user icon
icon

'Ferrari ziet Piastri of Norris als ideale opvolger Hamilton'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Ferrari ziet Piastri of Norris als ideale opvolger Hamilton'

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Na een tegenvallend 2025 moeten ze dit jaar presteren, terwijl het ook nog onzeker is of zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na dit jaar doorgaat. Mocht Hamilton stoppen, dan lijkt teambaas Frédéric Vasseur al een shortlist in zijn hoofd te hebben.

Het team van Ferrari hoopte in 2025 een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. De Italiaanse renstal had zevenvoudig wereldkampioen Hamilton overgenomen van Mercedes, en met Charles Leclerc beschikten ze over de diensten van hun eigen superster. Beide coureurs liggen ook voor dit jaar vast, maar ze werden ook in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij mindere resultaten.

Meer over Ferrari 'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

6 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Vooral de toekomst van Hamilton was in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. Hij kende een frustrerend seizoen in 2025, waarin hij zelfs geen enkele keer op het podium stond. Het is dan ook nog maar de vraag of Hamilton blijft racen als hij dit jaar weer een tegenvallend seizoen kent. Er werd zelfs al gespeculeerd over een mogelijk pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen, al is niets nog zeker.

Het grote talent

Volgens het Japanse medium AS-Web heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur al een shortlist opgesteld voor als Hamilton besluit te stoppen. De Fransman zou de prestaties van Haas-coureur en Ferrari-talent Oliver Bearman nadrukkelijk in de gaten houden. Bearman kende vorig jaar een goed debuutseizoen, en bij Ferrari zijn ze heel erg onder de indruk van hem.

Piastri of Norris?

Het Japanse AS-Web stelt ook dat Vasseur de situatie bij McLaren goed in de gaten houdt. Oscar Piastri en Lando Norris duelleerden vorig jaar om de wereldtitel, en ook dit jaar lijken ze weer vrij met elkaar te mogen racen. De papaja rules van McLaren zorgden vorig jaar voor de nodige frustratie, en als het overkookt, dan kan één van de coureurs zomaar op de markt komen. Vasseur zou dit dus in de gaten houden, zodat hij kan toeslaan mocht dat nodig zijn.

Verrassende naam

Op Vasseurs shortlist zou nog een vierde naam staan: Rafael Camara. De Braziliaan maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en pakte vorig jaar de titel in de Formule 3. Dit jaar komt hij uit in de Formule 2, maar de kans lijkt zeer klein te zijn dat hij Hamiltons zitje al zo snel mag overnemen.

John6

Posts: 11.466

Als Lewis tegenvalt dit jaar, of hij nu stopt of niet, ik zou dan voor 2027 Oliver Bearman erin zetten.

  • 1
  • 8 jan 2026 - 13:00
F1 Nieuws Lewis Hamilton Lando Norris Oscar Piastri McLaren Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.466

    Als Lewis tegenvalt dit jaar, of hij nu stopt of niet, ik zou dan voor 2027 Oliver Bearman erin zetten.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 13:00
  • Freek-Willem

    Posts: 6.578

    En als een Verstappen beschikbaar is staat die bovenaan het lijstje.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 13:02
    • Ferrari412T1

      Posts: 443

      Ja, maar die zal nooit naar Ferrari gaan. Bij Ferrari kunnen ze niet zo goed tegen kritiek op de auto of dingen daar rond omheen. Verstappen zal echt zijn mond niet gaan houden als hem iets niet bevalt. Ik zou hem ook graag bij Ferrari willen zien, maar denk niet dat dit ooit zal gebeuren.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 14:33

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar