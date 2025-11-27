user icon
Tech-expert analyseert data en oordeelt hard over McLaren: 'Dit was geen pech, maar een gecalculeerde gok'

Tech-expert analyseert data en oordeelt hard over McLaren: ‘Dit was geen pech, maar een gecalculeerde gok’

McLaren-teambaas Andrea Stella deed het na de dramatische diskwalificatie in Las Vegas voorkomen alsof het team slachtoffer was van omstandigheden. "Onverwacht stuiteren" en "hobbels die we niet zagen aankomen" waren de sleutelwoorden. Maar die lezing wordt nu onderuitgehaald door scherpe technische analyses. 

De bekende F1-techneut Dr. Obbs (bekend van zijn diepgaande technische analyses op X) legt de vinger op de zere plek: de slijtage zat op een hoogst ongebruikelijke plek. 

Het 'Smoking Gun': Slijtage aan de achterkant 

Wat de diskwalificatie van McLaren zo opvallend maakt, is waar de bodemplaat (plank) te ver was afgesleten. Normaal gesproken slijten F1-auto's, en zeker de McLarens, vooral aan de voorkant (de 'bib') door het harde remmen en de downforce. 

In Las Vegas was de slijtage echter excessief aan de achterkant van de plank. Volgens de analyse van Dr. Obbs en andere experts wijst dit onomstotelijk op één ding: de auto stond extreem zacht afgesteld. Hierdoor 'hurkte' de auto (squatting) bij hoge snelheden op de rechte stukken te diep door, of stuiterde de achterkant (porpoising) tegen het asfalt. 

Bewust risico genomen 

Dit is een cruciaal detail. Slijtage aan de achterkant door 'bottoming' is namelijk direct zichtbaar op de telemetrie en voelbaar voor de coureur. De vonkenregen die de McLaren in de nacht van Vegas achterliet, was niet alleen show; het was het bewijs dat de auto zichzelf letterlijk aan het opschuren was. 

De conclusie van de analyse is pijnlijk voor McLaren: dit was geen "plotselinge hobbel", maar een consequentie van een agressieve keuze. Om de topsnelheid van de Red Bull van Max Verstappen te matchen, koos McLaren voor een zachte afstelling die de auto op het rechte stuk zo dicht mogelijk tegen de grond zoog. 

De prijs van de gok 

Ze zochten de limiet van het toelaatbare op, wetende dat de achterkant het asfalt zou raken. Dat de FIA uiteindelijk oordeelde dat de plank minder dan de toegestane 9 millimeter dik was, is dan ook geen kwestie van pech. Het is het resultaat van een 'high risk, high reward'-strategie die volledig verkeerd uitpakte.

In de jacht op de titel nam McLaren een gok die ze in Woking nog lang zal heugen. De data liegt niet: ze speelden met vuur en hebben hun vingers, en mogelijk het kampioenschap, brandwonden bezorgd.

Pietje Bell

Posts: 32.071

Als ze de wagen hoger afgesteld zouden hebben wat eigenlijk had gemoeten zou het duidelijk worden doordat ze langzamer werden dat ze in Brazilië en wie weet hoelang al een foefje toe hadden gepast.
Puur om gezichtsverlies te voorkomen dus.

  • 10
  • 27 nov 2025 - 10:47
Reacties (8)

  • Canson Po

    Posts: 2.822

    No sjit Sherlock!

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 10:38
  • shakedown

    Posts: 1.515

    Ik begrijp er echt niets van. McLAren hoefde alleen maar in de top 5 te eindigen de laatste peer races en Norris is kampioen. Dat kan met de McLaren zonder enig probleem. Waarom kiezen ze voor dit soort onzinnige risico's? Norris moet voor het kampioenschap gaan. Niet voor een race win!
    Norris stond iets van 48 punt voor ofzo. Geen idee precies. Ze hoeven allen maar te voorkomen dat Verstappen te ver inloopt. En bij de finish van de laatste race 1 punt overhouden. Hoe moeilijk kan het zijn!

    • + 6
    • 27 nov 2025 - 10:40
    • Pietje Bell

      Posts: 32.071

      Als ze de wagen hoger afgesteld zouden hebben wat eigenlijk had gemoeten zou het duidelijk worden doordat ze langzamer werden dat ze in Brazilië en wie weet hoelang al een foefje toe hadden gepast.
      Puur om gezichtsverlies te voorkomen dus.

      • + 10
      • 27 nov 2025 - 10:47
    • d@nny

      Posts: 3.537

      Geloof ik niks van Pietje Bell. Die McLarens zijn vaak genoeg getest op plank wear gedurende het seizoen. Beetje hoog alu-hoedje/conspiracy theory gehalte.

      • + 5
      • 27 nov 2025 - 11:02
    • shakedown

      Posts: 1.515

      Nee, een simpel media berichtje:

      "We rijden voor het kampioenschap. Alles staat op safe. we zullen niet de snelste zijn, maar we willen 100% voorkomen dat er issues zijn."

      Dat had niemand raar gevonden. Sterker nog, ik denk zelfs dat de bijval vanuit de media krijgen! Heel verstandig van McLaren. Het is zo dichtbij, pak die cup!

      • + 4
      • 27 nov 2025 - 11:36
    • dumdumdum

      Posts: 2.718

      Misschien gaat de McLaren 5 tienden van een seconde langzamer als ze de auto 2mm hoger af moeten stellen. We zullen het vrijdag avond zien hoeveel langzamer de McLaren gaat. Maar mochten ze zich niet in de top 8 kwalificeren, dan vermoed ik dat ze het hele jaar met een te lage auto hebben gereden.

      • + 6
      • 27 nov 2025 - 11:55
    • NicoS

      Posts: 19.712

      @dumdum,
      Nou zo’n vaart zal het niet lopen, McLaren zal ook komende race gewoon het te kloppen team zijn.
      Het is echt niet zo dat ze nu ineens veel snelheid zullen missen, sterker, dit circuit zal hun beter liggen dan Vegas.
      Zou ook zomaar een vergelijkbaar weekend kunnen worden als in Mexico voor Norris.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 12:44
    • Senna014

      Posts: 654

      @Pietje, dat lijkt mij een heel onlogische redenatie, want om een volgende DSQ te voorkomen moet men de bolide alsnog hoger afstellen met alle gevolgen van dien. Kortom, die aap zou dan toch wel uit de mauw komen.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 14:44

