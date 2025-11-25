user icon
De Koude Oorlog: Waarom Las Vegas 2025 werd beslist door millimeters en marshals

  Gepubliceerd op 25 nov 2025 16:27
  5
  Door: Koen Bol

Terwijl de wereld zich focuste op de glitter en de inhaalacties, werd de Grand Prix van Las Vegas in werkelijkheid beslist door twee onzichtbare factoren: verticale oscillatie en thermische degradatie. Dit was geen race van pure snelheid, maar een test van technische marges. Waar Red Bull Racing de sweet spot vond tussen rijhoogte en downforce, ging McLaren, in een poging om graining te bestrijden, letterlijk en figuurlijk over de schreef.

1. De Technische Diskwalificatie: Een gecalculeerde gok? 

De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri op basis van Artikel 3.5.9 (bodemplaatslijtage) kwam niet uit de lucht vallen. Het was het gevolg van een complexe kettingreactie die begon bij de setup-keuzes en de onwetendheid op de vrijdag.

De Setup-Paradox 

Het Las Vegas Strip Circuit vereist een uniek compromis. Teams willen de auto zo laag mogelijk leggen voor het maximale ground effect (downforce) op de rechte stukken, maar het asfalt is er erg hobbelig en vooral koud. 

Het probleem: McLaren kampte in de vrije trainingen met graining op de voorbanden. Om dit te verhelpen, wilde ze meer downforce genereren om de banden "in het asfalt te drukken" en het glijden te voorkomen. 

De oplossing (en dus de fout): McLaren koos voor een te agressieve, lage rijhoogte en een stijvere vering om de downforce te maximaliseren. Dit werkte fenomenaal voor de rondetijd van Norris in de kwalificatie, maar maakte de auto dus kwetsbaar voor hobbels en bottoming bij een volle tank. 

De "Fuel" Codekraker 

Tijdens de laatste stint kreeg Norris herhaaldelijk de opdracht tot zware "lift and coast" om zogenaamd brandstof te sparen. Telemetrie-experts en paddock-bronnen bevestigen echter dat dit een code was. Er was geen safety car in de tweede helft van de race, maar het tempo lag niet hoog genoeg voor een kritiek brandstoftekort. 

Het team zag op de sensoren dat de titanium skidblocks de kritieke grens van 9mm naderden door de onverwachte zware porpoising (stuiteren) op de lange rechte stukken. De "lift and coast" was een wanhopige poging om de verticale impact op de bodemplaat te verminderen bij het aanremmen na hogesnelheden. Het mocht niet baten: de slijtage bij Norris (0.12mm te veel) en Piastri (0.26mm te veel) was dus fataal voor hun kampioenschapspunten. 

2. Bandenstrategie: Waarom de Harde Band (C3) de koning was 

Pirelli bracht de C3, C4 en C5 mee, maar de race draaide volledig om de C3 (Hard). De temperaturen (lucht 17°C, asfalt 25°C) zorgden voor een klassiek probleem: de banden koelden te snel af op de lange rechte stukken, waardoor ze bij het aanremmen geen grip hadden en blokkeerden (locking) of begonnen te glijden (graining). 

De "Graining" Fase 

In de eerste stint op Mediums (C4) zag je bij vrijwel iedereen, inclusief Ferrari, na 10-15 ronden graining ontstaan op de voorbanden. Het rubber rolt op, de grip valt weg en de rondetijden storten in. 

● Red Bull's Meesterzet: Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase hadden de RB21 zo afgesteld dat ze de voorbanden konden beschermen in Sector 2 (het technische gedeelte), waardoor ze minder last hadden van graining dan de McLarens. Dit stelde Verstappen in staat om zijn stint te verlengen en comfortabel naar de Harde band te wisselen. 

● Antonelli, de nieuwe banden fluisteraar: De meest opvallende data komt van Kimi Antonelli. Na een noodstop in ronde 2 reed hij 48 ronden op één set Hards. Waar anderen klaagden over degradatie, reed Antonelli in de slotfase zijn snelste ronde op oude banden. Telemetrie suggereert dat de Mercedes W16 op de harde band in koude omstandigheden mechanisch superieur is in het opwekken van bandentemperatuur zonder ze te oververhitten, een eigenschap die ze eerder dit seizoen misten. 

3. Strategische Chaos bij Ferrari: Analyse van de Communicatie 

Terwijl Red Bull een klinische race reed, gaf Ferrari een mooi inkijkje in de interne chaos. De boordradio-transcripties tussen Charles Leclerc en engineer Bryan Bozzi onthullen een fundamenteel gebrek aan besluitvaardigheid. 

De "Plan"-verwarring: Leclerc kreeg continu updates over "Plan B" versus "Plan C", zonder dat duidelijk was wat de triggers waren voor die plannen. Toen hij uiteindelijk naar binnen werd geroepen, riep Leclerc: "Why did we stop? The tires were fine!" 

4. Veiligheidsprocedures: De "Marshals on Track" Analyse 

Een incident dat in de schaduw van de diskwalificaties bleef, maar technisch zeer zorgwekkend is, betreft de inzet van marshals in ronde 2. 

Het Incident: Na de crash van Bortoleto/Stroll lagen er koolstofvezel brokstukken in de uitloopzone van Bocht 1. Wedstrijdleiding koos voor dubbel geel in plaats van een VSC of Safety Car. 

Waarom dit fout was: Op het moment dat Verstappen (leider) en de rest van het veld op volle racesnelheid het rechte stuk afkwamen, renden er nog marshals over de run-off. Hoewel ze niet op het asfalt zelf waren, was de marge bij 330 km/u nihil. Als een coureur daar een klapband had gekregen of was uitgeweken, waren de gevolgen niet te overzien. 

De Reactie: Voormalig wedstrijdleider Niels Wittich noemde het "absoluut onacceptabel". Het feit dat de FIA dit afdeed als "binnen de protocollen omdat ze naast de racelijn waren", negeert de realiteit van racen op stratencircuits met lage grip. Dit incident zal ongetwijfeld besproken worden in de volgende drivers' briefing in Qatar. 

5. De Stand van Zaken: Momentum vs. de rekensommen 

De diskwalificaties hebben de titelstrijd niet alleen cijfermatig, maar ook psychologisch veranderd. 

● McLaren: Moet nu in Qatar (een circuit met hoge kerbs en snelle bochten) waarschijnlijk de rijhoogte verhogen om een nieuwe diskwalificatie te voorkomen. Dit

kost direct downforce en dus rondetijd. Hun technische voordeel is mogelijk geneutraliseerd door de angst voor de meetlat. 

● Red Bull: Heeft bevestigd dat hun updates werken. De RB21 was niet alleen snel in de kwalificatie (nat), maar ook dominant in bandenmanagement (droog/koud). ● De Cijfers: Met nog 58 punten te verdelen (2 races + 1 sprint) is het gat van 24 punten tussen Norris en Verstappen plotseling overbrugbaar. Als McLaren gedwongen wordt conservatiever te rijden, is Verstappen de favoriet voor Qatar. 

Coureur 

Punten 

(Pre-Vegas)

Punten (Post-Vegas DSQ)

Verschil t.o.v. 

Leider

Lando Norris 

390 

390 

-

Max 

Verstappen

341 

366 

-24

Oscar Piastri 

366 

366 

-24


Conclusie: Las Vegas was geen loterij, maar een afrekening op precisie. McLaren zocht de limiet van het reglement op en viel eroverheen. Red Bull en Mercedes (met name Antonelli) toonden aan dat in moderne F1, banden kennis en operationele uitvoering belangrijker zijn dan pure one-lap pace. 

Gaan we de comeback van de eeuw meemaken? Doet Max wat Norris vorig jaar niet lukte? De data toont aan dat het de laatste twee races in ieder geval heel erg spannend gaat worden!

John6

Posts: 11.310

Dat dit gebeurd is met McLaren en Max niet ver van Lando meer staat, dat is echt een natte droom voor de media, als het voor ze meezit, een goede 2 weken giga aan artikelen online gooien.

  • 1
  • 25 nov 2025 - 16:37
Reacties (5)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.310

    Dat dit gebeurd is met McLaren en Max niet ver van Lando meer staat, dat is echt een natte droom voor de media, als het voor ze meezit, een goede 2 weken giga aan artikelen online gooien.

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 16:37
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.870

    "De Koude Oorlog: Waarom Las Vegas 2025 werd beslist door millimeters en marshals".

    "Haha, het heeft wat gekost, met name veel munten en liters van dat smerige kauwgomballen sap, maar het is het waard geweest, we hebben de marshalls in Las Vegas de boel laten bedriegen"....aldus 'n opgewekte en vies kijkende ouwvriend Helmut.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 17:02
  • jd2000

    Posts: 7.452

    Het ging niet om millimeters naar om nog geen 0.2mm. Neem niet weg dat dit al twee tiende per ronde kan opleveren. Vanaf de opwarmronde heeft dikke Zak en consorten al hierop gezinspeeld. Ben benieuwd wat dit betekend voor de aankomende race.

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 18:09
    • gridiron

      Posts: 2.976

      0.2mm lijkt mij wat weinig voor 2 tiende van een seconde

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 18:31
  • gridiron

    Posts: 2.976

    Graag meer van dergelijke kwalitatieve artikels in plaats van de normale rotzooi

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 18:30

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

