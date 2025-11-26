user icon
Thailand toont eerste beelden van nieuw F1-circuit in Bangkok

Thailand toont eerste beelden van nieuw F1-circuit in Bangkok

Het is geen geheim dat er veel landen, steden en circuits interesse hebben in het organiseren van een Formule 1-race. Dat geldt ook voor Thailand, waar ze al geruime tijd plannen hebben voor een race door de straten van hoofdstad Bangkok. Vandaag hebben ze voor het eerst beelden getoond van het mogelijke circuit.

Thailand heeft al geruime tijd interesse in het organiseren van een Grand Prix. Met Alexander Albon staat er een Thaise coureur op de grid, al is hij geboren in het Verenigd Koninkrijk. Albon is een voorstander van een race in zijn moederland, en hij bracht eerder ook een bezoekje aan de Thaise premier. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali ging eerder dit jaar op audiëntie bij de premier van Thailand. 

In Thailand ligt er in Buriram al een circuit met de benodigde Grade 1-licentie, en de MotoGP racet hier ook al. De Thaise overheid wil echter een nieuw stratencircuit gaan aanleggen in Bangkok, en dit past bij het huidige beleid van de F1-organisatie. In de afgelopen jaren werden er races door de straten van Las Vegas, Jeddah en Miami aan de kalender toegevoegd, terwijl er vanaf volgend jaar ook wordt geracet op een nieuwe baan in Madrid.

Hoe zien de plannen eruit?

Tot nu toe was het in Thailand gebleven bij woorden, en was het niet duidelijk hoe het circuit er precies uit zou zien. De Sports Authority of Thailand (SAT) heeft vandaag echter de eerste beelden van het beoogde circuit laten zien. Het gaat om een circuit met een lengte van 5,7 kilometer met achttien bochten. Het gaat om een circuit waarbij er met de klok mee wordt gereden, en er een run van 257 meter naar de eerste bocht is. De tribunes rondom de baan moeten 108.200 mensen kunnen huisvesten.

Wanneer moet de race plaatsvinden?

Het circuit dat SAT vandaag aan de buitenwereld toonde moet worden gebouwd in de wijk Chatuchak, en de organisatie wil graag een race organiseren in maart of september. De Thaise overheid zet in op een eerste contract met een looptijd van vijf jaar, dat moet ingaan in 2028. Of de F1-organisatie dit ziet zitten, moet nog blijken.

d@nny

Posts: 3.536

AUB niet doen, gewoon niet doen. The veel van deze cookie cutter stratencircuits.

Zet gewoon Turkey, Portimao, Malaysia weer op de kalender en gooi Madrid, Miami en Abu Dhabi (en/of Jeddah) er maar af.

Dat gekloot met die stratencircuits is niet om aan te zien in de meeste gevallen.

  • 3
  • 26 nov 2025 - 13:33
Reacties (7)

  • dutchiceman

    Posts: 5.497

    Wordt vast een groot succes.
    Net als Vietnam.
    En Madrid.
    En Rwanda.

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 13:47
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.103

    Chatuchak! Mooi kunnen de heren coureurs tijdens het race weekend gelijk naar de markt

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 13:53
  • Maximo

    Posts: 9.591

    Nou ik zie het al, inhalen gaat er niet lukken met een 1,2 km rechte stuk met daarvoor 4 hoge snelheidbochten waarin elkaar dicht volgen niet mogelijk is.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 13:56
  • HarryLam

    Posts: 5.055

    Omg, alweer een nagel in de doodskist van de F1, en dat terwijl ze al een knappe baan hebben liggen in Buriram. Daarbij komt dat 108k toeschouwers nu niet bepaald veel is voor een stad met 8,3 miljoen inwoners.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 14:31
  • Remco_F1

    Posts: 3.252

    Formule 1 word één grote showbizz show 🤮

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 15:08
  • Pleen

    Posts: 753

    Misschien als ze op straten circuits als Monaco met snelle karts gaan rijden valt er voor de kijker nog wat te beleven. Weg met die straten circuits waar inhalen onmogelijk is. Vind ik echt geen Zak Brown aan!!!

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 16:46

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar