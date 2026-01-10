Oscar Piastri behaalde vorig jaar niet het resultaat waar hij op hoopte en oud-coureur Johnny Herbert zag dat ook. Piastri was volgens de Brit niet geëindigd op de plek die hij verdiende en moet dan ook nog veel leren volgens Herbert.

Piastri eindigde het seizoen op de derde plek met 410 punten dat waren er elf minder dan Max Verstappen en dertien minder dan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris. Wat opmerkelijk is, is de ruime voorsprong die Piastri had tijdens de zomerstop. Tijdens de Dutch Grand Prix, wat de vijftiende ronde was van in totaal 24 rondes stond Piastri bovenaan het wereldkampioenschap met 309 punten.

Het verschil tussen Piastri en nummer twee Norris was toen der tijd 34 punten in het voordeel van de Australiër en hij stond zelfs maar liefst 104 punten boven Max Verstappen. De McLaren-coureur gaf dit dus allemaal weg in de laatste tien rondes.

Geen sympathie voor Piastri

Johnny Herbert geeft zijn mening bij NewBettingSites: "Ik voel geen sympathie voor Oscar, omdat hij een geweldig seizoen heeft gehad, eindigend zoals hij deed. Het was een sterk einde van het seizoen, hij had een enorm sterke start en alles leek in zijn voordeel. Hij miste een 'slam dunk'. Hij moet sterker worden. In de situatie waarin hij zich bevond, had het een uitgemaakte zaak moeten zijn. Max zou dat niet hebben laten gebeuren. Lando ook niet, uiteindelijk. Hij groeide en nam de rol van team nummer 1 op zich."

De kwaliteit en rust die Piastri had verdween uit het niets, aldus Herbert. "De kwaliteit die we hadden gezien, verdampte. Het ging op dat moment zo goed. Veel mensen praten altijd over zijn mentale kracht. Maar eigenlijk denk ik dat het de mentale kracht is die waarschijnlijk versterkt moet worden."

Piastri zakte terug

De resultaten van Piastri na afloop van de Grand Prix van Nederland waren verre van zo sterk als daarvoor. De Australiër wist niet meer te winnen en behaalde maar drie podiums in de laatste tien races. In tegenstelling tot de tien races daarvoor behaalde hij negen podiums en vier overwinningen.