Guanyu Zhou is niet langer meer de reservecoureur van Ferrari. Dat maakte de Scuderia deze ochtend bekend via de officiële kanalen. Of de Chinees komend seizoen überhaupt in de Formule 1 nog actief zal zijn is niet bekend, maar duidelijk is dat hij voorlopig niet meer in het rood te bewonderen zal zijn.

Nadat Zhou vorig jaar vertrok bij Sauber, werd hij bij Ferrari aangesteld als reservecoureur. De 26-jarige vond zijn onderdak in Maranello en zou daar achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton het simulator- en testwerk op zich nemen. Na één seizoen hebben beide partijen bekendgemaakt dat de wegen zullen scheiden.

Ferrari zwaait Zhou uit

Door middel van een bericht op Instagram, nam Ferrari afscheid van Zhou. "Dankbaar voor de inzet en bijdrage van Zhou Guanyu als Ferrari reservecoureur dit seizoen! We wensen hem het allerbeste toe", aldus de Scuderia, waarna Zhou reageerde: "Bedankt! Het beste voor jullie allemaal, we zien elkaar snel", waarmee hij wellicht insinueerde dat hij toch te zien zal zijn bij een F1-team in 2026, in wat voor rol dan ook.

Zhou doorliep de jeugdacademie van Renault en reed namens het Franse merk in de Formule 4, 3, 2 en kwam op die manier in 2022 in de Formule 1 terecht. Daar reed hij voor Alfa Romeo, wat later omgedoopt werd tot Kick Sauber. Voor het Zwitserse merk reed hij in totaal 68 Grands Prix, waarna hij na 2024 moest vertrekken vanwege de komst van Gabriel Bortoleto. In totaal scoorde hij 16 punten in de F1.

Een van de hoogtepunten van Zhou in de Formule 1, zal ongetwijfeld zijn thuisrace zijn in Shanghai. Die mocht hij één keer rijden, namelijk in zijn laatste seizoen. Na afloop van de race barstte hij in tranen uit voor zijn eigen publiek.