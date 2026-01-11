Audi heeft een belangrijke eerste stap gezet richting zijn Formule 1-debuut. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya werkte het team als eerste een filmdag af met de auto voor 2026, iets wat bij coureur Nico Hülkenberg zichtbaar indruk maakte.

De Duitser sprak lovend over de inzet van het team, dat vrijdag de eerste meters aflegde met de nieuwe R26. Daarmee was Audi 17 dagen vóór de start van de officiële, besloten wintertest al op het asfalt te vinden.

Eerste kilometers in Barcelona

Tijdens de filmdag mocht Audi maximaal 200 kilometer rijden met de 2026-bolide. Die afstand werd vermoedelijk verdeeld tussen Hülkenberg en teamgenoot Gabriel Bortoleto. Op sociale media verschenen al snel beelden van de R26, die in Barcelona in een volledig zwarte livery rondreed.

Hoewel het om een beperkte shakedown ging, was het moment symbolisch. De eerste kilometers markeren het begin van Audi’s weg naar het eerste volledige Formule 1-seizoen, dat steeds dichterbij komt.

‘Een echte mijlpaal’

Ook Audi zelf benadrukte het belang van de testdag. In een bericht op sociale media sprak het team van een mijlpaal in de voorbereiding. “We zijn officieel begonnen,” liet de Duitse fabrikant weten. “In Barcelona was onze auto voor het eerst op het circuit te zien.”

“De eerste dag, de eerste ronden en de eerste kennismaking voor onze coureurs,” vervolgde Audi. “Dit is het startpunt van het traject dat voor ons ligt.”

Met de shakedown achter de rug verschuift de focus nu naar de eerste officiële test, die achter gesloten deuren plaatsvindt op hetzelfde circuit. Voor Audi en Hülkenberg zijn de eerste contouren van het F1-avontuur in ieder geval zichtbaar geworden.

Ook Hülkenberg reageert

In een aparte boodschap stond Hülkenberg ook stil bij het tempo waarmee Audi richting 2026 werkt. De Duitser benadrukte hoe vroeg het project al in beweging is gekomen. “9 januari 2026 en Audi rijdt al,” schreef hij. “Een indrukwekkende prestatie van het hele Audi F1-team.”

Ook teamgenoot Gabriel Bortoleto liet van zich horen. De Braziliaan keek zichtbaar uit naar het avontuur dat nu echt is begonnen. “Geweldig dat we deze reis eindelijk zijn gestart,” liet hij weten. “De eerste dag op het circuit met Audi F1 voelt bijzonder.”

Audi presenteert de R26 officieel op 20 januari tijdens een evenement in Berlijn, zes dagen voordat de eerste test achter gesloten deuren van start gaat in Barcelona. Die vijfdaagse test loopt van 26 tot en met 30 januari, waarbij teams maximaal drie dagen mogen rijden.