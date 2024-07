Jules Bianchi, voor altijd in het hart van de Formule 1-wereld

Vandaag is het 17 juli. Voor veel mensen is dit een normale dag, maar voor de Formule 1-wereld is het een zwarte dag. In 2015 overleed Jules Bianchi aan de gevolgen van zijn crash in de Japanse Grand Prix in 2014. Bianchi was een geliefde coureur, een wereldkampioen van de toekomst.

De naam Bianchi is verbonden aan de autosport. Al in de jaren ‘60 was deze naam te vinden op de circuits. De broers Mauro en Lucien Bianchi boekten de nodige successen en ze waren onder meer actief op Le Mans. Het is dan ook niet vreemd dat de kleine Jules, de kleinzoon van Mauro, ook actief werd in de racerij.

Al snel werd duidelijk dat Jules Bianchi uit Nice beschikte over een flinke portie talent. De sympathieke jongen wist de nodige successen te boeken in de opstapklassen, en hij reed zichzelf in de picture van Ferrari. In 2010 werd hij lid van de Ferrari Driver Academy. Bianchi was voorbestemd voor de Formule 1, en bij Ferrari hadden ze grote plannen met hem.

Reserve

Hij kreeg een test- en reserverol en in 2012 werd hij gestald bij het team van Force India. Bij de Indiase renstal maakte hij zijn debuut in een Formule 1-weekend door in China zijn eerste vrije training af te werken. Later in dat seizoen mocht hij nog meerdere tests afwerken, terwijl hij dat seizoen ook in de Formula Renault 3,5 Series reed. Daar werd hij tweede, achter kampioen Robin Frijns.

In 2013 maakte Bianchi redelijk onverwachts zijn debuut in de Formule 1. Luiz Razia had problemen met zijn sponsors, waardoor het achterhoedeteam van Marussia vlak voor het seizoen een coureur nodig had. Last minute mocht Bianchi debuteren, en dat ging hem eigenlijk niet slecht af. Hij deed het beter dan zijn teamgenoot Max Chilton, en ook in 2014 mocht hij voor de renstal rijden.

In de iconische Grand Prix van Monaco in 2014 presteerde Bianchi iets wat veel mensen voor onmogelijk hadden gehouden. In een chaotische race werd hij als negende geklasseerd. Hij pakte WK-punten, in een Marussia. Het team was niets meer dan veldvulling, maar Bianchi wist te toveren. Zijn naam was definitief gevestigd, en men was zeer benieuwd wat de jonge Franse coureur nog meer in petto had.

Japan

Iedereen voorspelde een gouden toekomst voor Bianchi. Ferrari was zijn logische eindbestemming, meer verdrietig genoeg kwam het nooit zover. De Japanse Grand Prix in 2014 werd flink verstoord door heftige regenval. De race werd al snel voor geruime tijd stilgelegd, maar toen deze weer verder ging, was het nog steeds kletsnat.

Langzamerhand begon de duisternis te vallen, en de baan was nog steeds heel nat. Adrian Sutil verloor de macht over het stuur van zijn Sauber. De gele vlag werd gezwaaid, en de marshalls betraden de baan. Bianchi verloor een rondje later de macht over het stuur op precies dezelfde plek als Sutil. Hij was kansloos en de Marussia schoof onder de shovel die de gestrande Sauber van Sutil aan het opruimen was.

Het was direct duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. De race werd stilgelegd, en voor het televisiepubliek was het niet direct duidelijk wat er aan de hand was. De situatie was ernstig, en Bianchi verkeerde in levensgevaar. Hij werd direct naar het ziekenhuis gebracht, en hij had een ernstige hoofdblessure. De Franse coureur lag in een coma, en hij zou nooit meer wakker worden. Op 17 juli 2015 overleed hij aan de gevolgen van zijn crash in Suzuka.

Schokgolf

Zijn dood zorgde voor een schokgolf. Voor het eerst sinds 1994 overleed er een coureur aan de gevolgen van een crash in een Grand Prix-weekend. De gehele sport reageerde bedroefd en veel coureurs toonden hun respect op Bianchi’s begrafenis. De gevolgen van Bianchi’s crash waren groot. De Halo-cockpitbescherming werd ingevoerd, Bianchi’s startnummer werd uit gebruik genomen en de sport zal hem nooit vergeten. Vandaag herdenken we Jules Bianchi, een toptalent voor altijd. Jules Bianchi werd slechts 25 jaar, en de Formule 1-wereld zal hem nooit vergeten.