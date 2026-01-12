user icon
icon

Russell wil zich inzetten voor veiligheid: "Ik heb veel vrienden verloren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell wil zich inzetten voor veiligheid: "Ik heb veel vrienden verloren"

De Formule 1 staat tegenwoordig voor een groot deel in het teken van veiligheid. Na veel tragische ongelukken in het verleden, heeft de sport zich daarvoor hard gemaakt, waardoor de auto’s tegenwoordig stukken veiliger zijn. George Russell, die naar voren is geschoven als voorzitter van de rijdersbond (GPDA), hoopt dat het in de toekomst nog veiliger kan. 

De afgelopen jaren heeft de F1 zich veel ingezet voor de veiligheid in de sport. Bijtanken is afgeschaft, de coureurs zitten lager in de auto en er is ook een halo toegevoegd. Volgens Russell een goede zaak, maar zelf denkt de Mercedes-coureur dat het nog veiliger kan. 

Meer over George Russell Russell gewaarschuwd: "Wolff wilde Verstappen dolgraag bij Mercedes"

Russell gewaarschuwd: "Wolff wilde Verstappen dolgraag bij Mercedes"

11 jan
 Russell naar voren geschoven als titelfavoriet in 2026: "Een dark horse"

Russell naar voren geschoven als titelfavoriet in 2026: "Een dark horse"

12 jan

'Geen reden om auto's niet veiliger te maken'

Daarbij stelt de Brit ook dat Formule 1 niet minder saai hoeft te worden, ook als de auto’s veiliger worden gemaakt. "Er is geen reden waarom de auto's niet zo veilig mogelijk kunnen zijn, terwijl de sport zo vermakelijk mogelijk is”, zo vertelde hij aan diverse media tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. “Er is geen reden waarom die dingen niet naast elkaar kunnen bestaan.”

“Wat de sport zo vermakelijk maakt, zijn goede races, mooie inhaalmanoeuvres en de glamoureuze bestemmingen waar mensen graag de F1 zien racen. Als mensen zien dat de auto's iets veiliger of iets onveiliger zijn, denk ik niet dat dat hun mening sterk beïnvloedt”, voegde Russell nog daaraan toe. 

Russell verloor vrienden na fatale ongelukken

Helaas heeft Russell zelf ook mee moeten maken dat mensen die dicht bij hem stonden, het slachtoffer werden van een fataal ongeluk. “Helaas heb ik vrienden gehad die bij ongelukken om het leven zijn gekomen. Ik heb vrienden gehad die hun benen moesten laten amputeren door ongelukken.” 

Alleen daarom al wil de voorzitter van de GPDA zich meer inzetten voor de veiligheid. “Als iemand met zoveel talent een ongelukkig incident heeft en je ziet dat resultaat, dan wil je bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Als een van mijn vrienden er vandaag nog zou zijn als de omstandigheden iets anders waren geweest, dan wil ik ervoor zorgen dat dat in de toekomst niemand van ons overkomt. En die ongelukken maken geen onderscheid.”

Aajd Flupke

Posts: 58

George heeft nog nooit vrienden gehad en die zal hij ook nooit krijgen met zijn achterbakse mentaliteit

  • 2
  • 12 jan 2026 - 14:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Aajd Flupke

    Posts: 58

    George heeft nog nooit vrienden gehad en die zal hij ook nooit krijgen met zijn achterbakse mentaliteit

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 14:35
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.138

      Gelukkig zul jij vast heel gezellig zijn op feestjes na zo'n zuur bericht?

      • + 2
      • 12 jan 2026 - 14:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.210

      We weten gelijk in wat voor straatje we Aajd moeten zoeken Sjonno.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.210

      ....en al meer dan tien woorden....oei!

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:48
    • Beri

      Posts: 6.794

      Voor tafelzuur op feestjes, moet je bij Kesbeke zijn.
      Voor ongezelligheid, of een reden waarom verplichte chemische castratie een goed idee zou zijn, kijk je naar Aajd.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:52

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar