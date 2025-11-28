user icon
Hamilton geeft eerlijke mening over Ferrari-overstap

Hamilton geeft eerlijke mening over Ferrari-overstap

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begon dit jaar aan zijn allereerste seizoen bij het legendarische Ferrari. Wat een topseizoen moest worden, is uitgedraaid in een soort nachtmerrie. Met nog twee races te gaan, heeft Hamilton ook nog geen podiumplek gescoord. Toch heeft hij geen spijt van zijn overstap naar de Scuderia.

Aan F1.com legt Hamilton uit dat hij met een positieve blik naar de toekomst kijkt en hoopt dat zijn prestaties volgend jaar flink gaan verbeteren. Het hoogtepunt van Hamilton dit seizoen is de overwinning tijdens de sprintrace van China.

'Normaal gesproken wil je niet meer'

Hamilton vertelt dat hij erg veel zin heeft om volgend seizoen, dit is bijzonder, want normaal gesproken zijn coureurs heel moe na afloop van een seizoen: "Het zou me verbazen als de andere coureurs aan het einde van het seizoen enthousiast zijn over volgend jaar, want meestal heb je aan het einde niet veel energie meer", zegt Hamilton.

"Je kijkt uit naar tijd met je familie en zo. In de hitte van de strijd is er vaak veel frustratie aan het einde van races als het niet goed is gegaan. Ik ben benieuwd wat het team volgend jaar gaat bouwen." Hamilton rijdt ook volgend jaar naast Charles Leclerc voor het team van Ferrari.

Hamilton heeft geen spijt van de overstap

Zou Hamilton voor Ferrari hebben getekend als hij wist hoe het seizoen zou verlopen? "Dat is een hypothetische vraag, dus daar ga ik niet op in. Ik heb geen spijt van mijn beslissing om bij het team te komen. Ik weet dat het tijd kost om binnen een organisatie iets op te bouwen en te groeien, en dat had ik ook verwacht."

De zevenvoudig wereldkampioen is positief voor de Grand Prix van Qatar: "Ik denk dat de auto qua snelheidsprofiel behoorlijk goed zou moeten zijn. Het wordt misschien moeilijk om Red Bull bij te houden, maar ik hoop op een beter weekend." Momenteel staat de Brit zesde in het wereldkampioenschap met 152 punten, dat zijn er 74 minder dan teamgenoot Leclerc. De Monegask staat vijfde in het wereldkampioenschap.

Snork

Posts: 22.124

Deze zelfde site schreef eerder deze week dat Hamilton helemaal niet uitkijkt naar 2026. Wat is het nou?

  • 2
  • 28 nov 2025 - 08:48
Reacties (13)

  • Snork

    Posts: 22.124

    Deze zelfde site schreef eerder deze week dat Hamilton helemaal niet uitkijkt naar 2026. Wat is het nou?

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 08:48
    • 919

      Posts: 3.849

      Niet deze sait, Hamilton zelf heeft dat uitgesproken.

      Gevalletje Jantje lacht, Jantje huilt is aardig gemeengoed als het om Hamilton gaat.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 09:12
    • nr 76

      Posts: 7.218

      Dat was Hamilton na de race.
      Dit is Hamilton voor de race.

      Zondag is het weer het bovenste.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 09:12
    • 919

      Posts: 3.849

      Het antwoord op je vraag zal dus van Hamilton moeten komen. En dat antwoord kan volgende week weer anders zijn.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 09:14
  • Lulham

    Posts: 580

    Hij ging van een gespreid bedje naar een kartonnen doos onder de brug. Wat een goede stap.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 08:59
  • Damon Hill

    Posts: 19.519

    Ik blijf me twee dingen afvragen, namelijk:

