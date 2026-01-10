Max Verstappen zit niet stil tijdens zijn vrije dagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur is bezig met de voorbereidingen op het seizoen, maar heeft ook tijd over voor andere projecten. Hij vliegt vandaag naar Portugal, en zal daar waarschijnlijk gaan rijden op het circuit van Estoril.

Verstappen is een groot fan van GT3-races, en heeft dan ook een eigen raceteam dat in actie komt in verschillende kampioenschappen. Voor het aankomende jaar zet Verstappens team weer een stapje, en ze gaan in zee met Mercedes. Ze zullen gebruik gaan maken van GT3-bolides van het Duitse merk, en Verstappen kwam vorige maand in actie met deze auto tijdens een test op het circuit van Estoril in Portugal.

Nieuwe test op Estoril?

Verstappen lijkt dit weekend weer in actie te komen op het Portugese circuit. De Nederlander vliegt vanmiddag naar het vliegveld van Cascais, wat vlakbij het circuit van Estoril ligt. Toen Verstappen vorige maand testte met de Mercedes GT3, vloog hij ook naar dit vliegveld. Verstappen arriveert aan het einde van de middag in Portugal, en het is dus aannemelijk dat hij hier op zondag gaat testen.

Zijn er andere coureurs aanwezig?

Of er andere coureurs aanwezig zullen zijn, en wie dit zijn, is nog niet duidelijk. Tijdens Verstappens vorige test op Estoril was ook Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon aanwezig. Hij zal aankomend seizoen ook voor het team van Verstappen gaan rijden. De Nederlander werkt verder regelmatig samen met Thierry Vermeulen en Chris Lulham.

Dromen van de Nürburgring

Verstappen maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife met Lulham. Ze bestuurden eerst een teruggeschroefde Porsche Cayman om de juiste papieren te halen, en keerden enkele weken later terug voor hun GT3-debuut. Ze bestuurden een Ferrari in de kleuren van Verstappens raceteam, en wisten direct te winnen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Of dat dit jaar gaat gebeuren, is nog niet bekend. Als het gaat gebeuren, dan is de kans groot dat Verstappen zijn Mercedes gaat besturen.