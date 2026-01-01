user icon
Liam Lawson sluit terugkeer naar Red Bull uit na chaotisch seizoen

Liam Lawson sluit terugkeer naar Red Bull uit na chaotisch seizoen

Het Formule 1-seizoen van 2025 verliep allesbehalve normaal voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander begon het jaar als Red Bull-coureur, maar werd na slechts twee races alweer teruggezet naar Racing Bulls. Inmiddels heeft Lawson die periode achter zich gelaten en kijkt hij vooruit, zonder nog te dromen van een terugkeer bij het hoofdteam.

Lawson geeft aan de internationale media toe dat zijn korte periode bij Red Bull Racing mentaal zwaar was en geen prettige herinneringen heeft achtergelaten. Een nieuwe kans bij het topteam houdt hem dan ook niet bezig.

Terugkeer naar Red Bull

"Eerlijk gezegd heb ik daar dit jaar niet echt over nagedacht, vooral omdat het bij mijn terugkeer een paar zeer lastige races waren. Ik denk dat ik me in het eerste deel van dit jaar eerlijk gezegd vooral heb gericht op het vinden van mijn draai en het wennen aan deze auto."

"Het wordt ook voor mij een nieuwe auto. Het is geweldig om een jaar ervaring te hebben, en ik denk dat ik veel heb geleerd van dit jaar, maar het belangrijkste voor mij is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op volgend jaar. Ik verwacht dat het team waarschijnlijk een beetje op mij zal leunen, maar tegelijkertijd heb ik één seizoen achter de rug. En hoewel je in één seizoen F1 niet enorm veel leert, hoop ik dat er nog veel jaren zullen volgen om te leren."

Nieuwe teamgenoot Lindblad

Volgend seizoen wordt Arvid Lindblad de nieuwe teamgenoot van Liam Lawson. De enige rookie van 2026 mag het gaan opnemen tegen Liam Lawson en vergezelt de Nieuw-Zeelander bij het zusterteam van Red Bull. Lawson moet zijn best blijven doen om niet verslagen te worden door een rookie. 

Vorig seizoen wist Lawson Yuki Tsunoda te verslaan op punten en is mede daardoor verzekerd van een zitje dit jaar. Tsunoda behaalde maar 33 punten terwijl Lawson 38 punten bij elkaar reed. 

John6

Posts: 11.438

Dat heeft hij goed gezien, die gaat niet meer terug naar RBR, het is dat ze zelf geen goede talenten op dit moment hebben, of te jong zijn, anders was het denk ik al exit bij Racing Bulls geweest.

  • 1
  • 1 jan 2026 - 09:41
Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.360

    "Liam Lawson sluit terugkeer naar Red Bull uit na chaotisch seizoen."

    Waar staat dat in de tekst? Ook in 2026 worden we opzichtig in de maling genomen...

    • + 1
    • 1 jan 2026 - 12:08

