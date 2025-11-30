Max Verstappen kan dit seizoen nog altijd wereldkampioen worden. Ondanks dat de kans klein is, is het niet onmogelijk. Ted Kravitz vertelt in zijn programma Ted's Notebook over de titelstrijd van Verstappen. Volgens Kravitz had Verstappen pole position en een sprintoverwinning nodig als hij mee wilde doen om de titel. Verstappen start vandaag als derde.

Lando Norris hoeft vandaag alleen maar boven Verstappen te eindigen en dan maakt de Nederlander geen kans meer op de titel. De Red Bull-coureur staat momenteel 25 punten achter de Britse kampioenschapsleider, dus hij mag geen punten meer verliezen.

Norris start de Grand Prix van Qatar als tweede, dus het is Verstappen die moet gaan jagen op Norris in plaats van andersom. Het verschil tussen de twee coureurs was tijdens de kwalificatie iets meer dan een tiende.

Maakt Verstappen nog kans?

"Als Norris hem dit weekend met een paar punten meer verslaat, dan is Max klaar voor het wereldkampioenschap", schetst Kravitz. "Wat Max hier tegen iedereen zegt, is dat het beter is dan eerder en gisteren, maar niet goed genoeg. Hij moest de sprint winnen. Hij moest op pole staan. En hij moet de Grand Prix morgen winnen. En hij staat niet op pole. Hij staat derde."

"Het is beter dan gisteren, toen hij zelfs werd geklopt door zijn eigen teamgenoot Yuki Tsunoda, nadat hij zijn vloer brak over een kerbstone", legt Kravitz uit. Verstappen eindigde gisteren een positie boven Tsunoda in de sprintrace. Dat Verstappen derde start ligt ook mede door het sterke McLaren, aldus Kravitz: "Is het omdat de McLaren hier perfect is? Ja. En is het omdat hij Piastri tegenover zich heeft, die zijn zaakjes op orde heeft en het ingewikkeld maakt? Ja, absoluut."

Verstappen loopt achter

Verstappen kijkt tegen een achterstand van 25 punten aan ten opzichte van kampioenschapsleider Lando Norris en drie punten vergeleken met nummer twee Oscar Piastri. De laatstgenoemde is in Qatar erg sterk en heeft hier nog nooit niet op het podium gestaan. De viervoudig wereldkampioen heeft hier vorig jaar gewonnen vanaf de tweede plek, dus alles is nog mogelijk.