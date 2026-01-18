user icon
Lawson bidt voor een rustig seizoen: "De druk is echt enorm"

Lawson bidt voor een rustig seizoen: "De druk is echt enorm"

2026 is alweer het vierde jaar van Liam Lawson in de Formule 1, maar de Nieuw-Zeelander hoop dat het eindelijk een normaal jaar gaat worden. Lawson heeft tot nu toe ieder seizoen wel iets bijzonders meegemaakt. 

In 2023 maakte de Nieuw-Zeelander zijn debuut in de Formule 1 als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson behaalde toen twee punten in vijf races, maar wist geen stoeltje te bemachtigen voor 2024. 

Meer over Liam Lawson <b> Officieel: </b> Racing Bulls lanceert auto van Lawson en Lindblad voor 2026

Officieel: Racing Bulls lanceert auto van Lawson en Lindblad voor 2026

16 jan

Toch kwam hij dat jaar wel in actie en opnieuw als vervanger van wederom Ricciardo. Lawson mocht de laatste zes races rijden en behaalde hier vier punten. Dat was genoeg voor een zitje bij Red Bull Racing naast Max Verstappen in 2025. Lawson presteerde echter ondermaats en werd na twee races als vervangen door Yuki Tsunoda. Dit seizoen start Lawson opnieuw als Racing Bulls-coureur. 

Bezwijkt Lawson onder de druk?

Druk is een kernbegrip in de Formule 1 en Liam Lawson heeft hier al vaker mee te maken gehad. "Ze zetten je al jong onder druk en proberen je voor te bereiden. Maar de druk in de Formule 1 is enorm. Ik denk niet dat iets je daar écht op kan voorbereiden", zo legt Lawson uit aan de internationale media.

"Als je een slecht weekend hebt, heb je één of twee dagen om daaroverheen te komen. Daarna moet je weer door", zo stelt Lawson. Vanaf dit jaar krijgt de Nieuw-Zeelander te maken met een nieuwe teamgenoot: "Ik denk niet dat het extra druk geeft. Misschien wordt er iets meer leiderschap van me verwacht, maar het is ook een nieuw jaar met nieuwe auto’s."

'Ik heb veel geleerd'

Vorig seizoen was een absolute nachtmerrie voor Lawson, maar de coureur laat weten dat hij alsnog veel geleerd heeft: "Het is mijn vierde jaar in de Formule 1 en ik heb enorm veel geleerd in dat eerste volledige seizoen. Ik ben dankbaar dat ik dit seizoen inga met alles wat ik vorig jaar heb meegemaakt."

