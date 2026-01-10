user icon
icon

Piastri afgemaakt: "Verstappen had dat nooit gedaan!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri afgemaakt: "Verstappen had dat nooit gedaan!"

Oscar Piastri behaalde vorig jaar niet het resultaat waar hij op hoopte en oud-coureur Johnny Herbert zag dat ook. Piastri was volgens de Brit niet geëindigd op de plek die hij verdiende en moet dan ook nog veel leren volgens Herbert. 

Piastri eindigde het seizoen op de derde plek met 410 punten dat waren er elf minder dan Max Verstappen en dertien minder dan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris. Wat opmerkelijk is, is de ruime voorsprong die Piastri had tijdens de zomerstop. Tijdens de Dutch Grand Prix, wat de vijftiende ronde was van in totaal 24 rondes stond Piastri bovenaan het wereldkampioenschap met 309 punten. 

Meer over Oscar Piastri 'Ferrari ziet Piastri of Norris als ideale opvolger Hamilton'

'Ferrari ziet Piastri of Norris als ideale opvolger Hamilton'

8 jan
 Hoe realistisch zijn de 'papaya-rules' bij McLaren? "Je bent met het ene kind closer"

Hoe realistisch zijn de 'papaya-rules' bij McLaren? "Je bent met het ene kind closer"

6 jan

Het verschil tussen Piastri en nummer twee Norris was toen der tijd 34 punten in het voordeel van de Australiër en hij stond zelfs maar liefst 104 punten boven Max Verstappen. De McLaren-coureur gaf dit dus allemaal weg in de laatste tien rondes. 

Geen sympathie voor Piastri

Johnny Herbert geeft zijn mening bij NewBettingSites: "Ik voel geen sympathie voor Oscar, omdat hij een geweldig seizoen heeft gehad, eindigend zoals hij deed. Het was een sterk einde van het seizoen, hij had een enorm sterke start en alles leek in zijn voordeel. Hij miste een 'slam dunk'. Hij moet sterker worden. In de situatie waarin hij zich bevond, had het een uitgemaakte zaak moeten zijn. Max zou dat niet hebben laten gebeuren. Lando ook niet, uiteindelijk. Hij groeide en nam de rol van team nummer 1 op zich."

De kwaliteit en rust die Piastri had verdween uit het niets, aldus Herbert. "De kwaliteit die we hadden gezien, verdampte. Het ging op dat moment zo goed. Veel mensen praten altijd over zijn mentale kracht. Maar eigenlijk denk ik dat het de mentale kracht is die waarschijnlijk versterkt moet worden."

Piastri zakte terug

De resultaten van Piastri na afloop van de Grand Prix van Nederland waren verre van zo sterk als daarvoor. De Australiër wist niet meer te winnen en behaalde maar drie podiums in de laatste tien races. In tegenstelling tot de tien races daarvoor behaalde hij negen podiums en vier overwinningen.

mordor

Posts: 2.109

Max zou schijt hebben aan papaja rules. Hij zou Oscar en Lando opvreten

  • 9
  • 10 jan 2026 - 11:54
F1 Nieuws Johnny Herbert Oscar Piastri McLaren

Reacties (10)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.109

    Max zou schijt hebben aan papaja rules. Hij zou Oscar en Lando opvreten

    • + 9
    • 10 jan 2026 - 11:54
  • Erwinnaar

    Posts: 5.371

    Beetje meer NO had geen kwaad gekund inderdaad voor Piastri.

    • + 6
    • 10 jan 2026 - 11:57
    • schwantz34

      Posts: 41.706

      Juist door altijd meedogenloos, en constant te zijn heeft Max 4 titels gepakt en lukt dat Piastri ni...

      • + 4
      • 10 jan 2026 - 12:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.198

    Aan de ene kant hulde voor het laten racen van je coureurs, maar aan de andere kant....op twee punten na het rijders kampioenschap winnen met die regels.....oei, dat was naadje.

    • + 2
    • 10 jan 2026 - 12:11
  • benettonB187

    Posts: 531

    Vandaag is de dag van het afmaken en fileren blijkbaar

    • + 2
    • 10 jan 2026 - 13:27
    • Freek-Willem

      Posts: 6.587

      Het beter woensdag gehakt dag kunnen zijn

      • + 1
      • 10 jan 2026 - 13:38
  • SennaS

    Posts: 11.236

    Als als, schijt aan papaya rules zou exit zijn lijkt me.
    Het is niet overal RBR waar alles om 1 coureur draait.

    • + 3
    • 10 jan 2026 - 13:37
    • Pipje

      Posts: 665

      Misvatting er draait niet altijd alles om 1 coureur bij RB. Maar als je er toevallig zo eentje in je team hebt zitten…. Tja dan kan t niet anders, maakt niet uit wie je ernaast zet.

      • + 2
      • 10 jan 2026 - 15:04
    • rwinn2893

      Posts: 162

      Haha ze verliezen bijna de titel aan Max. Blijf lekker vasthouden aan die papaya rules, met deze auto had je 100 punten los kampioen moeten zijn.

      • + 1
      • 10 jan 2026 - 16:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Johnny Herbert -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 25 jun 1964 (61)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar