Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt werk te maken van een terugkeer in de Formule 1. De Brit werd al in verband gebracht met meerdere teams, en volgens Jack Plooij heeft hij een sollicitatiebrief gestuurd naar alle renstallen in de Formule 1.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar de deur gewezen door het team van Red Bull Racing. De Brit trok zich daarna terug, en liet alleen van zich horen in een persbericht van Red Bull waarin werd gemeld dat ze een overeenkomst hebben bereikt over een afkoopsom. Voor Horner staat hierdoor de deur voor een comeback wagenwijd open. De Brit werd al in verband gebracht met meerdere teams, maar niets lijkt nog concreet te zijn.

'Hij heeft naar elk team een sollicitatiebrief gestuurd'

Ook Ziggo Sport-reporter Jack Plooij stelt dat hij heeft gehoord dat Horner met veel mensen in gesprek is. Plooij vertelt in het Race Café vol enthousiasme wat hij allemaal heeft gehoord: "Christian Horner heeft bij alle teams aan de stoelpoten gezaagd. Hij heeft naar elk team een sollicitatiebrief gestuurd. Kun je je dat voorstellen, echt bij alle teams. Op twee teams na dan. Hij heeft zich echt overal aangeboden."

Horner werd in de afgelopen weken ook gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Plooij doet dat af als onzin: "Ik geloof daar helemaal niets van!" Van de verhalen over dat Horner zou hebben geprobeerd om een voet tussen de deur te krijgen bij Haas, is Plooij ook duidelijk: "Dat klopt zeker."

Blauwtje gelopen

Plooij is verder nogal kritisch over de situatie van Horner: "Ik kan me niet voorstellen dat iemand die zo een blauwtje heeft gelopen in de Formule 1, zo snel weer terugkomt. Natuurlijk biedt hij zichzelf aan, natuurlijk kijkt hij waar hij aan de slag zou kunnen gaan in 2026. Dit is gewoon zijn wereldje." Horner mag volgend jaar zomer weer aan de slag gaan bij een ander team, hij is nu op gardening leave.