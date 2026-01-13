user icon
De beelden: Verstappen rijdt in Mercedes op regenachtig Portimão

De beelden: Verstappen rijdt in Mercedes op regenachtig Portimão

Max Verstappen is maar weer eens in actie gekomen in zijn gloednieuwe GT3-bolide van Mercedes. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon dus nog even in actie komen in Portugal voordat hij afreist naar Detroit voor de autopresentatie van Red Bull Racing. Verstappen reed op een regenachtig Portimão. 

Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij niet even in een raceauto plaatsnam tijdens de winterstop. Nadat hij in Brazilië was geweest voor zijn welverdiende vakantie, onthulde hij al eerder dat hij - in samenwerking met Mercedes - ook dit jaar in GT3-bolides zou gaan rijden. Het tekent de racefanaat die de Limburger werkelijk is. 

Verstappen in actie op Portimão

Vandaag kwam Verstappen dus in actie op Portimão voor een test in de nieuwe GT3-wagen. Op het regenachtige circuit - dat vanaf 2027 weer terugkeert op de F1-kalender - werkte de Nederlander zijn ronden af in de regen. Zodoende kon hij zich voorbereiden op de Grand Prix 2027 en misschien wel weer de GT3-race op de Nürburgring Nordschleife in Duitsland. 

Daar nam Verstappen vorig jaar deel aan en met succes. Samen met Chris Lulham, wist hij in een Ferrari meteen toe te slaan en te winnen. Dit deed Verstappen even tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan door - die hij ook wist te winnen - wat hem bewondering vanuit de hele racerij opleverde. 

Verstappen lyrisch over GT3-auto's

Of Verstappen ook in 2026 deel gaat nemen aan de GT3-race op de Nordschleife is nog niet duidelijk. De 28-jarige gaf echter wel aan dat racen in GT3-bolides hem weer doet denken aan vroeger en ook door verminderde aanwezigheid van politiek en marketing - wat in F1 natuurlijk wel is - soms leuker kan zijn.

Maar lang heeft Verstappen niet om plezier te maken in Portugal. Op 15 januari presenteert Red Bull namelijk de nieuwe auto voor het komende seizoen in Detroit. Vanwege de nieuwe samenwerking met Ford, dat de motor zal bouwen voor Red Bull Powertrains, is de lancering in de Verenigde Staten.

Bekijk de beelden van Verstappen hieronder: 

 

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.750

    Vandaar dat mijn link van deze video nog steeds in het filter zit. Jammer.

    "Maar lang heeft Verstappen niet om plezier te maken in Portugal. Op 19 januari
    presenteert Red Bull namelijk de nieuwe auto voor het komende seizoen in Detroit."

    Maak daar maar 15 januari van.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 17:46
    • Larry Perkins

      Posts: 62.521

      Dat is het tijdsverschil met de VS @Pietje...

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 17:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.750

      Ah, de datum is aangepast, maar mijn link zit nog steeds in het filter.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 18:17

