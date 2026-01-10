user icon
icon

Verstappen reist af naar Portugal voor mogelijke GT3-test

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen reist af naar Portugal voor mogelijke GT3-test

Max Verstappen zit niet stil tijdens zijn vrije dagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur is bezig met de voorbereidingen op het seizoen, maar heeft ook tijd over voor andere projecten. Hij vliegt vandaag naar Portugal, en zal daar waarschijnlijk gaan rijden op het circuit van Estoril.

Verstappen is een groot fan van GT3-races, en heeft dan ook een eigen raceteam dat in actie komt in verschillende kampioenschappen. Voor het aankomende jaar zet Verstappens team weer een stapje, en ze gaan in zee met Mercedes. Ze zullen gebruik gaan maken van GT3-bolides van het Duitse merk, en Verstappen kwam vorige maand in actie met deze auto tijdens een test op het circuit van Estoril in Portugal.

Meer over Max Verstappen Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025
 'Red Bull wijst nieuwe race-engineer voor Verstappen aan'

'Red Bull wijst nieuwe race-engineer voor Verstappen aan'

29 dec 2025

Nieuwe test op Estoril?

Verstappen lijkt dit weekend weer in actie te komen op het Portugese circuit. De Nederlander vliegt vanmiddag naar het vliegveld van Cascais, wat vlakbij het circuit van Estoril ligt. Toen Verstappen vorige maand testte met de Mercedes GT3, vloog hij ook naar dit vliegveld. Verstappen arriveert aan het einde van de middag in Portugal, en het is dus aannemelijk dat hij hier op zondag gaat testen.

Zijn er andere coureurs aanwezig?

Of er andere coureurs aanwezig zullen zijn, en wie dit zijn, is nog niet duidelijk. Tijdens Verstappens vorige test op Estoril was ook Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon aanwezig. Hij zal aankomend seizoen ook voor het team van Verstappen gaan rijden. De Nederlander werkt verder regelmatig samen met Thierry Vermeulen en Chris Lulham.

Dromen van de Nürburgring

Verstappen maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife met Lulham. Ze bestuurden eerst een teruggeschroefde Porsche Cayman om de juiste papieren te halen, en keerden enkele weken later terug voor hun GT3-debuut. Ze bestuurden een Ferrari in de kleuren van Verstappens raceteam, en wisten direct te winnen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Of dat dit jaar gaat gebeuren, is nog niet bekend. Als het gaat gebeuren, dan is de kans groot dat Verstappen zijn Mercedes gaat besturen.

StevenQ

Posts: 9.984

Omdat hij af en toe een dagje GT gaat racen is hij geen familieman?

Hij zal zeker in de winter meer thuis zijn dat de meeste vaders

  • 6
  • 10 jan 2026 - 11:32
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.198

    Het is goed dat Max zijn dromen najaagt en af en toe in de GT3 stapt, maar kom dan morgen niet aan met "Max de familieman".

    • + 3
    • 10 jan 2026 - 11:28
    • StevenQ

      Posts: 9.984

      Omdat hij af en toe een dagje GT gaat racen is hij geen familieman?

      Hij zal zeker in de winter meer thuis zijn dat de meeste vaders

      • + 6
      • 10 jan 2026 - 11:32
    • Larry Perkins

      Posts: 62.478

      Max beschouwt de GT3 echt als zijn kindje...

      • + 4
      • 10 jan 2026 - 12:02
    • Freek-Willem

      Posts: 6.587

      Max zorgt goed voor zijn hele familie door flink wat geld in het laatje te brengen. Maar daarvoor moet ie natuurlijk ook werken en ontspannen

      • + 2
      • 10 jan 2026 - 12:59
  • Pietje Bell

    Posts: 32.728

    Vreemd dat hij daar gaat rijden, want hier staat te lezen dat het circuit 3 maanden
    gesloten is en waarom.
    Dit artikel is van afgelopen woensdag.

    https://app.24horas.pt/news/post/37093

    • + 0
    • 10 jan 2026 - 17:32
    • Pietje Bell

      Posts: 32.728

      Maar ff vertaald:

      Circuit Estoril zonder inkomsten voor de komende drie maanden (VIDEO)
      3 dagen geleden

      Het circuit van Estoril bevindt zich in een ongekende situatie sinds de oprichting, als gevolg van vermeend wanbeheer door de huidige bestuurders van Parpública, het staatsbedrijf dat 100% eigenaar is van het circuit.

      Momenteel heeft het circuit van Estoril geen enkele geplande racedatum voor de komende drie maanden, omdat de directie de prijslijst voor 2026 nog niet heeft vastgesteld. Hierdoor is het onmogelijk om reserveringen te formaliseren en contracten voor toekomstige activiteiten af ​​te sluiten.

      Dit gebrek aan planning en operationele besluitvorming ondermijnt direct het vermogen van het circuit van Estoril om inkomsten te genereren, wat ten goede komt aan de staat en alle Portugese burgers. Het circuit heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 3,5 miljoen euro, maar door het gebrek aan actie van de directie van Parpública, die het circuit sinds 2006 beheert, is het in de praktijk onmogelijk om op korte termijn commercieel te opereren.

      24Horas sprak exclusief met André Marques, CEO van Motor Sponsor, een bedrijf gespecialiseerd in de organisatie van auto- en race-evenementen. De zakenman uitte zijn bezorgdheid over het gebrek aan informatie en verzocht om een ​​snelle oplossing: "We maken ons zorgen over het gebrek aan informatie en vragen dat de situatie zo snel mogelijk wordt opgelost. Een publiek bezit met zoveel potentie kan niet ongebruikt blijven."

      Motor Sponsor organiseert diverse evenementen op het circuit van Estoril, waaronder Driving Days, circuitdagen waar liefhebbers met hun eigen auto's op het circuit kunnen rijden met geplande sessies en technische ondersteuning, en de C1 Eurocup & Friends-competitie, een trofee die al onderdeel uitmaakt van de beroemde 8 uur van Estoril in het kader van de Estoril Top Motor Show, met langeafstandsraces en programma's voor coureurs en het grote publiek.

      Naast de evenementen op Estoril ontwikkelt en coördineert Motor Sponsor nationale wedstrijdkalenders, met rijervaringen en kampioenschappen die verder gaan dan eenvoudige circuitdagen, waarmee het belang van het circuit voor de nationale en internationale autosportgemeenschap wordt benadrukt.

      • + 0
      • 10 jan 2026 - 17:36

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar