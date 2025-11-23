McLaren gediskwalificeerd: wat betekent dit voor Verstappens titelstrijd?

De diskwalificatie na de Grand Prix van beide McLarens gooit de titelstrijd in het rijderskampioenschap volledig op zijn kop. Lando Norris moet door zijn zeer pijnlijke nulscore in Las Vegas vrezen voor Max Verstappen, die dankzij zijn glansrijke overwinning in de meest bekende gokstad ter wereld in één klap vijfentwintig punten inloopt. Oscar Piastri zit al een tijdje niet lekker in zijn vel achter het stuur van de oranje papaya-auto en ziet nu de viervoudig wereldkampioen pal naast zich in de stand. Met nog twee wedstrijden in het Midden-Oosten is de strijd om de felbegeerde titel volledig opengebroken. De achterstand van Verstappen op de Britse Norris is geslonken naar nog maar 24 (!) punten.

Nooit opgeven

De DSQ voor McLaren zag niemand aankomen. Maar zoals in de autosport geldt: ''when the fat lady sings'' is pas het einde. Parallellen met het wereldkampioenschap van 2007 borrelen meteen op. Kimi Raikkonen zat net als Verstappen in een uitzichtloze positie en had hij mathematisch nog kans met een soortgelijke achterstand zoals Verstappen nu had. Echter, door een dure fout van Hamilton in China en technische problemen in Brazilië, won de coole Fin van weinig woorden alsnog op het allerlaatste moment zijn enige wereldtitel met één punt verschil. Verstappen heeft het zelf ondervonden in 2021 in de allerlaatste Grand Prix, waarbij de Nederlander de titel 57 ronden lang uit zicht was, totdat dat ene beruchte moment die sport-minded Nederland op zijn kop zette.

Afhankelijk van Norris

Verstappen zal in de komende wedstrijden de maximale score in de wacht moeten slepen en is daarbij wel erg afhankelijk van de prestaties van Norris. De McLaren-coureur kan in de laatste twee wedstrijden in het kielzog rijden van de Nederlander door steeds tweede te finishen. Na het sprintweekend van Qatar zou de McLaren in theorie zestien punten achter kunnen staan mits de regerend kampioen uit de Lage Landen blijft winnen. Een vijfde plek in Abu Dhabi in de slotrace is daarbij voldoende als Verstappen daar ook als overwinning over de meet komt. Op deze manier reed de Duitser Nico Rosberg naar zijn enige rijderskampioenschap in 2016 door steeds achter titelconcurrent en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te finishen.

Vorm van Red Bull wisselvallig

Verstappen steekt zelf in absolute bloedvorm sinds Monza. Toch is zijn Red Bull-machine een onvoorspelbare diva. Het ene weekend is de RB21-Honda magistraal, het andere weekend een spreekwoordelijke 'onbestuurbare' tractor. In Brazilië vocht Verstappen zich nog knap naar het podium met een derde plaats vlak achter Kimi Antonelli, maar het gehele weekend worstelde de 28-jarige met zijn bolide. Norris won zonder zuchtje tegenwind gemakkelijk de wedstrijd. De laatste twee Grands Prix zijn permanente banen waar neerwaartse druk een grotere rol speelt dan door de straten van Vegas of speed temples zoals Monza. Banen die het team uit Woking een aanzienlijk voordeel geven. De enige manier om het Norris lastig te maken is eigenlijk een open deur: vooraan te starten en daar zoveel mogelijk te blijven. De McLaren is namelijk in vuile lucht geen schim van de wagen die het qua potentieel daadwerkelijk kan zijn. Hoe het daadwerklijk gaat ontvouwen bepaalt de toekomst, maar een spannend slot is gegarandeerd.