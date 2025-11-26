Fernando Alonso is blij als dit seizoen voorbij is. Alonso draait niet zijn beste seizoen ooit, en Aston Martin heeft geen sterke auto afgeleverd voor deze campagne. Volgend seizoen rijdt Alonso met een auto die ontworpen is door topontwerper Adrian Newey. Hierdoor heeft de Spanjaard veel hoop voor volgend seizoen.

Alonso vertelt dat hij een feestje wil gaan vieren als hij van deze auto is verlost. Momenteel staat de Spanjaard dertiende in het wereldkampioenschap met 40 punten, dit zijn er 30 minder dan vorig seizoen.

Alonso wil feest vieren

Tegenover DAZN vertelt Alonso: "Het zijn twee feestelijke Grands Prix. Althans, zo zie ik het. Qatar is natuurlijk een sprintweekend, waardoor we nauwelijks tijd hebben om achterover te leunen; we hebben maar één vrije training voordat we al moeten kwalificeren. En tot slot Abu Dhabi, dat normaal gesproken een soort afscheidsrace is. Iedereen pakt daar de nodige rust. Ik zie het als twee feestelijke races. Ook omdat we daarna van deze auto af zijn. Dat is wel een feestje waard."

Fernando Alonso heeft zich voor 2026 ook nog verbonden aan Aston Martin. Hij ziet dit zelf als de laatste kans voor de derde wereldtitel. Sinds 2013 heeft Alonso geen overwinning meer behaald en in 2023 zijn laatste podium.

Alonso heeft nog een doel

Als het aan de Spanjaard ligt wil hij volgend seizoen weer winnen en punten scoren. Hij heeft al 32 keer gewonnen, maar de laatste keer is al meer dan twaalf jaar geleden. Hij heeft al een glansrijke carrière achter de rug.

In 2001 begon Alonso bij Minardi, waar hij een jaar reed. In 2003 mocht hij gaan beginnen bij Renault, waar hij in 2005 en 2006 de wereldtitels won. Hij verkaste naar McLaren in 2007 voor een seizoen en keerde daarna terug naar Renault. In 2010 maakte de tweevoudig wereldkampioen de overstap naar Ferrari, waar hij tot en met 2014 verbleef. De Spanjaard vertrok opnieuw naar McLaren en stopte daar na het seizoen van 2018. In 2021 keerde hij terug bij Alpine en in 2023 begon hij bij Aston Martin.