Plooij: "Horner heeft sollicitatiebrief gestuurd naar alle F1-teams"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 20:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt werk te maken van een terugkeer in de Formule 1. De Brit werd al in verband gebracht met meerdere teams, en volgens Jack Plooij heeft hij een sollicitatiebrief gestuurd naar alle renstallen in de Formule 1.

Horner werd afgelopen zomer na twintig jaar de deur gewezen door het team van Red Bull Racing. De Brit trok zich daarna terug, en liet alleen van zich horen in een persbericht van Red Bull waarin werd gemeld dat ze een overeenkomst hebben bereikt over een afkoopsom. Voor Horner staat hierdoor de deur voor een comeback wagenwijd open. De Brit werd al in verband gebracht met meerdere teams, maar niets lijkt nog concreet te zijn.

'Hij heeft naar elk team een sollicitatiebrief gestuurd'

Ook Ziggo Sport-reporter Jack Plooij stelt dat hij heeft gehoord dat Horner met veel mensen in gesprek is. Plooij vertelt in het Race Café vol enthousiasme wat hij allemaal heeft gehoord: "Christian Horner heeft bij alle teams aan de stoelpoten gezaagd. Hij heeft naar elk team een sollicitatiebrief gestuurd. Kun je je dat voorstellen, echt bij alle teams. Op twee teams na dan. Hij heeft zich echt overal aangeboden."

Horner naar Ferrari?

Horner werd in de afgelopen weken ook gelinkt aan een overstap naar Ferrari. Plooij doet dat af als onzin: "Ik geloof daar helemaal niets van!" Van de verhalen over dat Horner zou hebben geprobeerd om een voet tussen de deur te krijgen bij Haas, is Plooij ook duidelijk: "Dat klopt zeker."

Blauwtje gelopen

Plooij is verder nogal kritisch over de situatie van Horner: "Ik kan me niet voorstellen dat iemand die zo een blauwtje heeft gelopen in de Formule 1, zo snel weer terugkomt. Natuurlijk biedt hij zichzelf aan, natuurlijk kijkt hij waar hij aan de slag zou kunnen gaan in 2026. Dit is gewoon zijn wereldje." Horner mag volgend jaar zomer weer aan de slag gaan bij een ander team, hij is nu op gardening leave.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.529

Plooij......en klaar was ik weer met lezen!

  • 6
  • 13 okt 2025 - 20:34
F1 Nieuws Christian Horner Jack Plooij Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pleen

    Posts: 685

    Inclusief Toto?

    • + 2
    • 13 okt 2025 - 20:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.529

    Plooij......en klaar was ik weer met lezen!

    • + 6
    • 13 okt 2025 - 20:34
  • Jopie Parlevliet

    Posts: 25

    Dat die vent nog op tv is. Als ik hem hoor of zie gaat de boel uit. Wat een mafkees is dat

    • + 2
    • 13 okt 2025 - 20:53
  • meister

    Posts: 4.092

    Wanhopig en triest.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 20:59
    • Avb1

      Posts: 174

      Plooi? Dat klopt.
      Horner? Die kan zelfs een F1 team kopen samen met investeerders

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 21:47
  • snailer

    Posts: 30.169

    Off topic.

    Van Haren in slecht maar goed verstaanbaar Engels. Uiteraard over Verstappen.

    https://youtu.be/DfTgmVm0q9g
    "How fun would F1 be if MAX VERSTAPPEN WASN'T there?"

    Excuses als dit al door een ander is geplaatst.

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 23:04

