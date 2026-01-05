Red Bull-strateeg Will Courtenay is veel eerder dan gedacht overgestapt naar het team van McLaren. Het was al geruime tijd bekend dat Courtenay zou overstappen naar McLaren, maar het moment komt als een verrassing. Red Bull verliest hierdoor wederom een belangrijke naam binnen het team.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen anderhalf jaar afscheid genomen van meerdere belangrijke namen. Topontwerper Adrian Newey maakte de overstap naar Aston Martin, terwijl sportief directeur Jonathan Wheatley nu de teambaas is van Audi en Rob Marshall een belangrijke rol vervult binnen het technische hart van McLaren. In 2024 werd ook bekend dat Courtenay Red Bull ging verlaten, maar bij de Oostenrijkse renstal waren ze vastbesloten om hem aan zijn contract te houden.

Het was dan ook de verwachting dat Courtenay tot medio 2026 bij Red Bull zou blijven werken. Bij het team uit Milton Keynes vervulde hij als hoofd race-strategie een belangrijke rol binnen het team, maar hij wilde ook doorgroeien. Bij het team van McLaren kreeg hij de kans om aan de slag te gaan als Sporting Director. Hij zal direct rapporteren aan de ervaren Racing Director Randeep Singh.

Wat is er aan de hand?

Courtenay is veel eerder overgestapt naar McLaren dan verwacht. Op zijn LinkedIn-pagina maakt hij het nieuws zelf bekend: "Na 22 jaar bij Red Bull, waarvan de laatste 15 jaar als hoofd race-strategie, ben ik verheugd om te melden dat ik nu een nieuwe uitdaging aanga en als Sporting Director bij McLaren ga werken."

Mooie tijd bij Red Bull

Hij is iedereen bij Red Bull dankbaar voor de afgelopen jaren: "Ik wil iedereen met wie ik bij Red Bull heb samengewerkt enorm bedanken. Ik heb daar zoveel geweldige vrienden gemaakt en ik hoop dat ik velen van jullie nog vaak zal spreken in de paddock! Het waren twee ongelooflijke decennia."

"Ik kijk er nu naar uit om me in mijn nieuwe functie te settelen en hopelijk nog meer vrienden te maken, terwijl ik mijn uiterste best zal doen om McLaren te helpen zijn recente successen voort te zetten."