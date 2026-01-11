user icon
McLaren-CEO wil tanken terug in F1: "Dit zou races veel spannender maken"

McLaren-CEO wil tanken terug in F1: "Dit zou races veel spannender maken"

Het bijtanken tijdens Formule 1-races zou volgens McLaren-CEO Zak Brown een waardevolle toevoeging zijn voor de sport. De Amerikaan vindt dat het terugbrengen van tankstops kan zorgen voor meer tactische diepgang en onvoorspelbaarheid, precies wat de Formule 1 volgens hem nodig heeft in de toekomst.

Sinds 2010 is bijtanken tijdens races verboden. Die maatregel werd destijds ingevoerd vanwege veiligheidsrisico's, nadat meerdere incidenten met brandende auto's plaatsvonden. Toch kijkt Brown met enthousiasme terug op die periode en ziet hij mogelijkheden om het concept in een moderne vorm te laten terugkeren.

Tactische complexiteit in de F1

Volgens Brown is zijn idee erg belangrijk voor de toekomst van de sport: "Ik denk dat het cool zou zijn als we weer zouden gaan bijtanken”, vertelt Brown over zijn idee aan talkSPORT. "Het zou niet alleen pitstops een extra dimensie geven, maar ook de gehele strategie", zo laat Brown weten. Hij wil dit dus niet alleen terug brengen vanwege de nostalgie.

Heel groot verschil

Volgens Brown ontstaat er door bijtanken een fundamenteel strategisch dilemma: kies je voor een zware auto met een lange eerste stint, of ga je juist licht van start om direct te kunnen aanvallen? "Als je gaat bijtanken, maakt het gewicht zo’n groot verschil. Rijd je zwaar aan het begin en ga je voor de lange afstand? Rijd je licht om een betere start te maken? Het zou dus veel dimensies toevoegen aan de strategie, wat ik fascinerend zou vinden", zo laat Brown weten. 

Past bij nieuwe reglementen

Vanaf komend seizoen gaat de Formule 1 een nieuw technisch tijdperk in. Zo verdwijnt onder meer het huidige DRS-systeem en wordt het vervangen door een nieuwe Overtake Modus, die inhalen op de baan moet stimuleren.

Volgens Brown zou het herintroduceren van bijtanken perfect passen binnen die vernieuwingsdrang. Extra strategische vrijheid kan volgens hem bijdragen aan spannendere races en minder voorspelbare uitkomsten.

Snorremans

Posts: 170

Niet gedacht dat ik het ooit nog eens zou zijn met Z.B.

  • 5
  • 11 jan 2026 - 16:12
Reacties (5)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.374

    Kunnen ze de auto lager afstellen en de bodemplaat minder laten slijten?

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 16:05
  • Snorremans

    Posts: 170

    Niet gedacht dat ik het ooit nog eens zou zijn met Z.B.

    • + 5
    • 11 jan 2026 - 16:12
  • jd2000

    Posts: 7.560

    tanken, graag!

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 16:14
  • HarryLam

    Posts: 5.138

    Af en toe een flinke fik is nooit weg.

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 16:56
  • Larry Perkins

    Posts: 62.479

    Off-topic:

    Wil je ff flink lachen of je ergeren?
    Wil je liever in één keer een hele podcast luisteren en bekijken dan het versnipperd over tal van uit de context getrokken berichtjes lezen?
    Ga dan naar de onderstaande link en verneem wat de ‘Statler and Waldorf van de Formule 1’ nu weer roeptoeteren…

    Hill & Herbert predict who will win the 2026 F1 title | Stay On Track E3
    (1.02,11, laatste drie minuten voorspellen ze de nieuwe wereldkampioen, lol)

    https://youtu.be/EYLLgUzdnss

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 18:20

