Tsunoda heeft geen spijt van overstap naar Red Bull

Yuki Tsunoda verving Liam Lawson dit seizoen al na twee races bij Red Bull, maar het is nog geen succes. Toch heeft de Japanner geen spijt van zijn keuze om het juniorteam Racing Bulls in te ruilen voor het grote Red Bull Racing.

Ondanks dat de Japanner geen spijt heeft, is er wel iets wat nog steeds in zijn achterhoofd rondspookt. De Japanner crashte namelijk tijdens een training van het Grand Prix-weekend in Imola. Hierdoor raakte zijn auto zo beschadigd dat hij veel kritiek ontving. 

De crash op Imola

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna stond Tsunoda nog elfde in het wereldkampioenschap met negen punten. De Japanner wilde zich graag laten zien en zocht de grens op. Hij ging er helaas net overheen en crashte. Toch wist hij zich te herpakken en een punt mee naar huis te nemen. 

"Nee, ik heb geen spijt, maar het enige wat ik kan noemen is misschien wel het ongeluk in Imola. Dat heeft me waarschijnlijk op sommige vlakken behoorlijk teruggeworpen, zou ik zeggen. Dus alleen dat. Ik ben blij met mijn beslissing om voor Red Bull te kiezen. Ik zou nog steeds dezelfde keuze maken, precies dezelfde. Dat heeft me sterker gemaakt. Maar dat is het enige. Het enige waar ik dit jaar een grote fout heb gemaakt, was die crash in Imola. Dat is alles."

Tsunoda's toekomst is niet veilig

De kans dat Tsunoda ook volgend jaar in de Formule 1 rijdt, lijkt erg klein te zijn. De Japanner heeft nog geen contract en Liam Lawson en Arvid Lindblad jagen ook beide op een stoeltje bij een van de Red Bull-teams. Op papier is Tsunoda de mindere coureur van de Red Bull-coureurs, want hij heeft de minste punten. 

Dit weekend staat Qatar op het programma. Tsunoda heeft hier nog nooit punten behaald. Hij finishte één keer als vijftiende en twee keer als dertiende. De Japanner heeft dus nog geen successen geboekt in Losail.

Reacties (1)

  • Maximo

    Posts: 9.598

    Die jongen heeft helemaal gelijk, iedere jonge rijder wil het op z'n mist een keer proberen of het hem lukt in een potentiele topwagen.

    Beter wel geprobreerd dan de F1 verlaten zonder die kans te hebben aangegrepen.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 16:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 117
  • Podiums 0
  • Grand Prix 112
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
