McLaren-teambaas Andrea Stella deed het na de dramatische diskwalificatie in Las Vegas voorkomen alsof het team slachtoffer was van omstandigheden. "Onverwacht stuiteren" en "hobbels die we niet zagen aankomen" waren de sleutelwoorden. Maar die lezing wordt nu onderuitgehaald door scherpe technische analyses.

De bekende F1-techneut Dr. Obbs (bekend van zijn diepgaande technische analyses op X) legt de vinger op de zere plek: de slijtage zat op een hoogst ongebruikelijke plek.

Het 'Smoking Gun': Slijtage aan de achterkant

Wat de diskwalificatie van McLaren zo opvallend maakt, is waar de bodemplaat (plank) te ver was afgesleten. Normaal gesproken slijten F1-auto's, en zeker de McLarens, vooral aan de voorkant (de 'bib') door het harde remmen en de downforce.

In Las Vegas was de slijtage echter excessief aan de achterkant van de plank. Volgens de analyse van Dr. Obbs en andere experts wijst dit onomstotelijk op één ding: de auto stond extreem zacht afgesteld. Hierdoor 'hurkte' de auto (squatting) bij hoge snelheden op de rechte stukken te diep door, of stuiterde de achterkant (porpoising) tegen het asfalt.

Bewust risico genomen

Dit is een cruciaal detail. Slijtage aan de achterkant door 'bottoming' is namelijk direct zichtbaar op de telemetrie en voelbaar voor de coureur. De vonkenregen die de McLaren in de nacht van Vegas achterliet, was niet alleen show; het was het bewijs dat de auto zichzelf letterlijk aan het opschuren was.

De conclusie van de analyse is pijnlijk voor McLaren: dit was geen "plotselinge hobbel", maar een consequentie van een agressieve keuze. Om de topsnelheid van de Red Bull van Max Verstappen te matchen, koos McLaren voor een zachte afstelling die de auto op het rechte stuk zo dicht mogelijk tegen de grond zoog.

De prijs van de gok

Ze zochten de limiet van het toelaatbare op, wetende dat de achterkant het asfalt zou raken. Dat de FIA uiteindelijk oordeelde dat de plank minder dan de toegestane 9 millimeter dik was, is dan ook geen kwestie van pech. Het is het resultaat van een 'high risk, high reward'-strategie die volledig verkeerd uitpakte.

In de jacht op de titel nam McLaren een gok die ze in Woking nog lang zal heugen. De data liegt niet: ze speelden met vuur en hebben hun vingers, en mogelijk het kampioenschap, brandwonden bezorgd.