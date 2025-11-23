George Russell is teleurgesteld na zijn podiumplaats tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Britse Mercedes-coureur denkt dat hij beter had kunnen presteren als hij andere banden had gebruikt, zo vertelt hij tegenover de Formule 1 na afloop van de race.

Russell kende het gehele weekend wat problemen met zijn stuur. Deze problemen had hij in de kwalificatie, maar tijdens de race leken deze problemen weer terug te komen bij de Brit. De Mercedes-coureur dacht met een andere strategie beter te kunnen eindigen.

Had Russell de race kunnen winnen?

Op een gegeven moment dacht Russell de aanval op Max Verstappen te kunnen inzetten. Hij vertelde tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Vanaf ongeveer ronde 5 had ik weer last van het stuurprobleem, net als tijdens de kwalificatie. Ik wist hieromheen te rijden en raakte gewend aan de uitdagingen van dit probleem, en het tempo zag er in de eerste stint vrij goed uit."

"Aan het begin van mijn tweede stint, toen Max Verstappen uit de pits kwam, dacht ik: 'Oké, ik ga nu aanvallen' om te zien of ik de leiding kon overnemen, en toen kreeg ik graining op mijn banden, de rechtervoorband. Ik zei tegen het team: 'Ik denk niet dat ik het einde haal met deze band', maar zij waren vol vertrouwen gezien het verschil. Maar elke ronde was zo pijnlijk. Ik ging steeds langzamer en langzamer en langzamer, en ik dacht: 'Dit is niet leuk'. P3 was vandaag het maximum, maar afgezien van ronde 1 was het gewoon geen leuke race."

Russell heeft geluk met McLaren

De beide McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd en daardoor viel Lando Norris voor de neus van Russell weg. De Brit heeft dus achttien punten verdiend in plaats van vijftien punten. Russell wist vorig jaar de Grand Prix van Las Vegas te winnen, maar legt uit waarom dat dit jaar niet het geval is.

"We hebben een auto die over 24 races beter presteert, terwijl we vorig jaar een auto hadden die ofwel uitzonderlijk dominant was, ofwel verschrikkelijk slecht. We hebben dus een betere auto voor een seizoen van 24 races. Helaas zullen we misschien niet zoveel hoogtepunten hebben, maar we halen wel meer punten in een seizoen."

De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 294 punten. Russell heeft nog nooit zoveel punten behaald als dit seizoen. Met nog twee races te gaan dit seizoen kan het alleen maar meer worden voor de Brit.