De Formule 1 staat tegenwoordig voor een groot deel in het teken van veiligheid. Na veel tragische ongelukken in het verleden, heeft de sport zich daarvoor hard gemaakt, waardoor de auto’s tegenwoordig stukken veiliger zijn. George Russell, die naar voren is geschoven als voorzitter van de rijdersbond (GPDA), hoopt dat het in de toekomst nog veiliger kan.

De afgelopen jaren heeft de F1 zich veel ingezet voor de veiligheid in de sport. Bijtanken is afgeschaft, de coureurs zitten lager in de auto en er is ook een halo toegevoegd. Volgens Russell een goede zaak, maar zelf denkt de Mercedes-coureur dat het nog veiliger kan.

'Geen reden om auto's niet veiliger te maken'

Daarbij stelt de Brit ook dat Formule 1 niet minder saai hoeft te worden, ook als de auto’s veiliger worden gemaakt. "Er is geen reden waarom de auto's niet zo veilig mogelijk kunnen zijn, terwijl de sport zo vermakelijk mogelijk is”, zo vertelde hij aan diverse media tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. “Er is geen reden waarom die dingen niet naast elkaar kunnen bestaan.”

“Wat de sport zo vermakelijk maakt, zijn goede races, mooie inhaalmanoeuvres en de glamoureuze bestemmingen waar mensen graag de F1 zien racen. Als mensen zien dat de auto's iets veiliger of iets onveiliger zijn, denk ik niet dat dat hun mening sterk beïnvloedt”, voegde Russell nog daaraan toe.

Russell verloor vrienden na fatale ongelukken

Helaas heeft Russell zelf ook mee moeten maken dat mensen die dicht bij hem stonden, het slachtoffer werden van een fataal ongeluk. “Helaas heb ik vrienden gehad die bij ongelukken om het leven zijn gekomen. Ik heb vrienden gehad die hun benen moesten laten amputeren door ongelukken.”

Alleen daarom al wil de voorzitter van de GPDA zich meer inzetten voor de veiligheid. “Als iemand met zoveel talent een ongelukkig incident heeft en je ziet dat resultaat, dan wil je bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Als een van mijn vrienden er vandaag nog zou zijn als de omstandigheden iets anders waren geweest, dan wil ik ervoor zorgen dat dat in de toekomst niemand van ons overkomt. En die ongelukken maken geen onderscheid.”