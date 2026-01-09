user icon
Red Bull hint op enorme verandering voor Verstappen

Het team van Red Bull Racing trekt volgende week het doek van de nieuwe wagen. De werkgever van Max Verstappen zal dit doen tijdens een speciaal evenement van Ford in het Amerikaanse Detroit. Red Bull lijkt nu te hinten op een gloednieuwe livery, en de fans speculeren er oplos.

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige periode achter de rug. In de afgelopen twee jaar werden ze achtervolgd door relletjes en ophef, terwijl de prestaties op de baan ook niet naar wens waren. Verstappen wist er nog wel het beste uit te halen, maar ook hij was ontevreden. Vorig jaar leek hij kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel, en de Red Bull-top besloot in te grijpen. Teambaas Christian Horner werd in de zomer ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies.

Onder leiding van Mekies ging het weer lopen bij Red Bull, en vocht Verstappen zich op waanzinnige wijze terug in de strijd om de titel. Hij liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort voor de wereldtitel. Verstappen baalde niet, maar was juist zeer trots op zijn team. Hij was extreem gemotiveerd, en weet dat er dit jaar veel gaat veranderen.

Grote verandering bij Red Bull

Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en ook bij Red Bull gaat er veel veranderen. Vanaf dit jaar rijden ze met eigen krachtbronnen in de Formule 1, die ze samen met Ford gaan bouwen. Ford wordt de nieuwe partner van Red Bull, en dat zal ook te zien zijn bij de launch. Red Bull en zusterteam Racing Bulls onthullen aankomende donderdag hun nieuwe auto's tijdens een evenement van Ford in Detroit.

Kiest Red Bull voor een nieuwe livery?

Red Bull laat de fans alvast warmdraaien voor het evenement, en deelde een aankondiging op de sociale media. Op de poster zijn de contouren van een Formule 1-wagen te zien tegen een blauwe achtergrond met een groot Red Bull-logo. 

De blauwe kleur die te zien is, is echter een andere tint dan waarmee Red Bull in de afgelopen jaren reed. Fans weten het dan ook zeker: Red Bull rijdt dit jaar met een andere livery in de Formule 1. Er wordt verwezen naar de liveries uit de succesjaren van Sebastian Vettel, terwijl ook de komst van Ford een rol kan spelen bij deze verandering.

d@nny

Posts: 3.545

Lichtblauw, donkerblauw, mat blauw….

Blauw = Blauw.

Zelf vind ik de bolides van Red bull nog steeds mooi. Maar als je iets anders doet, kom dan ook echt met iets anders aan. We zullen het zien.

  • 1
  • 9 jan 2026 - 09:37
