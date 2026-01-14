Max Verstappen wordt de afgelopen jaren vaak genoemd in hetzelfde rijtje als met de allergrootste namen in de Formule 1. De Nederlander is vanwege zijn grootheid al meerdere keren vergeleken met legendes als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Zelf had Verstappen een sterke band met laatstgenoemde.

Jos Verstappen - de vader van Max - was teamgenoot van Schumacher bij Benetton. Aan die periode hielden zij een goede vriendschap over en trokken veel samen op. De Verstappens en de Schumachers gingen zelfs samen op vakantie, iets waar Max warme herinneringen aan overhoudt.

Verstappen genoot op vakantie met de Schumachers

In gesprek met het Zwitserse Blick, krijgt Verstappen een glimlach op zijn gezicht als hij gevraagd wordt naar de band met Schumacher. De Nederlander erkent een leuke tijd te hebben gehad met de Ferrari-legende en zijn familie. “Een prachtige herinnering, vol foto's en video's”, zo klonk het.

“Omdat mijn vader, Jos, in 1994 Schumachers teamgenoot was bij Benetton, bleven de families nog jarenlang contact houden. We hebben zelfs een paar vakanties samen doorgebracht. Ik kende hem als oom Michael”, voegde Verstappen daaraan toe.

Zijn er overeenkomsten tussen Schumacher en Verstappen?

Schumacher stond bekend als iemand die, letterlijk, alles deed voor de overwinning. Zo greep de Duitser zelfs zijn eerste wereldtitel in de F1, nadat hij Damon Hill - zijn concurrent - er met opzet van de baan reed. Verstappen herkent daar iets in terug bij hem zelf.

“Hij was een coureur die onvermoeibaar werkte en alles gaf. Voor hem telde alleen de overwinning, ongeacht hoe die behaald werd. Op het circuit was hij – net als ik – volledig gefocust. Maar thuis zorgde hij voor zijn gezin en gaf hij hen de aandacht die ze verdienden.”

Verstappen denkt niet de cijfers van Schumacher te evenaren

Verstappen zelf weet niet of hij net zolang door wil gaan als Schumacher. De Duitser vertrok na 2006 bij Ferrari, maar keerde in 2010 weer terug op de grid bij Mercedes. Hij nam in 2012 afscheid van de koningsklasse van de autosport met maar liefst 308 races, 91 Grand Prix-overwinningen en 7 wereldtitels achter zijn naam.

Verstappen denkt niet dat hij dezelfde statistieken na zal jagen. De Nederlander erkent namelijk dat er ook andere dingen in het leven zijn behoudens autoracen. “na meer dan 230 races is het zeker niet mijn doel om zeven wereldtitels na te jagen. Niets is belangrijker voor mij dan mijn familie en kinderen. Zij zijn de motivatie die je alleen thuis kunt vinden.”