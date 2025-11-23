user icon
Teleurgestelde Russell hoopte op meer: "We hebben geen hoogtepunten"

Teleurgestelde Russell hoopte op meer: "We hebben geen hoogtepunten"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 18:46
  • comments 17
  • Door: Jesse Jansen

George Russell is teleurgesteld na zijn podiumplaats tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Britse Mercedes-coureur denkt dat hij beter had kunnen presteren als hij andere banden had gebruikt, zo vertelt hij tegenover de Formule 1 na afloop van de race. 

Russell kende het gehele weekend wat problemen met zijn stuur. Deze problemen had hij in de kwalificatie, maar tijdens de race leken deze problemen weer terug te komen bij de Brit. De Mercedes-coureur dacht met een andere strategie beter te kunnen eindigen. 

Had Russell de race kunnen winnen? 

Op een gegeven moment dacht Russell de aanval op Max Verstappen te kunnen inzetten. Hij vertelde tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Vanaf ongeveer ronde 5 had ik weer last van het stuurprobleem, net als tijdens de kwalificatie. Ik wist hieromheen te rijden en raakte gewend aan de uitdagingen van dit probleem, en het tempo zag er in de eerste stint vrij goed uit."

"Aan het begin van mijn tweede stint, toen Max Verstappen uit de pits kwam, dacht ik: 'Oké, ik ga nu aanvallen' om te zien of ik de leiding kon overnemen, en toen kreeg ik graining op mijn banden, de rechtervoorband. Ik zei tegen het team: 'Ik denk niet dat ik het einde haal met deze band', maar zij waren vol vertrouwen gezien het verschil. Maar elke ronde was zo pijnlijk. Ik ging steeds langzamer en langzamer en langzamer, en ik dacht: 'Dit is niet leuk'. P3 was vandaag het maximum, maar afgezien van ronde 1 was het gewoon geen leuke race."

Russell heeft geluk met McLaren

De beide McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd en daardoor viel Lando Norris voor de neus van Russell weg. De Brit heeft dus achttien punten verdiend in plaats van vijftien punten. Russell wist vorig jaar de Grand Prix van Las Vegas te winnen, maar legt uit waarom dat dit jaar niet het geval is. 

"We hebben een auto die over 24 races beter presteert, terwijl we vorig jaar een auto hadden die ofwel uitzonderlijk dominant was, ofwel verschrikkelijk slecht. We hebben dus een betere auto voor een seizoen van 24 races. Helaas zullen we misschien niet zoveel hoogtepunten hebben, maar we halen wel meer punten in een seizoen."

De Brit staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 294 punten. Russell heeft nog nooit zoveel punten behaald als dit seizoen. Met nog twee races te gaan dit seizoen kan het alleen maar meer worden voor de Brit.

Larry Perkins

Posts: 61.635

[i] De filmpjes… [/i]

[b] F1 Post Race Press Conference | Las Vegas GP 2025! [/b]
(18,39 minuten)
https://youtu.be/ZznhuSBfMUs

[b] Drivers React To The Race | 2025 Las Vegas Grand Prix [/b]
(FORMULA 1, 12,21 minuten)
https://youtu.be/6LDFhgXhqJU

[b] F1 Post Race Interview _Las Vegas GP... [Lees verder]

  • 4
  • 23 nov 2025 - 19:58
F1 Nieuws George Russell Mercedes McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (17)

  • 919

    Posts: 3.845

    De 'Does nothing' meme rondom Russell komt niet uit de lucht vallen.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 18:59
  • De Vogel is Geland

    Posts: 650

    Volgend seizoen wordt een leuk gevecht met Anton

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 19:05
    • nr 76

      Posts: 7.188

      Aus Tirol?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 19:26
  • De Vogel is Geland

    Posts: 650

    Off topic: het is toch een wanvertoning wat Yuki aan punten heeft binnengeharkt dit seizoen. Zelfs Ocon staat met z’n Haas boven de Japanner. Ze gaven coureurs in het verleden voor minder de zak

