user icon
icon

'Zhou tekent F1-contract bij Cadillac'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Zhou tekent F1-contract bij Cadillac'

Guanyu Zhou is officieel vertrokken als test- en reservecoureur bij Ferrari en hij lijkt genoeg opties te hebben voor de toekomst. De Chinese coureur wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het team van Cadillac, dat zich voorbereidt op hun debuut in de Formule 1.

Het Amerikaanse team zorgde recent voor opschudding door een opvallende afbeelding te plaatsen op Instagram. Op de foto is het oog van een dier te zien, met daarin enkele details die direct tot speculatie leidden binnen de F1-wereld. 

Meer over Cadillac Perez ontvangt bijzonder cadeau van Verstappen

Perez ontvangt bijzonder cadeau van Verstappen

1 jan
 De comeback van Sergio Perez: is het heilige vuur er nog?

De comeback van Sergio Perez: is het heilige vuur er nog?

2 jan

Hoewel Zhou en het afgebeelde dier op het eerste gezicht weinig gemeen lijken te hebben, wijzen subtiele hints in de afbeelding mogelijk toch richting de voormalig Sauber-coureur.

Details in de ogen

Guanyu Zhou reed eind 2024 zijn voorlopig laatste Grand Prix in de Formule 1 en was in 2025 actief als reservecoureur bij Ferrari. Nu zijn vertrek bij de Scuderia officieel is, is de Chinees vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan - en Cadillac lijkt daarbij een serieuze optie.

Het dier op de Instagram-foto is niet volledig te herkennen. Het zou zowel een kat als een wolf kunnen zijn en die twijfel valt ook te lezen in de reacties op het Instagram bericht. Zhou staat bekend als groot kattenliefhebber, dus de kans dat de Chinese coureur naar Cadillac komt is zeker aanwezig. Wat vooral de aandacht trekt, is dat in het oog van het dier het Cadillac-logo te zien is, met daarnaast het nummer 24

Nummer 24 als duidelijke hint

Zhou reed in de Formule 1 met startnummer 24, dus dat is de grootste hint dat Zhou zomaar naar Cadillac zou kunnen vertrekken. De Chinees heeft in zijn drie jaar bij Alfa Romeo en Sauber rondgereden met het getal. De Chinees heeft in zijn drie F1-jaren maar zestien punten behaald en twee keer de achttiende plek in het eindklassement. 

F1 Nieuws Guanyu Zhou Cadillac

Reacties (1)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.551

    Zhou,lieve jongen die alleen als pinautomaat gebruikt wordt.

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 14:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CN Guanyu Zhou 24
  • Team Sauber
  • Punten 16
  • Podiums 0
  • Grand Prix 68
  • Land CN
  • Geb. datum 30 mei 1999 (26)
  • Geb. plaats Shanghai, China, CN
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar