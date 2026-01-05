Max Verstappen kreeg het afgelopen jaar niet voor elkaar om een opvallend record van Michael Schumacher te evenaren. Hierdoor blijft Schumacher de enige coureur die vijf wereldtitels op rij heeft gescoord. Volgens Ralf Schumacher heeft de familie er geen moeite mee als de records van zijn broer worden verbroken.

Michael Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser veroverde in totaal zeven wereldtitels, en dat aantal werd in 2020 geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher pakte van 2000 tot en met 2004 de wereldtitel, en is daarmee de enige coureur die het voor elkaar kreeg om vijf titels op rij te pakken in de Formule 1.

Verstappen kon dat record vorig jaar evenaren, en hij maakte het zeer spannend. Hij maakte tot en met de laatste race van het jaar in Abu Dhabi kans op de wereldtitel, maar kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Lando Norris van het kampioenschap te houden. Hierdoor houdt het record van Schumacher voorlopig stand.

Hoe kijkt Ralf Schumacher naar Verstappen?

Eerder kreeg Hamilton het ook niet voor elkaar om dit record van Schumacher te evenaren. Volgens Ralf Schumacher maakt dit weinig uit. Als hij hiernaar wordt gevraagd in een interview met F1-Insider is de oud-coureur en analist duidelijk: "Nee, dat maakt niets uit. Je kunt die dingen niet met elkaar vergelijken. Michael was en blijft de beste coureur van zijn tijd. Natuurlijk gaat het leven door, en er komen nieuwe coureurs bij. Dat maakte me bij Hamilton al niets uit, en dat geldt ook voor Max."

Jaloers op Hamilton?

Ralf Schumacher stelt dat hij er ook geen moeite mee had toen Hamilton een aantal records van zijn broer verbrak: "Er werd mij regelmatig jaloezie verweten, vooral vanuit Engeland, met het argument dat Hamilton in theorie acht titels zou hebben en dat dat beter zou zijn dan Michael. Dat is echt absolute onzin. Elke coureur die zo succesvol is als Hamilton en Verstappen, heeft dat absoluut verdiend."