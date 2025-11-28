Lando Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij voelt zich goed, en barst van het zelfvertrouwen. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op Max Verstappen en Oscar Piastri, dus hij hoeft alleen maar boven de twee coureurs te eindigen in de Grand Prix van Qatar.

Met nog twee Grands Prix op de kalender heeft Norris een voordeel. Mocht hij boven de twee andere titelkandidaten eindigen, is Norris de wereldkampioen van 2025. Hij wint dan zijn allereerste wereldkampioenschap uit zijn carrière.

Norris laat weten dat hij nog moet wennen aan deze situatie, aangezien hij dit nog nooit heeft meegemaakt. De Britse titelkandidaat is voor het eerst in zijn voordeel tijdens de titelstrijd. Dit seizoen stond Piastri bijna het gehele seizoen boven de Brit en voorgaande jaren was het Verstappen die de autosport domineerde.

Unieke situatie voor Norris

"Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten, maar ik ben enthousiast. Ik denk dat het voor iedereen spannend is. Ik had natuurlijk liever een voorsprong van 30 punten gehad in plaats van 24, op wie het ook is. Ik ga gewoon proberen hetzelfde te doen – ik ga me concentreren op een goede kwalificatie en een goede race en gewoon stap voor stap te werk gaan", laat Norris weten aan de internationale media in Qatar.

De Brit heeft nog nooit gewonnen op het circuit in Lusail, maar heeft al wel een keer het podium behaald. Toch vindt Norris het geen probleem dat hij nog niet gekroond is tot wereldkampioen: "Ik vind het niet erg, maar hoe eerder ik het kan doen, hoe beter natuurlijk. Tegelijkertijd verandert dat niets aan hoe ik te werk ga. Ik moet gewoon proberen te winnen, zo simpel is het."

Norris verwacht weerstand

Lando Norris verwacht weerstand tijdens de Grand Prix van Qatar. Hij denkt wel dat hij zich er goed op heeft voorbereid: "We verwachten een mooie strijd en we verwachten dat het zwaar zal worden. We werken hard, we concentreren ons op onszelf en het doel is om ons te kwalificeren voor de poleposition en beide races te winnen. Dat is wat we gaan proberen te bereiken."

Het is niet de allereerste keer dat Norris het wereldkampioenschap leidt, want dit deed hij ook in de periode van de GP van Australië tot en met de GP van Bahrein. Daarna haalde Piastri hem in, maar de Britse McLaren-coureur wist zijn teamgenoot vanaf de GP van Mexico weer de baas te zijn.