Jaar van de waarheid voor jarige Lewis Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton viert vandaag zijn 41ste verjaardag. Voor Hamilton is het het startpunt van een nieuw jaar vol met nieuwe kansen. Het wordt het jaar van de waarheid voor de Brit, want bij Ferrari zijn er nu geen excuses meer: er moet worden gepresteerd. 

Het maakt niet uit wat Hamilton doet, hij staat toch wel in de spotlight. Of hij nu een rondje hardloopt door New York of op de rode loper verschijnt voor een gala, het verschijnt overal ter wereld in het nieuws. Hamilton is de superster van de Formule 1, maar dat was vorig jaar niet terug te zien in zijn resultaten.

Hamilton stapte vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari, en dat werd door velen gezien als de transfer van de eeuw in de Formule 1. Bij Ferrari wilde hij gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar hij kwam niet in de buurt van dit doel. Hamilton beleefde een horrorseizoen waarin alles tegen leek te zitten. Na zijn zege in de sprintrace in China leek het zonnetje te gaan schijnen, maar daarna kwam hij niet meer in de buurt van het podium.

Teleurstelling en frustratie

Hamilton wist geen race meer te winnen en pakte geen podiumplaatsen; het was het slechtste seizoen uit zijn F1-loopbaan. De teleurstelling en de frustratie begonnen te groeien bij Hamilton, en in de laatste weken van het seizoen leek hij er klaar mee te zijn. Hij viel drie keer op rij af in Q1 van de kwalificatie en hobbelde rond in het middenveld. Ondertussen leek hij weinig vertrouwen te hebben in zijn team, en begonnen er geruchten over onrust te komen.

Juiste materiaal

Nu is het nieuwe jaar begonnen, en is Hamilton begonnen aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven. Met zijn 41 jaar is Hamilton na Fernando Alonso de oudste coureur van het veld, maar met zijn ervaring kan hij ver komen. Kenners zijn het erover eens dat Hamilton nog steeds kan schitteren, maar dat hij daar wel het juiste materiaal voor nodig heeft.

Einde van een tijdperk?

Het is te hopen dat Ferrari iets heeft gedaan met Hamiltons feedback, want in dit nieuwe seizoen moet het gebeuren. Met de nieuwe regels begint iedereen op nul, en Hamilton wil en moet aanvallen. Als het weer een mislukt jaar wordt, dan kan de Formule 1 zomaar eens afscheid nemen van haar grote ster.

  Michael Schumacher

    Posts: 2.056

    De titel is natuurlijk een beetje onzinnig. Hamilton hoeft zich nergens meer te bewijzen. Maar, er moet natuurlijk wél gepresteerd worden.

    Ik heb er een hard hoofd in alleen net zoals de jaren 2010-2012 met Michael was er elk jaar een soort hoop, tegen beter weten in. Als het dit jaar weer niet gaat (en dan bedoel ik dus a la 2025 daar 2022 - 2024 echt niet zo beroerd waren als men denkt) dan moet hij de eer aan zichzelf houden.

    • + 0
    7 jan 2026 - 12:45

