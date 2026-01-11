Lando Norris en Oscar Piastri vochten vorig seizoen een lang en intens duel uit binnen McLaren. Het onderlinge gevecht om de wereldtitel zorgde af en toe voor spanning, maar heeft de relatie tussen de twee coureurs niet beschadigd. Volgens Piastri liggen hij en zijn teamgenoot nog altijd uitstekend op één lijn.

De Australiër maakt sinds 2023 deel uit van McLaren en kreeg met Norris direct een ervaren teamgenoot naast zich. Vanaf dat eerste seizoen ontstond er een sterke samenwerking, ondanks het competitieve karakter dat onlosmakelijk bij de Formule 1 hoort.

'Onze band blijft goed'

Piastri laat in een video van het officiële YouTube-account van de F1 weten dat zijn band met Norris altijd al goed was: "Vanaf het moment dat we teamgenoten werden, hebben we eigenlijk altijd goed samengewerkt. Natuurlijk is er competitie, maar in het eerste jaar reden we om P13 en P14. Toen maakte het niet zoveel uit", zo laat Piastri weten. "We zeiden toen al: we willen elkaar pas echt bevechten als het om P1 en P2 gaat."

Ondanks de titelstrijd haten de coureurs elkaar niet, zo laat Piastri weten. De Australiër had bijna het gehele seizoen van 2025 de leiding, maar door een vormdip in de tweede seizoenshelft zakte Piastri uiteindelijk terug naar de derde plek en eindigde hij met dertien punten achter zijn teamgenoot die wereldkampioen werd. "Ik denk eerlijk gezegd dat het geen spanning heeft gebracht. Onze relatie is hetzelfde gebleven, we kennen elkaar nu alleen beter."

'Iedereen wil winnen'

"Het had het potentieel om spanning te veroorzaken, maar iedereen staat op de grid om races te winnen", zo erkent Piastri. "We weten allebei hoe competitief we zijn, maar ook wat het grotere doel is." Het grote doel van McLaren is het team constant aan de top brengen, iets wat niet altijd lukte.

"Zolang we allebei eerlijk behandeld worden en het team duidelijk communiceert, is er geen reden voor problemen. We willen elkaar verslaan, maar op een manier die het team vooruithelpt", zo sluit Piastri zijn verhaal af.