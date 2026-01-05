user icon
Familie Schumacher heeft geen probleem met succes Verstappen

Familie Schumacher heeft geen probleem met succes Verstappen

Max Verstappen kreeg het afgelopen jaar niet voor elkaar om een opvallend record van Michael Schumacher te evenaren. Hierdoor blijft Schumacher de enige coureur die vijf wereldtitels op rij heeft gescoord. Volgens Ralf Schumacher heeft de familie er geen moeite mee als de records van zijn broer worden verbroken.

Michael Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser veroverde in totaal zeven wereldtitels, en dat aantal werd in 2020 geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher pakte van 2000 tot en met 2004 de wereldtitel, en is daarmee de enige coureur die het voor elkaar kreeg om vijf titels op rij te pakken in de Formule 1.

Verstappen kon dat record vorig jaar evenaren, en hij maakte het zeer spannend. Hij maakte tot en met de laatste race van het jaar in Abu Dhabi kans op de wereldtitel, maar kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Lando Norris van het kampioenschap te houden. Hierdoor houdt het record van Schumacher voorlopig stand.

Hoe kijkt Ralf Schumacher naar Verstappen?

Eerder kreeg Hamilton het ook niet voor elkaar om dit record van Schumacher te evenaren. Volgens Ralf Schumacher maakt dit weinig uit. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met F1-Insider is de oud-coureur en analist duidelijk: "Nee, dat maakt niets uit. Je kunt die dingen niet met elkaar vergelijken. Michael was en blijft de beste coureur van zijn tijd. Natuurlijk gaat het leven door, en er komen nieuwe coureurs bij. Dat maakte me bij Hamilton al niets uit, en dat geldt ook voor Max."

Jaloers op Hamilton?

Ralf Schumacher stelt dat hij er ook geen moeite mee had toen Hamilton een aantal records van zijn broer verbrak: "Er werd mij regelmatig jaloezie verweten, vooral vanuit Engeland, met het argument dat Hamilton in theorie acht titels zou hebben en dat dat beter zou zijn dan Michael. Dat is echt absolute onzin. Elke coureur die zo succesvol is als Hamilton en Verstappen, heeft dat absoluut verdiend."

F#cking duh! Michael heeft dat ooit zelf eens gezegd in een interview. Zelfs Lewis genoemd, dat records gemaakt zijn om te verbreken.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

