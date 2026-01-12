Helmut Marko beleeft deze winter een totaal nieuwe ervaring. Voor het eerst in twintig jaar is de Oostenrijker geen onderdeel meer van het Formule 1-circus. Na de Grand Prix van Abu Dhabi nam Marko afscheid van Red Bull Racing, waarmee een punt werd gezet achter een lange en intensieve loopbaan in de autosport.

Na jarenlang trouwe dienst aan Red Bull, besloot Marko de Oostenrijkse renstal te verlaten. Vooral het constante reizen begint de ontdekker van Sebastian Vettel en Max Verstappen nu al niet te missen. De inmiddels 82-jarige Oostenrijker maakte tot en met 2025 nog vele vlieguren voor Red Bull, maar kan deze winter voor het eerst écht thuisblijven. Dat idee stemt hem zichtbaar tevreden.

Einde van een tijdperk bij Red Bull

Marko was sinds 2005, het eerste F1-jaar van Red Bull, een vaste waarde binnen het team. Als adviseur én als drijvende kracht achter het Red Bull Junior Team had hij jarenlang grote invloed op het sportieve beleid. Met het pensioen na Abu Dhabi kwam er definitief een einde aan die rol.

Hoewel hij afscheid heeft genomen van het actieve F1-bestaan, kijkt Marko met een goed gevoel terug. “Het vooruitzicht dat ik in februari niet meer naar Australië hoef te vliegen, bevalt me uitstekend,” vertelt hij met een glimlach aan F1 Insider. Vooral de seizoensstart, die traditioneel veel vraagt van teamleden, voelt nu anders.

Autosport blijft trekken

Helemaal loslaten zal Marko de Formule 1 echter niet. De Oostenrijker volgt de sport nog altijd op de voet, zij het op een andere manier dan voorheen. “Ik ben thuis alles aan het inregelen om races zo compleet mogelijk te kunnen volgen,” legt hij uit.

Daarbij hoort voor Marko meer dan alleen het beeld. “Zonder data, rondetijden en sectortijden is een race lastig te lezen,” klinkt het. Actief langs de baan zal hij niet meer zijn, maar ook tijdens zijn eerste F1-loze winter blijft Helmut Marko nauw verbonden met de sport die zijn leven decennialang bepaalde.