Guanyu Zhou heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Chinese coureur vertrok eind vorige week bij Ferrari, waar hij afgelopen jaar als reservecoureur fungeerde. Hij gaat nu deze rol vervullen bij het nieuwe team van Cadillac. De overstap zat er al aan te komen, en Cadillac hintte eerder al op zijn komst.

Zhou vertrok eind vorige week bij het team van Ferrari, waar hij het hele seizoen langs de zijlijn stond. De Chinese coureur werkte een aantal testdagen af en deed daarmee belangrijke ervaring op. Hij stond in de drie seizoenen daarvoor op de grid bij het team van Sauber, maar daar was geen plek meer voor hem aangezien de Zwitserse renstal koos voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Bij het team van Cadillac wordt Zhou herenigd met zijn oude teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin vormt dit jaar een rijdersduo met Sergio Perez, en samen hopen ze de nieuwe renstal direct successen te bezorgen. Met Zhou haalt Cadillac extra ervaring binnen, en dat is belangrijk met het oog op het debuut.

Veel grote namen

Cadillac legde eerder IndyCar-ster Colton Herta vast. De Amerikaan fungeert als testcoureur en zal dit jaar debuteren in de Formule 2. Aangezien hij geen superlicentie heeft, kon hij de rol van reservecoureur niet op zich nemen. Zhou kan dat wel, en dat kan gunstig uitpakken voor Cadillac. De Amerikaanse renstal kiest voor ervaring, en legde eerder Haas-reserve Pietro Fittipaldi en ervaren rot Simon Pagenaud vast als simulatorcoureurs.

Wat wil Zhou bereiken?

Zhou treft bij Cadillac ook teambaas Graeme Lowdon, die jarenlang betrokken was bij zijn management. De Chinees reageert enthousiast op dit nieuwe avontuur: "Ik ben trots dat ik deel mag gaan uitmaken van het team van Cadillac als reservecoureur bij hun F1-debuut. Dit is één van de grootste en spannendste nieuwe projecten die de sport ooit heeft gezien!"

"Ik heb eerder al op verschillende manieren samengewerkt met Graeme en Valtteri, dus het voelt alsof ik weer onderdeel ga uitmaken van de familie. Met mijn ervaring op de baan en bij het ontwikkelen van de auto, weet ik dat ik waardevol kan zijn voor Cadillac. Ik kijk ernaar uit om ze op zo'n goed mogelijke manier te supporten."