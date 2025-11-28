user icon
Vertegenwoordigers van de FIA en de twintig Formule 1-coureurs hebben in Qatar een speciale vergadering gehouden over de zogenaamde Driving Standards Guidelines. De vergadering stond al op de planning, maar werd relevanter nadat de coureurs gefrustreerd raakten vanwege een aantal uitspraken. De FIA deelde een statement na afloop van de vergadering.

In de afgelopen weken ontstond er veel discussie na uitspraken van de FIA-stewards. Meerdere incidenten zetten kwaad bloed bij de coureurs en GPDA-directeuren Carlos Sainz en George Russell haalden stevig uit. Voor de coureurs was het duidelijk: de stewards waren niet consistent en sommige straffen waren in hun ogen te streng.

In de afgelopen weken ontstonden er vooral discussies over het incident tussen Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc in Brazilië. Piastri ontving hier een straf, en volgens veel coureurs was dit onterecht. De stewards wezen toen op de Driving Standards Guidelines, een lijst afspraken over het racen die is opgesteld door de FIA en de coureurs.

FIA wijst naar voorbeelden

In Qatar vergaderden de coureurs met de wedstrijdleider en de stewards over deze richtlijnen. De FIA laat weten dat er goed is overlegd, en dat er meerdere incidenten zijn aangehaald als basis van het debat. Het ging hier om het moment in Brazilië, een duel tussen Sainz en Oliver Bearman in Monza, het veelbesproken duel tussen Sainz en Liam Lawson in Zandvoort, een gevecht tussen Lando Norris en Charles Leclerc in Austin en een duel tussen Max Verstappen en Leclerc in Mexico.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

De coureurs en de FIA hebben aan de hand van deze incidenten hun kritiekpunten besproken, maar er zijn nog geen aanpassingen doorgevoerd aan de richtlijnen. Wel zijn er een aantal punten waar volgens de FIA alle partijen het over eens zijn.

De FIA en de coureurs vinden namelijk dat er meer respect moet worden getoond voor gele vlaggen, en dat de stewards pas na de race een besluit moeten nemen als ze nog niet alle elementen helder hebben tijdens de race zelf. Daarnaast vinden alle partijen dat de richtlijnen niet altijd leidend kunnen zijn, en dat het belangrijk is om een oud-coureur als steward te hebben. Daarnaast is er besloten dat de richtlijnen mogelijk moeten worden aangepast voor het gedrag bij blauwe vlaggen.

Reacties (3)

  • jd2000

    Posts: 7.458

    Kortom, alles blijft hetzelfde.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 10:06
    • AUDI_F1

      Posts: 3.431

      Nee nee de blauwe vlag krijg je als je 2 seconden voor een snellere deelnemer zit. Dat worden er nu 3.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:22
  • Freek-Willem

    Posts: 6.483

    Bij die laatste zin over blauwe vlaggen vraag ik me even af wat men daarmee wil.

    De toppers zullen vinden dat iedereen plaatst moet maken. Maar wat mij betreft Ouden ze de blauwe vlaggen alleen als aandaxhtsvlag moeten gebruiken.

    Ik vind het nog altijd triest om te zien dat coureurs van de mindere teams als ze in gevechten zitten ruime moeten maken en dat daardoor die gevechten voorbij zijn omdat er weer grote gaten vallen. En natuurlijk wil je ook niet dat achterblijvers de strijd vooraan beïnvloed. Maar achterblijvers hebben net zoveel rechten op hun positie zoals ik er naar kijk. En veelal zal iedereen de achterblijvers moeten passeren en er dus last van hebben.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 10:19

