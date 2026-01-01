GPToday.net wenst u een gelukkig 2026!

Het jaar 2025 is definitief ten einde gekomen. Na een jaar vol intriges, mooie verhalen en spraakmakende momenten is het tijd om dit hoofdstuk definitief af te sluiten. 2026 is weer begonnen, en dat betekent dat er weer een prachtig nieuw hoofdstuk zal worden geschreven.

De gehele redactie van GPToday.net wenst u een prachtige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar toe! We hopen op een nieuw seizoen vol met mooie en spraakmakende momenten, en vooral op veel mooie verhalen. We wensen u al het goeds toe dit jaar, en hopen dat we ook in 2026 weer mogen verwelkomen hier op GPToday.net.

We horen graag welke persoonlijke doelen jullie hebben en wat jullie verwachten van dit jaar in de Formule 1.

Gelukkig nieuw jaar!