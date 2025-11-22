De stewards hebben snel een besluit genomen over het lot van Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Een vertegenwoordiger van Mercedes moest tekst en uitleg komen geven over het niet op tijd verzenden van de formulieren van de set-ups, maar Mercedes had weinig schuld aan deze fout.

De stewards deelden een opvallend bericht na afloop van de kwalificatie. Ze meldden dat men bij Mercedes de formulieren van de set-ups niet op tijd hadden afgeleverd bij de Technical Delegate. Het was een vreemde fout, en een zware straf was dan ook niet uitgesloten. De stewards kwamen echter snel tot een besluit, want een IT-probleem zat Mercedes dwars. Hierdoor werden de formulieren niet op tijd verzonden.

Het team van Mercedes kende een wisselvallige kwalificatie, want Russell wist de vierde tijd te noteren, terwijl zijn teamgenoot Antonelli in de stromende regen niet veel verder kwam dan de zeventiende tijd. Het was een flinke klap voor de jonge Italiaan die steeds beter in vorm begint te komen. Het wordt voor hem in ieder geval niet erger, omdat de stewards hebben besloten om geen straf uit te delen.

Wat was er aan de hand?

De stewards besloten geen straf uit te delen, omdat de vertegenwoordiger van Mercedes kon aantonen dat alles netjes op tijd was verzonden. Er was echter een IT-probleem met de beveiliging van de software, waardoor de Technical Delegate van de FIA de formulieren niet op tijd in zijn mailbox zag verschijnen.

De vertegenwoordiger van Mercedes leverde, tot tevredenheid van de stewards, kopietjes aan van de mails die naar de FIA waren gestuurd voorafgaand aan de kwalificatie. Hiermee kon Mercedes aantonen dat alles wel in orde was, maar dat het door een situatie buiten hun macht mis is gegaan.

Nog meer geluk voor Russell?

Russell en Antonelli kunnen zich hierdoor weer volledig focussen op de race van morgennacht. Russell kan nog een plekje opschuiven op de grid, omdat nummer drie Carlos Sainz zich ook moest melden bij de stewards. Hij was na een spin mogelijk op onveilige wijze weer de baan op gekomen.