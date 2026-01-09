user icon
Verstappen en Norris samen bij Red Bull? Marko toonde interesse in wereldkampioen

Verstappen en Norris samen bij Red Bull? Marko toonde interesse in wereldkampioen

Lando Norris had zomaar het gezicht van Red Bull Racing kunnen worden. Volgens Helmut Marko, jarenlang het brein achter het beroemde Red Bull-juniorprogramma, paste de Brit perfect binnen de filosofie van het team uit Milton Keynes. Uiteindelijk liep het anders: Norris koos voor McLaren en kroonde zich in 2025 zelfs tot wereldkampioen.

Onder Marko stond het Red Bull-systeem bekend als meedogenloos, maar doelgericht. Alleen toekomstige kampioenen waren goed genoeg. In dat licht is het niet verrassend dat Norris al vroeg op de radar verscheen bij Red Bull, al kwam het nooit tot een samenwerking.

Vroege interesse, andere uitkomst

In een recente aflevering van de Formule 1-podcast Beyond the Grid blikte Marko terug op zijn periode als senior adviseur en coureursmanager. Daarbij kreeg hij de vraag of er talenten waren die hem door de vingers waren geglipt. De naam van Norris volgde vrijwel direct.

Volgens Marko vonden er al in een “zeer vroeg stadium” gesprekken plaats over een mogelijke overstap van Norris naar het Red Bull-programma. Die onderhandelingen strandden echter, waarna de Brit zich aansloot bij McLaren, waar hij in 2019 debuteerde in de Formule 1.

De geschiedenis had er heel anders uit kunnen zien. Norris werd in 2025 wereldkampioen met McLaren en versloeg Max Verstappen, viervoudig titelhouder namens Red Bull, met een miniem verschil van twee punten. “Ik denk dat hij heel goed bij ons gepast zou hebben,” aldus Marko. “Maar aan de andere kant: we kunnen niet iedereen hebben. Wij zoeken kampioenen.”

Keiharde selectie, harde realiteit

Marko stond jarenlang bekend om zijn harde aanpak binnen het Red Bull Junior Team. Coureurs kregen kansen, maar ook weinig geduld. Toch ziet hij dat niet als een fout. Op de vraag of hij ooit een rijder te vroeg had afgeschreven, bleef hij resoluut.

Integendeel zelfs. Volgens Marko waren er genoeg talenten waarvan hij dacht dat ze het ver zouden schoppen, maar die uiteindelijk tekortschoten. Niet zozeer op snelheid, maar op mentaliteit. De resultaten van zijn aanpak liegen er echter niet om: met Sebastian Vettel en Max Verstappen leverde Red Bull twee meervoudige wereldkampioenen af, terwijl ook coureurs als Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Pierre Gasly via het team doorbraken.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Helmut Marko McLaren Red Bull Racing

