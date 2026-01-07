user icon
Russell bloeide op dankzij Hamilton: "Lewis pushte mij echt"

Russell bloeide op dankzij Hamilton: "Lewis pushte mij echt"

George Russell heeft in 2025 zijn beste seizoen in de Formule 1 gereden. De Mercedes-coureur viel misschien niet elke week op, maar sloot het jaar wel af met indrukwekkende cijfers. Met een vierde plaats in het kampioenschap, twee overwinningen en negen podiumplekken zette de Brit een duidelijke stap voorwaarts.

Volgens Russell kwam die doorbraak niet uit het niets. De basis voor zijn sterkste jaar in de koningsklasse werd al in de seizoenen daarvoor gelegd, waarin hij bewust zijn grenzen opzocht en leerde omgaan met de risico’s die daarbij horen.

Grenzen opzoeken naast Hamilton

Met name zijn periode als teamgenoot van Lewis Hamilton speelde daarin een grote rol. Russell geeft aan dat hij zichzelf in die fase extra wilde uitdagen. “Juist toen ik naast Lewis reed, voelde ik de drang om te ontdekken of er nog meer in zat. Ik wilde soms bewust over de limiet gaan om te zien wat dat zou opleveren,” vertelde hij aan diverse media in Abu Dhabi.

Dat leidde niet altijd tot succes. Vooral in 2023 nam Russell vaker risico’s dan hem lief was. “Ik was toen niet tevreden met alleen meedoen om het podium. Ik wilde iets uitzonderlijks neerzetten, in plaats van genoegen nemen met een P3 of P4,” aldus de Brit. “Achteraf bekeken werkte dat soms tegen me. In 2024 heb ik dat iets bijgesteld en dat heeft me geholpen om constanter te worden.”

Nuchterheid als sleutel bij Mercedes

Die verandering zat niet alleen in zijn rijstijl, maar ook in zijn houding buiten de auto. Russell noemt zichzelf iemand die probeert rationeel en objectief te blijven. “Dit is een sport vol emoties, zeker midden in een gevecht op de baan, en dat hoort er ook bij,” legt hij uit.

Volgens Russell is het juist naast de baan belangrijk om afstand te nemen. “Wanneer je met engineers en ontwerpers om tafel zit om over updates en richting te praten, moet je helder blijven nadenken en niet vanuit emotie reageren.” De Mercedes-coureur benadrukt dat een mislukt weekend zelden één duidelijke oorzaak heeft. “Als je je vastklampt aan één theorie en daar je plan op baseert, loop je het risico dat je jezelf de verkeerde kant op stuurt,” besluit hij.

  Mick34

    Posts: 1.283

    Wel van achter denk ik. Wat zullen ze er beide van genoten hebben! 😜

    • + 0
    7 jan 2026 - 17:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

