FIA negeert klachten van McLaren over Red Bull

  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 12:09
  • Door: Bob Plaizier

De klachten van McLaren over de motorwissel van Red Bull in Brazilië blijven de gemoederen bezighouden. McLaren wil dat de FIA met duidelijkheid komt, maar daar heeft de autosportfederatie geen zin in. Nikolas Tombazis geeft aan dat ze zich er niet mee gaan bemoeien.

Red Bull besloot na afloop van de mislukte kwalificatie in Brazilië om de motor van de auto van Max Verstappen te wisselen. Hierdoor startte hij de race vanuit de pitlane, en wist hij zich naar het podium te vechten. Verstappen ontving veel complimenten voor zijn inhaalrace, maar bij McLaren plaatsten ze hun vraagtekens bij het moment. Ze wezen namelijk naar de budgetcap, en of deze motorwissel daar wel of niet onder moet vallen.

McLaren-teambaas Andrea Stella gooide de steen in de vijver, en sprak zich vlak na die race uit. Hij wees naar het feit dat de FIA geen duidelijkheid heeft gegeven over of het wisselen van een motor wel of niet onder de budgetcap valt. De FIA heeft er wel wat richtlijnen over gedeeld, maar ook hier is onenigheid over bij de teams. McLaren vindt namelijk dat het wisselen van de motor bij betrouwbaarheidsproblemen niet onder de cap moet vallen, maar wel als dit vanuit een performance-oogpunt wordt gedaan.

Tombazis reageert

Bij de FIA zijn ze een beetje klaar met deze discussie. Technisch kopstuk was heel duidelijk toen hij hiernaar werd gevraagd in Las Vegas: "Waar we ons als FIA zijnde niet graag mee willen bemoeien, is een situatie waarbij er een motor is gewisseld, en we met het team of motorleverancier in discussie moeten gaan of de telemetrie aangeeft dat het mogelijk een betrouwbaarheidsprobleem is of niet."

Wat kan de FIA doen?

Volgens Tombazis is dit niet aan de FIA: "We hebben voor ons gevoel niet de expertise om met hen in discussie te gaan of het hier gaat om de betrouwbaarheid of de strategie. In sommige gevallen is het heel duidelijk, maar als het een grijs gebied is, dan wordt het lastig. Dit is een zwakte in de huidige regels, de combinatie van financiële, technische en sportieve regels, en het is een gebied waar we deze aanpak hebben genomen, waarbij we de motorwissels accepteren zonder discussies over de impact op de budgetcap."

Reacties (15)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.403

    De FIA heeft ook helemaal gelijk. Als de telemetrie aan geeft motor isseu dan is het wisselen dat dat ding. EN de straf is uit de pitstraat starten. Gezien het feit dat je deze motor maat 4 wedstrijden mee hoef te laten gaan kun je hem ook aggressiever afstellen (lees meer PK). De FIA weet precies wat voor een motor er bij Verstappen in lag, en weet ook of er een performance verbetering in zit. Maar McLaren weet het niet en probeert hiermee RBR en Verstappen uit balans te krijgen. Als Forum lezer begin je wel ondertussen een hekel te krijgen aan die McLaren cowboys.

    • + 16
    • 21 nov 2025 - 12:17
    • iOosterbaan

      Posts: 2.061

      Nee joh, dit is puur om deze uitspraak te krijgen....nu kan McLaren dus eventueel ook zonder Cost Cap impact de motoren wisselen onder het excuus van betrouwbaarheid.

      • + 5
      • 21 nov 2025 - 12:24
    • skibeest

      Posts: 1.952

      Hoezo begin? Heb al heel lang een hekel aan vooral Zak

      • + 6
      • 21 nov 2025 - 12:28
    • schwantz34

      Posts: 41.382

      Als ze bij Mclaren ballen hebben lepelen ze er bij Lando en Oscar ook nieuwe motoren in, en laten ze die ook uit de pitstraat starten

      • + 13
      • 21 nov 2025 - 12:46
    • hennie013

      Posts: 1.849

      @ schwantz34 : Als McLaren besluit er een nieuwe motor in te bouwen hoeven ze niet uit de pits te starten maar hooguit achteraan ! ( ligt aan het aantal nieuwe onderdelen en de bijbehorende gritstraffen, al zijn het bv 30 plaatsen blijft het achteraan starten )
      Dat Max wel uit de pits moest starten kwam door de setup wijzigingen die tijdens Parc Ferme werden doorgevoerd, had niets met de nieuwe motor te maken.
      Toen duidelijk werd dat de setup omgegooid moest worden werd het een pitlane start, daarna besloten ze de complete PU te vervangen.

      • + 8
      • 21 nov 2025 - 12:57
    • Erik FW34

      Posts: 3.790

      S34, misschien doen ze dat wel als ze na de kwali rond P16 staan

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 12:58
    • nr 76

      Posts: 7.160

      Je hoeft helemaal niet uit de pitlane te starten als je een nieuwe motor plaatst. Zelfs niet als op P16 gekwalificeerd hebt.
      De pilane start was het gevolg van het breken van de parc fermé regels, door de setup aan te passen.

      • + 3
      • 21 nov 2025 - 12:59
    • Freek-Willem

      Posts: 6.455

      @hennie, nee die wissel was vanwege betrouwbaarheid

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 13:06
    • Erik FW34

      Posts: 3.790

      Ik weet dat het niet hoeft 76 maar S34 doet weer net of Verstappen vanaf P1 na kwali een wissel doet. Altijd kromme vergelijkingen

      • + 1
      • 21 nov 2025 - 13:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.583

    Zak krijgt onderuit de zak…

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 13:37
  • gridiron

    Posts: 2.954

    Ze negeren het niet, ze kunnen het gewoon niet aantonenbof het een terechte wissel was of niet.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 13:55
  • Mr Marly

    Posts: 7.873

    Misselijk team, hopelijk pakken ze de titel.

    • + 1
    • 21 nov 2025 - 14:27
  • John6

    Posts: 11.293

    Prima toch, dan is dit verhaal voor McLaren ook weer duidelijk, en hoeft Zak er ook niets meer over te zeggen, wat hij uiteraard nog wel gaat doen, lol.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 14:30
  • mario

    Posts: 14.533

    Ik zou zeggen dat alle andere teams ook nieuwe motoren in hun auto's lepelen onder dezelfde voorwaarden als RBR dat deed.... De FIA kan dan geen kant op en is het speelveld weer gelijk....

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 15:30
    • Polleke2

      Posts: 1.806

      Dit was al de negende keer dat er een vijfde ICE gewisseld werd slimmerd.
      Is nooit niet anders geweest en nu omdat het bij Max is wordt er een probleem van gemaakt.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 16:20

