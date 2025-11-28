user icon
Zelfverzekerde Norris gelooft in de titel

Zelfverzekerde Norris gelooft in de titel

Lando Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Hij voelt zich goed, en barst van het zelfvertrouwen. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op Max Verstappen en Oscar Piastri, dus hij hoeft alleen maar boven de twee coureurs te eindigen in de Grand Prix van Qatar. 

Met nog twee Grands Prix op de kalender heeft Norris een voordeel. Mocht hij boven de twee andere titelkandidaten eindigen, is Norris de wereldkampioen van 2025. Hij wint dan zijn allereerste wereldkampioenschap uit zijn carrière. 

Norris laat weten dat hij nog moet wennen aan deze situatie, aangezien hij dit nog nooit heeft meegemaakt. De Britse titelkandidaat is voor het eerst in zijn voordeel tijdens de titelstrijd. Dit seizoen stond Piastri bijna het gehele seizoen boven de Brit en voorgaande jaren was het Verstappen die de autosport domineerde. 

Unieke situatie voor Norris

"Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten, maar ik ben enthousiast. Ik denk dat het voor iedereen spannend is. Ik had natuurlijk liever een voorsprong van 30 punten gehad in plaats van 24, op wie het ook is. Ik ga gewoon proberen hetzelfde te doen – ik ga me concentreren op een goede kwalificatie en een goede race en gewoon stap voor stap te werk gaan", laat Norris weten aan de internationale media in Qatar. 

De Brit heeft nog nooit gewonnen op het circuit in Lusail, maar heeft al wel een keer het podium behaald. Toch vindt Norris het geen probleem dat hij nog niet gekroond is tot wereldkampioen: "Ik vind het niet erg, maar hoe eerder ik het kan doen, hoe beter natuurlijk. Tegelijkertijd verandert dat niets aan hoe ik te werk ga. Ik moet gewoon proberen te winnen, zo simpel is het."

Norris verwacht weerstand

Lando Norris verwacht weerstand tijdens de Grand Prix van Qatar. Hij denkt wel dat hij zich er goed op heeft voorbereid: "We verwachten een mooie strijd en we verwachten dat het zwaar zal worden. We werken hard, we concentreren ons op onszelf en het doel is om ons te kwalificeren voor de poleposition en beide races te winnen. Dat is wat we gaan proberen te bereiken."

Het is niet de allereerste keer dat Norris het wereldkampioenschap leidt, want dit deed hij ook in de periode van de GP van Australië tot en met de GP van Bahrein. Daarna haalde Piastri hem in, maar de Britse McLaren-coureur wist zijn teamgenoot vanaf de GP van Mexico weer de baas te zijn.

Edgar

Posts: 1.701

Norris laat weten dat hij nog moet wennen aan deze situatie, aangezien hij dit nog nooit heeft meegemaakt.

en dit kan weleens een probleem gaan worden voor hem: je hebt nu geen over dominante auto, maar wel een gedreven 4 voudig wereld kampioen in je nek hijgen die in de winnende flow zit....

  • 3
  • 28 nov 2025 - 07:48
Reacties (3)

  • Edgar

    Posts: 1.701

    Norris laat weten dat hij nog moet wennen aan deze situatie, aangezien hij dit nog nooit heeft meegemaakt.

    en dit kan weleens een probleem gaan worden voor hem: je hebt nu geen over dominante auto, maar wel een gedreven 4 voudig wereld kampioen in je nek hijgen die in de winnende flow zit....

    • + 3
    • 28 nov 2025 - 07:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 371

      Hij heeft helemaal geen dominante auto nodig ... gewoon rustig achter Verstappen aanrijden

      En dat is dan nog in de veronderstelling dat de Red Bull sneller is - Vegas was close (daar had Norris zonder DSQ/start gewoon gewonnen), Brazilië heeft hij gewonnen

      Als hij blijft rijden zoals hij de laatste paar races heeft gereden kan eigenlijk alleen pech (of een ilegale auto) hem van de titel houden.

      Hij heeft de afgelopen races weinig tot geen signaal gegeven van bezwijken onder druk of beslissingen maken die zijn titel in gevaar brengen (team daarentegen)

      • + 3
      • 28 nov 2025 - 08:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.514

      Norris hoeft alleen maar 3e plekken te pakken, dan is hij er.

      Wat mensen blijkbaar niet zien is dat Norris mentaal de tweede seizoenshelft juist sterker is. Na zijn motorplof in Zandvoort had ik mijn twijfels, maar hij pakte het juist heel sterk op daarna.

      Ik zeg niet dat het een eitje wordt maar Norris doet het de laatste tijd gewoon goed. Die diskwalificatie in Vegas kon hij ook niets aan doen, anders was hij al praktisch kampioen.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 09:04

