user icon
icon

Officieel: Ferrari zwaait reservecoureur Zhou uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Officieel: </b> Ferrari zwaait reservecoureur Zhou uit

Guanyu Zhou is niet langer meer de reservecoureur van Ferrari. Dat maakte de Scuderia deze ochtend bekend via de officiële kanalen. Of de Chinees komend seizoen überhaupt in de Formule 1 nog actief zal zijn is niet bekend, maar duidelijk is dat hij voorlopig niet meer in het rood te bewonderen zal zijn. 

Nadat Zhou vorig jaar vertrok bij Sauber, werd hij bij Ferrari aangesteld als reservecoureur. De 26-jarige vond zijn onderdak in Maranello en zou daar achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton het simulator- en testwerk op zich nemen. Na één seizoen hebben beide partijen bekendgemaakt dat de wegen zullen scheiden. 

Meer over Ferrari Ferrari kondigt vertrek van groot talent aan

Ferrari kondigt vertrek van groot talent aan

1 jan
 Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

Pijnlijk: 'Hamilton stopt halverwege 2026 bij Ferrari als dit zo doorgaat'

26 dec 2025

Ferrari zwaait Zhou uit

Door middel van een bericht op Instagram, nam Ferrari afscheid van Zhou. "Dankbaar voor de inzet en bijdrage van Zhou Guanyu als Ferrari reservecoureur dit seizoen! We wensen hem het allerbeste toe", aldus de Scuderia, waarna Zhou reageerde: "Bedankt! Het beste voor jullie allemaal, we zien elkaar snel", waarmee hij wellicht insinueerde dat hij toch te zien zal zijn bij een F1-team in 2026, in wat voor rol dan ook. 

 

 

Zhou doorliep de jeugdacademie van Renault en reed namens het Franse merk in de Formule 4, 3, 2 en kwam op die manier in 2022 in de Formule 1 terecht. Daar reed hij voor Alfa Romeo, wat later omgedoopt werd tot Kick Sauber. Voor het Zwitserse merk reed hij in totaal 68 Grands Prix, waarna hij na 2024 moest vertrekken vanwege de komst van Gabriel Bortoleto. In totaal scoorde hij 16 punten in de F1. 

Een van de hoogtepunten van Zhou in de Formule 1, zal ongetwijfeld zijn thuisrace zijn in Shanghai. Die mocht hij één keer rijden, namelijk in zijn laatste seizoen. Na afloop van de race barstte hij in tranen uit voor zijn eigen publiek.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Guanyu Zhou Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.675

    Jammer, een van de leukste, sympathiekste coureurs op de grid.

    Zal die broer van Leclerc wel reserve coureur worden. Zou me niets verbazen.

    • + 0
    • 2 jan 2026 - 12:31
  • Larry Perkins

    Posts: 62.369

    Na vijf GP's kan Zhou nu mooi Colapinto vervangen...

    • + 0
    • 2 jan 2026 - 12:35

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CN Guanyu Zhou 24
  • Team Sauber
  • Punten 16
  • Podiums 0
  • Grand Prix 68
  • Land CN
  • Geb. datum 30 mei 1999 (26)
  • Geb. plaats Shanghai, China, CN
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar