Guanyu Zhou heeft toegelicht waarom hij heeft gekozen voor een overstap naar het team van Cadillac. De Chinees was vorig jaar nog de reservecoureur van het team van Ferrari, maar gaat deze rol nu vervullen bij Cadillac.

De voormalig F1-coureur is daarmee de nieuwste aanwinst van het Amerikaanse team, dat zich voorbereidt op zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Zhou zal binnen Cadillac een ondersteunende rol vervullen achter Valtteri Bottas en Sergio Pérez.

Hoewel Zhou in 2026 nog niet in actie komt op de baan, ziet hij zijn overstap als een belangrijke stap richting een mogelijke terugkeer in de Formule 1. Colton Herta is aangewezen als testcoureur, maar Zhou gelooft sterk in zijn kansen binnen het team.

Waarom koos Zhou voor Cadillac?

In gesprek met de officiële website van de F1 vertelde Zhou: "Ten eerste ben ik erg enthousiast over dit nieuwe project. Het belangrijkste is dat ik bij dit nieuwe team bijvoorbeeld Graeme, Valtteri en ook veel ingenieurs ken die in het team werken. In de loop van dit jaar heb ik gezien hoe het team zich heeft opgezet en ik heb echt het gevoel dat de toekomst er rooskleurig uitziet."

"Ze richten geen team op om alleen maar aan de start te verschijnen – ze richten een team op om te concurreren. Ze hebben een missie, die ze in de loop der jaren willen verwezenlijken, namelijk Cadillac naar de top van het middenveld brengen en zo verder, en dat is wat mij echt aantrok", zo benadrukt Zhou zijn keuze.

Doorgroeimogelijkheden voor Zhou

"Aan de andere kant denk ik dat het team heeft gezien wat ik het afgelopen jaar heb kunnen presteren en wat mijn rol was, en ik denk dat dit voor beide partijen echt voordelig kan zijn." Zhou laat weten dat er nog een groot voordeel op hem staat te wachten bij de Amerikaanse constructeur: "Als enige reservecoureur van het team is dit voor mij de beste kans om weer achter het stuur te kruipen. Tegelijkertijd denk ik dat ik met mijn kennis en ervaring, samen met twee zeer ervaren coureurs, het team vooruit kan helpen."

"Dit jaar zijn er enorme regelwijzigingen, dus al deze kennis en ervaring die we in de loop der jaren hebben opgedaan, kan een hulp zijn in vergelijking met een minder ervaren coureur", zo concludeert Zhou uiteindelijk.