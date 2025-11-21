user icon
Formule 1 zegt voorlopig nee tegen twee verplichte pitstops

Formule 1 zegt voorlopig nee tegen twee verplichte pitstops
  Gepubliceerd op 21 nov 2025 16:01
  Door: Bob Plaizier

De wereld van de Formule 1 probeert de sport altijd spannender te maken. Een van de ideeën die ervoor moest zorgen, was om in de toekomst het verplicht te maken dat alle coureurs minstens twee keer de pits in gingen. Tijdens de recente F1 Commissie-meeting leek de sport een belangrijke knoop te kunnen doorhakken, maar het voorstel is voorlopig in de ijskast gezet. 

Je hoeft hier dus binnenkort geen rekening mee te houden als je gaat wedden op sport zonder Cruks, wat je volgens Frederik de Koning kan doen op buitenlandse sites met een veilige licentie. Twee verplichte pitstops zouden anders invloed kunnen hebben op het resultaat van een race, maar dat zal in ieder geval volgend seizoen nog niet het geval zijn. 

Wat lag er op tafel bij de F1 Commissie?

In een meeting van de F1 Commissie spreken teams, de FIA en Formula One Management gezamenlijk over de toekomst van de sport. Er stonden meerdere punten op de agenda, waaronder dus ook een regel die elke coureur zou verplichten om tijdens een Grand Prix twee pitstops te maken. Het idee hierachter is simpel: meer stops betekent meer strategie, meer variatie en daardoor dus ook mogelijk leukere races voor de toeschouwers en kijkers. 

De FIA bevestigde na afloop dat het voorstel wél is besproken, maar dat er geen akkoord is bereikt. Het plan wordt dan ook niet direct ingevoerd, maar de kans is groot dat er in de toekomst weer over gesproken wordt. Mogelijk worden de twee verplichte pitstops dan toch wel goedgekeurd door alle partijen. De kans is aanwezig dat dit gebeurt na de introductie van de nieuwe reglementen in 2026. Dat is veelzeggend, want intussen is duidelijk geworden dat een groot deel van de teams helemaal niet staat te springen om zo’n verplichting.

Het is overigens goed om te weten dat het voorstel niet op zichzelf stond, er werd tegelijkertijd namelijk ook gekeken naar andere aanpassingen. Denk hierbij aan veranderingen in de specificaties van de banden, een limiet op de levensduur van de banden en de verplichte inzet van drie compounds in de race. Nu moeten coureurs elke Grand Prix nog twee verschillende compounds gebruiken. Kortom: de F1 zoekt al langer naar manieren om races minder voorspelbaar te maken, maar wil niet blindelings een rigide regel doordrukken die averechts kan werken. 

Waarom zijn teams kritisch op de twee verplichte pitstops?

Een regel voor twee verplichte stops klinkt voor fans aantrekkelijk, omdat het zal resulteren in meer strategie en variatie. Toch zijn de teams niet bepaald fans van het voorstel. Ze voorspellen onder meer dat alle teams alsnog dezelfde strategie gaan gebruiken. Strategen binnen de teams hebben er weinig moeite mee om de optimale aanpak uit te rekenen. Als de regels strak voorschrijven dat er twee stops móéten komen, is de kans groot dat iedereen eindigt met zo’n beetje dezelfde strategie, met slechts één of twee ronden verschil in het moment om te pitten.

Je ziet nu nog regelmatig verschillen, waarbij een coureur met twee pitstops jaagt op een rijder die maar één stop heeft gedaan. Met een harde twee-stopregel verdwijnt dat kat-en-muisspel mogelijk volledig, omdat teams gewoon de veiligste en snelste route binnen de regellimieten kiezen. 

