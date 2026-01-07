George Russell heeft in 2025 zijn beste seizoen in de Formule 1 gereden. De Mercedes-coureur viel misschien niet elke week op, maar sloot het jaar wel af met indrukwekkende cijfers. Met een vierde plaats in het kampioenschap, twee overwinningen en negen podiumplekken zette de Brit een duidelijke stap voorwaarts.

Volgens Russell kwam die doorbraak niet uit het niets. De basis voor zijn sterkste jaar in de koningsklasse werd al in de seizoenen daarvoor gelegd, waarin hij bewust zijn grenzen opzocht en leerde omgaan met de risico’s die daarbij horen.

Grenzen opzoeken naast Hamilton

Met name zijn periode als teamgenoot van Lewis Hamilton speelde daarin een grote rol. Russell geeft aan dat hij zichzelf in die fase extra wilde uitdagen. “Juist toen ik naast Lewis reed, voelde ik de drang om te ontdekken of er nog meer in zat. Ik wilde soms bewust over de limiet gaan om te zien wat dat zou opleveren,” vertelde hij aan diverse media in Abu Dhabi.

Dat leidde niet altijd tot succes. Vooral in 2023 nam Russell vaker risico’s dan hem lief was. “Ik was toen niet tevreden met alleen meedoen om het podium. Ik wilde iets uitzonderlijks neerzetten, in plaats van genoegen nemen met een P3 of P4,” aldus de Brit. “Achteraf bekeken werkte dat soms tegen me. In 2024 heb ik dat iets bijgesteld en dat heeft me geholpen om constanter te worden.”

Nuchterheid als sleutel bij Mercedes

Die verandering zat niet alleen in zijn rijstijl, maar ook in zijn houding buiten de auto. Russell noemt zichzelf iemand die probeert rationeel en objectief te blijven. “Dit is een sport vol emoties, zeker midden in een gevecht op de baan, en dat hoort er ook bij,” legt hij uit.

Volgens Russell is het juist naast de baan belangrijk om afstand te nemen. “Wanneer je met engineers en ontwerpers om tafel zit om over updates en richting te praten, moet je helder blijven nadenken en niet vanuit emotie reageren.” De Mercedes-coureur benadrukt dat een mislukt weekend zelden één duidelijke oorzaak heeft. “Als je je vastklampt aan één theorie en daar je plan op baseert, loop je het risico dat je jezelf de verkeerde kant op stuurt,” besluit hij.