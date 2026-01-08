Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vierde gisteren zijn 41ste verjaardag. De Britse Ferrari-coureur bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen, en probeert nieuwe energie te vinden. Op Instagram deelde hij een opvallend statement.

Hamilton heeft een rampzalig seizoen in de Formule 1 achter de rug. De Brit stapte vorig jaar winter over van Mercedes naar Ferrari, en wilde hier zijn jeugddroom najagen. Al snel werd duidelijk dat het geen droom was, maar een nachtmerrie. Hamilton worstelde met zijn vorm en beleefde het slechtste seizoen tot nu toe uit zijn lange Formule 1-loopbaan. Hij won alleen de sprintrace in China en wist verder niet in de buurt te komen van het podium.

Hamilton sloot het seizoen af met drie eliminaties in Q1 van de kwalificaties, en liet doorschemeren enorm veel zin te hebben in de vakantie. De Brit gebruikt zijn vrije tijd nu goed, en is samen met zijn familie en vrienden op pad. Hij is op wintersport, en glijdt op zijn snowboard van de besneeuwde pistes af.

Hoe beleeft Hamilton de break?

Hamilton deelde op zijn verjaardag een serie foto's op Instagram, en schreef daar een uitgebreide tekst bij: "Ik ben enorm dankbaar voor deze break. Het is de tijd om me even los te koppelen, op te laden en om innerlijke rust te vinden. De tijd om veel tijd door te brengen met familie en vrienden. Ontspannen en lekker lachen was precies wat ik nodig had na een zeer vermoeiend jaar. In een wereld waarin we constant alle kanten op worden getrokken, is echt even loskoppelen een fantastisch gevoel."

Jaar van het Paard

Voor Hamilton wordt het een belangrijk jaar, en dat omschrijft hij op volledig eigen wijze: "Ik ben me ervan bewust dat we het Jaar van het Paard ingaan en het Jaar van de Slang nu achter ons laten. Het is nu de tijd voor verandering. Beginnen aan nieuwe routines, ongewenste patronen loslaten en werken aan persoonlijke groei."

Hamilton sluit zijn bericht af met een boodschap aan zijn fans, en die reageren dan ook massaal onder zijn post.