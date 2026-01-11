user icon
icon

Lachende gezichten bij Audi na eerste test: "Een echte mijlpaal"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lachende gezichten bij Audi na eerste test: "Een echte mijlpaal"

Audi heeft een belangrijke eerste stap gezet richting zijn Formule 1-debuut. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya werkte het team als eerste een filmdag af met de auto voor 2026, iets wat bij coureur Nico Hülkenberg zichtbaar indruk maakte.

De Duitser sprak lovend over de inzet van het team, dat vrijdag de eerste meters aflegde met de nieuwe R26. Daarmee was Audi 17 dagen vóór de start van de officiële, besloten wintertest al op het asfalt te vinden.

Meer over Nico Hülkenberg Hülkenberg verwacht veel van Audi: "Progressie is heel goed"

Hülkenberg verwacht veel van Audi: "Progressie is heel goed"

8 jan

Eerste kilometers in Barcelona

Tijdens de filmdag mocht Audi maximaal 200 kilometer rijden met de 2026-bolide. Die afstand werd vermoedelijk verdeeld tussen Hülkenberg en teamgenoot Gabriel Bortoleto. Op sociale media verschenen al snel beelden van de R26, die in Barcelona in een volledig zwarte livery rondreed.

Hoewel het om een beperkte shakedown ging, was het moment symbolisch. De eerste kilometers markeren het begin van Audi’s weg naar het eerste volledige Formule 1-seizoen, dat steeds dichterbij komt.

‘Een echte mijlpaal’

Ook Audi zelf benadrukte het belang van de testdag. In een bericht op sociale media sprak het team van een mijlpaal in de voorbereiding. “We zijn officieel begonnen,” liet de Duitse fabrikant weten. “In Barcelona was onze auto voor het eerst op het circuit te zien.”

“De eerste dag, de eerste ronden en de eerste kennismaking voor onze coureurs,” vervolgde Audi. “Dit is het startpunt van het traject dat voor ons ligt.”

Met de shakedown achter de rug verschuift de focus nu naar de eerste officiële test, die achter gesloten deuren plaatsvindt op hetzelfde circuit. Voor Audi en Hülkenberg zijn de eerste contouren van het F1-avontuur in ieder geval zichtbaar geworden.

Ook Hülkenberg reageert

In een aparte boodschap stond Hülkenberg ook stil bij het tempo waarmee Audi richting 2026 werkt. De Duitser benadrukte hoe vroeg het project al in beweging is gekomen. “9 januari 2026 en Audi rijdt al,” schreef hij. “Een indrukwekkende prestatie van het hele Audi F1-team.”

Ook teamgenoot Gabriel Bortoleto liet van zich horen. De Braziliaan keek zichtbaar uit naar het avontuur dat nu echt is begonnen. “Geweldig dat we deze reis eindelijk zijn gestart,” liet hij weten. “De eerste dag op het circuit met Audi F1 voelt bijzonder.”

Audi presenteert de R26 officieel op 20 januari tijdens een evenement in Berlijn, zes dagen voordat de eerste test achter gesloten deuren van start gaat in Barcelona. Die vijfdaagse test loopt van 26 tot en met 30 januari, waarbij teams maximaal drie dagen mogen rijden.

wezz-88

Posts: 33

Wat gun ik die Hulk toch een competitieve Audi komend seizoen!

  • 3
  • 11 jan 2026 - 13:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Hülkenberg

Reacties (3)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.504

    Zijn goed bezig. En als coureurs lachen dan is het vaak ook goed. Maar dat zal straks in Australië wel naar boven komen of het ook zo is. Na een race of 4 weten we ook wel waar de teams zo'n beetje staan.

    • + 2
    • 11 jan 2026 - 09:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.202

    "Achter gesloten deuren"

    Ja ja, we zullen het wel zien.
    Er schijnen van die dingen te zijn die je met 'n afstandsbediening of je telefoon kunt besturen....drone of zoiets.

    Dus die beelden zullen we nog wel zien neem ik aan.

    • + 1
    • 11 jan 2026 - 11:44
  • wezz-88

    Posts: 33

    Wat gun ik die Hulk toch een competitieve Audi komend seizoen!

    • + 3
    • 11 jan 2026 - 13:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Sauber
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 177
  • Land DE
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar