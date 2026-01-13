Het team van Cadillac heeft de eerste foto's gedeeld van de kleurstelling die ze over anderhalve week gaan gebruiken in Barcelona bij de wintertest. De Amerikaanse renstal debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze zullen hun eerste officiële kilometers gaan rijden met een geheimzinnige, zwarte kleurstelling.

Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1 met de ervaren coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez achter het stuur. Beide mannen keren na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1, en zullen gaan helpen bij het van de grond toe opbouwen van Cadillac. Perez verrichtte vorig jaar een eerste TPC-test met een oudere Ferrari-bolide op het circuit van Imola, want Cadillac heeft nog geen eigen auto.

Nu hebben ze wel hun eerste kleurstelling met de buitenwereld gedeeld. Op sociale media delen ze een zogenaamde 'shakedown livery', waarmee ze in actie zullen komen tijdens de eerste wintertest in Barcelona. Deze test wordt verreden achter gesloten deuren, en de Formule 1 heeft de teams dan ook gevraagd om hier niet in de definitieve kleurstellingen te rijden.

Wat is er te zien?

Cadillac deelt hiermee voor het eerst beelden van hoe hun wagens er uit komen te zien. De auto op de foto's is slechts een computer-render, en lijkt dan ook niet op de nog naamloze wagen waarmee het team zal debuteren. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe wagen waarmee Perez en Bottas zullen rijden.

Wat maakt deze livery speciaal?

Op de zwarte livery is op de achterzijde heel groot het logo van Cadillac te zien, terwijl er op de neus de namen van de medewerkers die het team hebben geholpen staan. Het is een eerbetoon aan de mensen die ervoor hebben gezorgd dat Cadillac kan debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Cadillac zal de definitieve livery gaan presenteren op 8 februari door middel van een reclame rondom de Super Bowl. De definitieve livery zal dan debuteren tijdens de twee testweken in Bahrein, alvorens het team afreist naar Australië voor hun debuut.