Yuki Tsunoda verving Liam Lawson dit seizoen al na twee races bij Red Bull, maar het is nog geen succes. Toch heeft de Japanner geen spijt van zijn keuze om het juniorteam Racing Bulls in te ruilen voor het grote Red Bull Racing.

Ondanks dat de Japanner geen spijt heeft, is er wel iets wat nog steeds in zijn achterhoofd rondspookt. De Japanner crashte namelijk tijdens een training van het Grand Prix-weekend in Imola. Hierdoor raakte zijn auto zo beschadigd dat hij veel kritiek ontving.

De crash op Imola

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna stond Tsunoda nog elfde in het wereldkampioenschap met negen punten. De Japanner wilde zich graag laten zien en zocht de grens op. Hij ging er helaas net overheen en crashte. Toch wist hij zich te herpakken en een punt mee naar huis te nemen.

"Nee, ik heb geen spijt, maar het enige wat ik kan noemen is misschien wel het ongeluk in Imola. Dat heeft me waarschijnlijk op sommige vlakken behoorlijk teruggeworpen, zou ik zeggen. Dus alleen dat. Ik ben blij met mijn beslissing om voor Red Bull te kiezen. Ik zou nog steeds dezelfde keuze maken, precies dezelfde. Dat heeft me sterker gemaakt. Maar dat is het enige. Het enige waar ik dit jaar een grote fout heb gemaakt, was die crash in Imola. Dat is alles."

Tsunoda's toekomst is niet veilig

De kans dat Tsunoda ook volgend jaar in de Formule 1 rijdt, lijkt erg klein te zijn. De Japanner heeft nog geen contract en Liam Lawson en Arvid Lindblad jagen ook beide op een stoeltje bij een van de Red Bull-teams. Op papier is Tsunoda de mindere coureur van de Red Bull-coureurs, want hij heeft de minste punten.

Dit weekend staat Qatar op het programma. Tsunoda heeft hier nog nooit punten behaald. Hij finishte één keer als vijftiende en twee keer als dertiende. De Japanner heeft dus nog geen successen geboekt in Losail.