Isack Hadjar heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is gekomen, weet Hadjar dat hij volgend jaar terug te vinden is op de grid. Officieel zou de Red Bull-top de rijderskeuze na de GP van Mexico bekendmaken, maar ze hebben dit uitgesteld tot Abu Dhabi.

Volgens Hadjar is hij veiliggesteld voor een stoeltje in 2026, want ze kijken naar alle races en niet naar een mindere of specifieke race. Hadjar heeft zijn teamgenoot Liam Lawson verslagen met 13-7 in onderlinge kwalificatieresultaten en 13-6 in de races.

'Hadjar rijdt volgend jaar in de F1'

"Je beslist niet op basis van één race. Of het er nou 22 of 23 zijn; je kijkt naar het gemiddelde. Ik kan het slechtste weekend uit mijn leven hebben, maar dat verandert niets", vertelt Hadjar tijdens de persconferentie in Qatar. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was erg lovend over de Fransman, maar de Oostenrijker zegt dit zelden tegen de rookie.

"Nee, hij benadrukt mijn kwaliteiten niet echt tegenover mij, dat doet hij simpelweg niet. Maar het feit dat hij het zegt, betekent veel - en ik ben het met hem eens." Op de vraag of Marko wel verbeterpunten heeft voor Hadjar antwoordt hij met: "Niet echt 'verbeterpunten', hij spreekt me gewoon af en toe streng toe. Dat is alles."

Hadjar wil meer uitdaging

De rookie zegt dat hij al veel heeft geleerd terwijl hij zijn weg richting de Formule 1 baande: "Sinds ik in F3 kwam, heb ik echt een stap gezet. Je hebt daar nauwelijks ronden in de vrije training - soms maar drie of vier pushlaps voor de kwalificatie. Dan móet je meteen leveren. Misschien komt het door F3 en F2. Ja, ik heb nu F0 nodig! Nee hoor, grapje. Het is pas het begin. Ik ken inmiddels de meeste circuits en als ik een tweede, derde of vierde jaar zou doen, zou het veel makkelijker zijn. Het is een goede start."

Momenteel staat Hadjar negende in het wereldkampioenschap met 51 punten. Hij zou zomaar eens volgend seizoen kunnen promoveren naar Red Bull Racing en dan teamgenoot worden van Max Verstappen. Hij zou dat een hele eer vinden, want Verstappen is volgens Hadjar de beste van zijn generatie.