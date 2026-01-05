user icon
Zhou tekent F1-contract bij Cadillac als reservecoureur

Zhou tekent F1-contract bij Cadillac als reservecoureur

Guanyu Zhou heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Chinese coureur vertrok eind vorige week bij Ferrari, waar hij afgelopen jaar als reservecoureur fungeerde. Hij gaat nu deze rol vervullen bij het nieuwe team van Cadillac. De overstap zat er al aan te komen, en Cadillac hintte eerder al op zijn komst.

Zhou vertrok eind vorige week bij het team van Ferrari, waar hij het hele seizoen langs de zijlijn stond. De Chinese coureur werkte een aantal testdagen af en deed daarmee belangrijke ervaring op. Hij stond in de drie seizoenen daarvoor op de grid bij het team van Sauber, maar daar was geen plek meer voor hem aangezien de Zwitserse renstal koos voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Bij het team van Cadillac wordt Zhou herenigd met zijn oude teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin vormt dit jaar een rijdersduo met Sergio Perez, en samen hopen ze de nieuwe renstal direct successen te bezorgen. Met Zhou haalt Cadillac extra ervaring binnen, en dat is belangrijk met het oog op het debuut.

Veel grote namen

Cadillac legde eerder IndyCar-ster Colton Herta vast. De Amerikaan fungeert als testcoureur en zal dit jaar debuteren in de Formule 2. Aangezien hij geen superlicentie heeft, kon hij de rol van reservecoureur niet op zich nemen. Zhou kan dat wel, en dat kan gunstig uitpakken voor Cadillac. De Amerikaanse renstal kiest voor ervaring, en legde eerder Haas-reserve Pietro Fittipaldi en ervaren rot Simon Pagenaud vast als simulatorcoureurs.

Wat wil Zhou bereiken?

Zhou treft bij Cadillac ook teambaas Graeme Lowdon, die jarenlang betrokken was bij zijn management. De Chinees reageert enthousiast op dit nieuwe avontuur: "Ik ben trots dat ik deel mag gaan uitmaken van het team van Cadillac als reservecoureur bij hun F1-debuut. Dit is één van de grootste en spannendste nieuwe projecten die de sport ooit heeft gezien!"

"Ik heb eerder al op verschillende manieren samengewerkt met Graeme en Valtteri, dus het voelt alsof ik weer onderdeel ga uitmaken van de familie. Met mijn ervaring op de baan en bij het ontwikkelen van de auto, weet ik dat ik waardevol kan zijn voor Cadillac. Ik kijk ernaar uit om ze op zo'n goed mogelijke manier te supporten."

Need5Speed

Posts: 3.395

Hij was graag 2e coureur geworden maar daar had Cadillac er al een paar van.

  • 1
  • 5 jan 2026 - 13:35
Guanyu Zhou Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.124

    Het zijn van reservecoureur heb je in de tegenwoordige tijd helemaal niks aan, nada, niete.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 11:32
    • gridiron

      Posts: 3.042

      Zelfs vroeger was dit al niks, ik Fisichella had als ik mij niet vergis een racestoeltje opgeven om reserverijder te worden bij Ferrari.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:04
    • Damon Hill

      Posts: 19.655

      @Gridiron,
      Dat vond ik destijds best jammer. Ik snap dat Fisico zijn droom na wilde jagen, maar die Force India was zo slecht nog niet. Hij pakte pole op Spa en werd tweede in de race, en met de race op Monza in het vooruitzicht had hij hele hoge ogen kunnen gooien, omdat de Force India het goed deed op dat soort circuits. Sutil werd er nog 4e meen ik, terwijl die Ferrari heel lastig bestuurbaar was.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 13:06
  • John6

    Posts: 11.457

    In de F1 krijgt hij nooit meer een stoeltje, ik begrijp niet waarom hij niet in een andere klasse gaat rijden.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 12:36
  • Need5Speed

    Posts: 3.395

    Hij was graag 2e coureur geworden maar daar had Cadillac er al een paar van.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 13:35

