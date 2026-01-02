user icon
Red Bull volgt Mercedes: Ook Verstappen's team krijgt nieuw logo

Red Bull volgt Mercedes: Ook Verstappen's team krijgt nieuw logo

Het Formule 1-seizoen van 2026 luidt een nieuw tijdperk in. Met ingrijpende reglementswijzigingen beginnen alle teams in feite opnieuw, en Red Bull Racing grijpt dat moment aan om ook visueel een kleine verandering door te voeren. De Oostenrijkse renstal verschijnt vanaf 2026 met een aangepast logo aan de start.

De veranderingen voor 2026 zijn groot. De Formule 1 krijgt te maken met nieuwe motoren, aangepaste chassis en aerodynamische regels, terwijl ook een elfde team zijn intrede doet op de grid. Voor veel teams voelt het daardoor alsof er weer met een schone lei wordt begonnen.

Ook Red Bull past logo aan

Ook Red Bull Racing haakt daarop in. De aanpassing aan het logo is niet ingrijpend, maar wel zichtbaar. Het bekende Red Bull-beeldmerk blijft behouden, al is het rode logo opnieuw voorzien van witte omlijning. Dat detail ontbrak bij de vorige versie.

Niet alleen Red Bull kiest voor een lichte visuele update richting 2026. Ook Mercedes en Haas kwamen eerder al voor volgend seizoen met een aangepast logo. Bij de Duitse renstal is onder meer de volledige teamnaam ‘Petronas Formula 1 Team’ toegevoegd onder het Mercedes-logo en de AMG-branding.

Red Bull wacht spannend jaar 

Er wachten spannende tijden voor Red Bull in de F1. Het team van Max Verstappen zal er behoorlijk anders uit gaan zien dan de voorgaande seizoenen. Na het vertrek van een aantal sleutelfiguren binnen de organisatie, zal de Oostenrijkse renstal voor het eerst met de veelbesproken Ford-motor rijden. Daarnaast zal Isack Hadjar zijn debuut maken naast Verstappen en treedt hij in de voetsporen van coureurs die voornamelijk zijn ingestort onder het bewind van de viervoudig wereldkampioen. 

2026 wordt daarom een interessant jaar, ook voor de toekomst van Verstappen. Raymond Vermeulen, zijn manager, gaf eerder al aan dat Red Bull komend seizoen competitief zal moeten zijn, willen zij de Nederlander behouden.

 

