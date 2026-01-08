Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Na een tegenvallend 2025 moeten ze dit jaar presteren, terwijl het ook nog onzeker is of zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na dit jaar doorgaat. Mocht Hamilton stoppen, dan lijkt teambaas Frédéric Vasseur al een shortlist in zijn hoofd te hebben.

Het team van Ferrari hoopte in 2025 een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel. De Italiaanse renstal had zevenvoudig wereldkampioen Hamilton overgenomen van Mercedes, en met Charles Leclerc beschikten ze over de diensten van hun eigen superster. Beide coureurs liggen ook voor dit jaar vast, maar ze werden ook in verband gebracht met een mogelijk vertrek bij mindere resultaten.

Vooral de toekomst van Hamilton was in de afgelopen maanden het onderwerp van gesprek. Hij kende een frustrerend seizoen in 2025, waarin hij zelfs geen enkele keer op het podium stond. Het is dan ook nog maar de vraag of Hamilton blijft racen als hij dit jaar weer een tegenvallend seizoen kent. Er werd zelfs al gespeculeerd over een mogelijk pensioen van de zevenvoudig wereldkampioen, al is niets nog zeker.

Het grote talent

Volgens het Japanse medium AS-Web heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur al een shortlist opgesteld voor als Hamilton besluit te stoppen. De Fransman zou de prestaties van Haas-coureur en Ferrari-talent Oliver Bearman nadrukkelijk in de gaten houden. Bearman kende vorig jaar een goed debuutseizoen, en bij Ferrari zijn ze heel erg onder de indruk van hem.

Piastri of Norris?

Het Japanse AS-Web stelt ook dat Vasseur de situatie bij McLaren goed in de gaten houdt. Oscar Piastri en Lando Norris duelleerden vorig jaar om de wereldtitel, en ook dit jaar lijken ze weer vrij met elkaar te mogen racen. De papaja rules van McLaren zorgden vorig jaar voor de nodige frustratie, en als het overkookt, dan kan één van de coureurs zomaar op de markt komen. Vasseur zou dit dus in de gaten houden, zodat hij kan toeslaan mocht dat nodig zijn.

Verrassende naam

Op Vasseurs shortlist zou nog een vierde naam staan: Rafael Camara. De Braziliaan maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Ferrari en pakte vorig jaar de titel in de Formule 3. Dit jaar komt hij uit in de Formule 2, maar de kans lijkt zeer klein te zijn dat hij Hamiltons zitje al zo snel mag overnemen.