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 61.635

    De filmpjes…

    F1 Post Race Press Conference | Las Vegas GP 2025!
    (18,39 minuten)
    https://youtu.be/ZznhuSBfMUs

    Drivers React To The Race | 2025 Las Vegas Grand Prix
    (FORMULA 1, 12,21 minuten)
    https://youtu.be/6LDFhgXhqJU

    F1 Post Race Interview _Las Vegas GP 2025 |Team Principal : Laurent Mekies, Toto Wolff, Helmut Marko
    (16,25 minuten)
    https://youtu.be/BCL5KYIa7ME

    Max Verstappen Full Race Team Radio | 2025 Las Vegas Grand Prix
    (Inside The Cockpit 14,16 minuten)
    https://youtu.be/zEsalLPXtRc

    Formula 1 DutchGP 2021 National Anthem of the Netherlands Performed By Davina Michelle
    (kwam het Wilhelmus in Vegas nog niet tegen op video, 1,26 minuten)
    https://youtu.be/dOpNiUAzaho

    Max Verstappen celebrates Vegas win with Lando Norris & George Russell in style | Podium scenes
    (8,54 minuten)
    https://youtu.be/XlAVoXh0M5o

    Max Verstappen FULL Post Race Radio after Winning Las Vegas GP 2025
    (Behind Grand Prix, 1,17 minuten)
    https://youtu.be/hMqQ6sG_MaY

    Lando Norris Accidentally Swears During Post-Race Interview and Max Verstappen Loses It 😂 #VegasGP
    (1,40 minuten)
    https://youtu.be/c-XDAFyWdOU

    Max WINS in LAS VEGAS GRAND PRIX
    (Conor Moore Racing, 2,09 minuten)
    https://youtu.be/J5pEy6qQovo

    McLaren DISQUALIFIED in VEGAS F1
    (Conor Moore Racing, 0,59 minuten)
    https://youtu.be/zBJeCf3zXGc

    Graag gedaan!
    (@LP)

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 19:58
  • koppie toe

    Posts: 4.864

    Heerlijk zo'n dag die hier op de sait niet alleen om Max draait.

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 20:03
    • 919

      Posts: 3.845

      Mis nog berichtgeving over Kimi Antonelli? 🤷

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 20:08
    • Larry Perkins

      Posts: 61.635

      De vertaling van Italiaanse berichten krijgt de schrijvert altijd als laatste binnen @919...

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 20:11
    • koppie toe

      Posts: 4.864

      Of over Massa.
      Die kogel is ook al even door de kerk.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 20:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.635

      Is daar een filmpje van? Massa die door de kerk vliegt...

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 20:16
    • Amstermar

      Posts: 74

      Ga naar Sky Sports? Zolang max in de Formule 1 zit wil ik alleen over hem lezen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 21:59
    • koppie toe

      Posts: 4.864

      Geheel gratis tip voor jou dan.
      Wil je alleen Max nieuws? Kan ik je f1 Max imaal aanbevelen.
      Goed voor je hoge intellect en gesprekken met allemaal Max aanbidders onderling.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 22:06
  • snailer

    Posts: 30.744

    Tsjah. Effe in de leer gaan bij Natte Nel en je vriendin zal een stuk blijer zijn.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 20:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.852

    Vriend: "We hebben geen hoogtepunten"

    Praat voor jezelf vriend!
    Ik heb weer 'n knallend hoogtepunt gehad ....en ik hoefde alleen maar naar 'n foto met jou afbeelding erop te kijken....en ik hield het niet meer..

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 20:45
    • Hagueian

      Posts: 8.212

      Hij is gewoon weer naar de verkeerde Thaise salon gegaan. Of hij heeft te weinig betaald. Het is wel Vegas natuurlijk.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 21:19
  • Snorremans

    Posts: 133

    "We hebben geen hoogtepunten"

    Raar eigenlijk...hij heeft toch best een leuk vrouwtje thuis zitten...of zou hij toch gay zijn..😛

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 21:53

Meer nieuws

Datum
Grand Prix
Circuit

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

