat dank."

Erwinnaar

Posts: 5.350

Hallo zeg.

Wat een tuig en sowieso respectloos.

  • 2
  • 7 jan 2026 - 10:49
F1 Nieuws Jules Bianchi

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.350

    Hallo zeg.

    Wat een tuig en sowieso respectloos.

    • + 2
    • 7 jan 2026 - 10:49
  • John6

    Posts: 11.464

    Hier paar foto's van de karts.

    https://www.italpassion[.]fr/nl/wedstrijd/formule-1/inbraak-in-het-huis-van-de-familie-bianchi-jules-bianchis-laatste-kart-een-voormalig-ferrari-f1-coureur-gestolen/

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 11:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Jules Bianchi -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 3 aug 1989 (36)
  • Geb. plaats Nice, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar