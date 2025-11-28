Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begon dit jaar aan zijn allereerste seizoen bij het legendarische Ferrari. Wat een topseizoen moest worden, is uitgedraaid in een soort nachtmerrie. Met nog twee races te gaan, heeft Hamilton ook nog geen podiumplek gescoord. Toch heeft hij geen spijt van zijn overstap naar de Scuderia.

Aan F1.com legt Hamilton uit dat hij met een positieve blik naar de toekomst kijkt en hoopt dat zijn prestaties volgend jaar flink gaan verbeteren. Het hoogtepunt van Hamilton dit seizoen is de overwinning tijdens de sprintrace van China.

'Normaal gesproken wil je niet meer'

Hamilton vertelt dat hij erg veel zin heeft om volgend seizoen, dit is bijzonder, want normaal gesproken zijn coureurs heel moe na afloop van een seizoen: "Het zou me verbazen als de andere coureurs aan het einde van het seizoen enthousiast zijn over volgend jaar, want meestal heb je aan het einde niet veel energie meer", zegt Hamilton.

"Je kijkt uit naar tijd met je familie en zo. In de hitte van de strijd is er vaak veel frustratie aan het einde van races als het niet goed is gegaan. Ik ben benieuwd wat het team volgend jaar gaat bouwen." Hamilton rijdt ook volgend jaar naast Charles Leclerc voor het team van Ferrari.

Hamilton heeft geen spijt van de overstap

Zou Hamilton voor Ferrari hebben getekend als hij wist hoe het seizoen zou verlopen? "Dat is een hypothetische vraag, dus daar ga ik niet op in. Ik heb geen spijt van mijn beslissing om bij het team te komen. Ik weet dat het tijd kost om binnen een organisatie iets op te bouwen en te groeien, en dat had ik ook verwacht."

De zevenvoudig wereldkampioen is positief voor de Grand Prix van Qatar: "Ik denk dat de auto qua snelheidsprofiel behoorlijk goed zou moeten zijn. Het wordt misschien moeilijk om Red Bull bij te houden, maar ik hoop op een beter weekend." Momenteel staat de Brit zesde in het wereldkampioenschap met 152 punten, dat zijn er 74 minder dan teamgenoot Leclerc. De Monegask staat vijfde in het wereldkampioenschap.