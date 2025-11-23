user icon
McLaren gediskwalificeerd: wat betekent dit voor Verstappens titelstrijd?

McLaren gediskwalificeerd: wat betekent dit voor Verstappens titelstrijd?
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 12:46
  • comments 8
  Door: Martijn Arnoldus

De diskwalificatie na de Grand Prix van beide McLarens gooit de titelstrijd in het rijderskampioenschap volledig op zijn kop. Lando Norris moet door zijn zeer pijnlijke nulscore in Las Vegas vrezen voor Max Verstappen, die dankzij zijn glansrijke overwinning in de meest bekende gokstad ter wereld in één klap vijfentwintig punten inloopt. Oscar Piastri zit al een tijdje niet lekker in zijn vel achter het stuur van de oranje papaya-auto en ziet nu de viervoudig wereldkampioen pal naast zich in de stand. Met nog twee wedstrijden in het Midden-Oosten is de strijd om de felbegeerde titel volledig opengebroken. De achterstand van Verstappen op de Britse Norris is geslonken naar nog maar 24 (!) punten. 

Nooit opgeven

De DSQ voor McLaren zag niemand aankomen. Maar zoals in de autosport geldt: ''when the fat lady sings'' is pas het einde. Parallellen met het wereldkampioenschap van 2007 borrelen meteen op. Kimi Raikkonen zat net als Verstappen in een uitzichtloze positie en had hij mathematisch nog kans met een soortgelijke achterstand zoals Verstappen nu had. Echter, door een dure fout van Hamilton in China en technische problemen in Brazilië, won de coole Fin van weinig woorden alsnog op het allerlaatste moment zijn enige wereldtitel met één punt verschil. Verstappen heeft het zelf ondervonden in 2021 in de allerlaatste Grand Prix, waarbij de Nederlander de titel 57 ronden lang uit zicht was, totdat dat ene beruchte moment die sport-minded Nederland op zijn kop zette.

Afhankelijk van Norris

Verstappen zal in de komende wedstrijden de maximale score in de wacht moeten slepen en is daarbij wel erg afhankelijk van de prestaties van Norris. De McLaren-coureur kan in de laatste twee wedstrijden in het kielzog rijden van de Nederlander door steeds tweede te finishen. Na het sprintweekend van Qatar zou de McLaren in theorie zestien punten achter kunnen staan mits de regerend kampioen uit de Lage Landen blijft winnen. Een vijfde plek in Abu Dhabi in de slotrace is daarbij voldoende als Verstappen daar ook als overwinning over de meet komt. Op deze manier reed de Duitser Nico Rosberg naar zijn enige rijderskampioenschap in 2016 door steeds achter titelconcurrent en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te finishen. 

Vorm van Red Bull wisselvallig

Verstappen steekt zelf in absolute bloedvorm sinds Monza. Toch is zijn Red Bull-machine een onvoorspelbare diva. Het ene weekend is de RB21-Honda magistraal, het andere weekend een spreekwoordelijke 'onbestuurbare' tractor. In Brazilië vocht Verstappen zich nog knap naar het podium met een derde plaats vlak achter Kimi Antonelli, maar het gehele weekend worstelde de 28-jarige met zijn bolide. Norris won zonder zuchtje tegenwind gemakkelijk de wedstrijd. De laatste twee Grands Prix zijn permanente banen waar neerwaartse druk een grotere rol speelt dan door de straten van Vegas of speed temples zoals Monza. Banen die het team uit Woking een aanzienlijk voordeel geven. De enige manier om het Norris lastig te maken is eigenlijk een open deur: vooraan te starten en daar zoveel mogelijk te blijven. De McLaren is namelijk in vuile lucht geen schim van de wagen die het qua potentieel daadwerkelijk kan zijn. Hoe het daadwerklijk gaat ontvouwen bepaalt de toekomst, maar een spannend slot is gegarandeerd.  

919

Posts: 3.833

Ze hadden het vandaag moeten doen. 😁

  • 1
  • 23 nov 2025 - 12:55
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.416

    Zoalang er mathematisch nog een kans is, zal er voor gereden worden.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:48
  • 919

    Posts: 3.833

    McLaren nog een motor wissel in het vooruitzicht?

    🤞

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:52
    • Remco_F1

      Posts: 3.243

      Zijn ze dan wel laat mee, die gridstraf op de aankomende circuits kun je niet zomaar goed maken, hadden ze anders in Brazilië moeten doen.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:55
    • 919

      Posts: 3.833

      Ze hadden het vandaag moeten doen. 😁

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:55
    • F1jos

      Posts: 4.839

      Met een versere motor en hij niets te verliezen heeft, is hij het gevaarlijkst. Vooraf had McLaren ook al een punt gemaakt met de strategie van de motor wissel.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:06
  • jd2000

    Posts: 7.433

    Kan me niet voorstellen dat McLaren dit nog uit handen geeft. Als dat wel zo is heb ik minstens net zo veel lol als in 2021.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:52
  • Pietje Bell

    Posts: 31.981

    " Na het sprintweekend van Qatar zou de McLaren in theorie zestien punten achter

    kunnen staan mits de regerend kampioen uit de Lage Landen blijft winnen."

    Kan iemand mij dit voorrekenen?

    Max wint ---> 25 en Lando 2e ---> 18

    Max wint de Sprintrace ---> 8 en Lando 2e ---> 7

    Lando verliest 8 punten voorsprong.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 13:03
    • Erwinnaar

      Posts: 5.227

      Ze bedoelen, als VERSTAPPEN de sprint wint en Norris valt uit is het 24 minus 8 is 16.

      En zo kunnen we duizend scenario's maken. Er zijn nog maximaal 58 punten te halen gevolgd door maximaal 42 bij tweede plaatsen.

      16 punten moet Norris laten liggen in 3 races om geen wk te worden ervanuit gaande dat VERSTAPPEN alles zou winnen.

      Conclusie: is mogelijk.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 13:17

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