    1. Wat hadden Hamilton zelf en zijn fans werkelijk gedacht? Sinds 2007 is er al geen coureur meer kampioen geworden in een Ferrari. Dacht hij nou werkelijk dat hij een serieuze kans maakte op zijn 8e titel in het rood? En dachten hij en zijn fans nou werkelijk dat hij Leclerc ging verslaan? Hamilton is al 40 en over zijn piek/top heen, terwijl Leclerc juist in zijn beste periode zit. Leclerc wordt vaak zwaar onderschat maar is imo na Verstappen de beste coureur op de grid. Ik heb geen seconde getwijfeld wie dit duel zou winnen. Leclerc natuurlijk! En nee, dat zeg ik niet uit arrogantie, want ik riep van tevoren al dat Leclerc gewoon de overhand zou hebben. Kwestie van een beetje logisch redeneren.

    2. Waarom nu? Waarom pas in 2025? Ik snap dat veel kampioenen ooit in het rood willen rijden. Maar waarom niet eerder die overstap maken als je nog wat jonger bent? Bijvoorbeeld direct na 2020 of 2021? Dan heb je misschien nog een paar goede jaren voor je, terwijl je dat niet hebt als je al 40 bent. Ik snap het niet... vooral ook van Ferrari niet. Waarom een meervoudig kampioen binnenhalen als hij al 40 is? Waarom probeer je het niet eerder dan? Makes no scene!

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 09:31
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.110

      Denk dat hij na debacle van 21 is blijven zitten omdat hij toen ook dacht: "Ik ben benieuwd wat het team volgend jaar gaat bouwen". Toto zal hem toen vast een rocketship hebben beloofd.

      Imo is hij weg gegaan omdat hij wist dat hij het zou blijven afleggen tegen George en hij naast het geld geloofde in hemzelf als scharlaken mirakel.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 09:42
    • nr 76

      Posts: 7.218

      2022 zou Mercedes alle concurrenten vernederen, met hun revultionaire zero pod rocket. Andere teams zouden kansloos zijn tegen dit ontwerp, zo werd hem beloofd....

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 09:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.519

      @Vigge,
      Hij was het inderdaad aan het afleggen tegenover George, maar dat is nu net mijn punt... wat had hij gedacht dan? Dat hij het wel zou winnen tegen Leclerc? Leclerc schat ik namelijk nog iets hoger in dat George, rijdt al jaren voor Ferrari terwijl Hamilton nieuw zou zijn bij Ferrari. Het is dan naief van Hamilton om te denken dat hij Charles wel aan zou kunnen.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:03
    • Freek-Willem

      Posts: 6.484

      @damon, en in 2007 had Ferrari simpel weg mazzel want toen was de McLaren gewoon beter allen net als dit seizoen snoepte ze teveel punten bij elkaar weg

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:10
    • JM_K

      Posts: 1.192

      Ik heb nog een punt, ik denk dat wanneer men lang bij een team in dezelfde auto hebt gereden, het zeker moeilijk is om naar een ander concept auto/team te gaan.
      En dan niet wanneer je achteraan of in de middenmoot rijft maar vooraan waar het om de kleinste details gaat. Uitzonderingen daar gelaten.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:17
    • Freek-Willem

      Posts: 6.484

      @jm_k, ik denk niet zozeer dat dit lange tijd bij een team veroorzaakt maar dat hoe ouder je bent hoe lastiger het wordt om veranderingen te handelen. Bij Lewis speelt m.i. simpelweg zijn leeftijd. En ik vermoed dat Lewis ook al zichtbaar minder goed werd toen het grondeffect weer bepalend werd en toen zat hij nog bij MB.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 10:23
  • jd2000

    Posts: 7.458

    Natuurlijk heeft hij zn keutel ingetrokken en haast zich om te zeggen dat hij super gemotiveerd is. Als hij nog bij Mercedes was geweest dan was dit zn laatste seizoen geweest. En nu dank zij die domme beslissing van Ferrari heeft hij nog een seizoen. Neem niet weg dat Hamilton een gevalletje is van te lang doorgegaan.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 10:05

