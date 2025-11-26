Het is geen geheim dat er veel landen, steden en circuits interesse hebben in het organiseren van een Formule 1-race. Dat geldt ook voor Thailand, waar ze al geruime tijd plannen hebben voor een race door de straten van hoofdstad Bangkok. Vandaag hebben ze voor het eerst beelden getoond van het mogelijke circuit.

Thailand heeft al geruime tijd interesse in het organiseren van een Grand Prix. Met Alexander Albon staat er een Thaise coureur op de grid, al is hij geboren in het Verenigd Koninkrijk. Albon is een voorstander van een race in zijn moederland, en hij bracht eerder ook een bezoekje aan de Thaise premier. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali ging eerder dit jaar op audiëntie bij de premier van Thailand.

In Thailand ligt er in Buriram al een circuit met de benodigde Grade 1-licentie, en de MotoGP racet hier ook al. De Thaise overheid wil echter een nieuw stratencircuit gaan aanleggen in Bangkok, en dit past bij het huidige beleid van de F1-organisatie. In de afgelopen jaren werden er races door de straten van Las Vegas, Jeddah en Miami aan de kalender toegevoegd, terwijl er vanaf volgend jaar ook wordt geracet op een nieuwe baan in Madrid.

Hoe zien de plannen eruit?

Tot nu toe was het in Thailand gebleven bij woorden, en was het niet duidelijk hoe het circuit er precies uit zou zien. De Sports Authority of Thailand (SAT) heeft vandaag echter de eerste beelden van het beoogde circuit laten zien. Het gaat om een circuit met een lengte van 5,7 kilometer met achttien bochten. Het gaat om een circuit waarbij er met de klok mee wordt gereden, en er een run van 257 meter naar de eerste bocht is. De tribunes rondom de baan moeten 108.200 mensen kunnen huisvesten.

Wanneer moet de race plaatsvinden?

Het circuit dat SAT vandaag aan de buitenwereld toonde moet worden gebouwd in de wijk Chatuchak, en de organisatie wil graag een race organiseren in maart of september. De Thaise overheid zet in op een eerste contract met een looptijd van vijf jaar, dat moet ingaan in 2028. Of de F1-organisatie dit ziet zitten, moet nog blijken.