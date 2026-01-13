user icon
Cadillac verrast F1-fans en presenteert eerste livery

Cadillac verrast F1-fans en presenteert eerste livery

Het team van Cadillac heeft de eerste foto's gedeeld van de kleurstelling die ze over anderhalve week gaan gebruiken in Barcelona bij de wintertest. De Amerikaanse renstal debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze zullen hun eerste officiële kilometers gaan rijden met een geheimzinnige, zwarte kleurstelling.

Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1 met de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez achter het stuur. Beide mannen keren na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1, en zullen gaan helpen bij het van de grond toe opbouwen van Cadillac. Perez verrichtte vorig jaar een eerste TPC-test met een oudere Ferrari-bolide op het circuit van Imola, want Cadillac heeft nog geen eigen auto.

Nu hebben ze wel hun eerste kleurstelling met de buitenwereld gedeeld. Op sociale media delen ze een zogenaamde 'shakedown livery', waarmee ze in actie zullen komen tijdens de eerste wintertest in Barcelona. Deze test wordt verreden achter gesloten deuren, en de Formule 1 heeft de teams dan ook gevraagd om hier niet in de definitieve kleurstellingen te rijden.

Wat is er te zien?

Cadillac deelt hiermee voor het eerst beelden van hoe hun wagens er uit komen te zien. De auto op de foto's is slechts een computer-render, en lijkt dan ook niet op de nog naamloze wagen waarmee het team zal debuteren. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe wagen waarmee Perez en Bottas zullen rijden.

Wat maakt deze livery speciaal?

Op de zwarte livery is op de achterzijde heel groot het logo van Cadillac te zien, terwijl er op de neus de namen van de medewerkers die het team hebben geholpen staan. Het is een eerbetoon aan de mensen die ervoor hebben gezorgd dat Cadillac kan debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Cadillac zal de definitieve livery gaan presenteren op 8 februari door middel van een reclame rondom de Super Bowl. De definitieve livery zal dan debuteren tijdens de twee testweken in Bahrein, alvorens het team afreist naar Australië voor hun debuut.

Starscreamer

Posts: 1.376

Laat dan niks zien.
Is gewoon Carbon met een witte stikker van Cadillac erop.

  • 1
  • 13 jan 2026 - 16:19
  • Starscreamer

    Posts: 1.376

    Laat dan niks zien.
    Is gewoon Carbon met een witte stikker van Cadillac erop.

    • + 1
    • 13 jan 2026 - 16:19
  • Flexwing

    Posts: 234

    Mooi zo laten scheel weer gewicht.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 17:18
  • Larry Perkins

    Posts: 62.521

    Ik zie het al, die eindigen in het WK stijf onderaan met vijf punten.
    De Mexicaan uit Zuid-Amerika finisht één keer op p9 en één keer op p10.
    Bottas met de dikke huid, het matje en de blote billetjes wordt twee keer 10e.

    • + 1
    • 13 jan 2026 - 17:24
  • Knalpijp

    Posts: 2.327

    1010pk

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 17:29
  • Babs

    Posts: 163

    Van de grond AF opbouwen en tot de grond TOE afbranden.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 18:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

