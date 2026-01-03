Guanyu Zhou is officieel vertrokken als test- en reservecoureur bij Ferrari en hij lijkt genoeg opties te hebben voor de toekomst. De Chinese coureur wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Cadillac, dat zich voorbereidt op hun debuut in de Formule 1.

Het Amerikaanse team zorgde recent voor opschudding door een opvallende afbeelding te plaatsen op Instagram. Op de foto is het oog van een dier te zien, met daarin enkele details die direct tot speculatie leidden binnen de F1-wereld.

Hoewel Zhou en het afgebeelde dier op het eerste gezicht weinig gemeen lijken te hebben, wijzen subtiele hints in de afbeelding mogelijk toch richting de voormalig Sauber-coureur.

Details in de ogen

Guanyu Zhou reed eind 2024 zijn voorlopig laatste Grand Prix in de Formule 1 en was in 2025 actief als reservecoureur bij Ferrari. Nu zijn vertrek bij de Scuderia officieel is, is de Chinees vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan - en Cadillac lijkt daarbij een serieuze optie.

Het dier op de Instagram-foto is niet volledig te herkennen. Het zou zowel een kat als een wolf kunnen zijn en die twijfel valt ook te lezen in de reacties op het Instagram bericht. Zhou staat bekend als groot kattenliefhebber, dus de kans dat de Chinese coureur naar Cadillac komt is zeker aanwezig. Wat vooral de aandacht trekt, is dat in het oog van het dier het Cadillac-logo te zien is, met daarnaast het nummer 24

Nummer 24 als duidelijke hint

Zhou reed in de Formule 1 met startnummer 24, dus dat is de grootste hint dat Zhou zomaar naar Cadillac zou kunnen vertrekken. De Chinees heeft in zijn drie jaar bij Alfa Romeo en Sauber rondgereden met het getal. De Chinees heeft in zijn drie F1-jaren maar zestien punten behaald en twee keer de achttiende plek in het eindklassement.