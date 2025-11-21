De klachten van McLaren over de motorwissel van Red Bull in Brazilië blijven de gemoederen bezighouden. McLaren wil dat de FIA met duidelijkheid komt, maar daar heeft de autosportfederatie geen zin in. Nikolas Tombazis geeft aan dat ze zich er niet mee gaan bemoeien.

Red Bull besloot na afloop van de mislukte kwalificatie in Brazilië om de motor van de auto van Max Verstappen te wisselen. Hierdoor startte hij de race vanuit de pitlane, en wist hij zich naar het podium te vechten. Verstappen ontving veel complimenten voor zijn inhaalrace, maar bij McLaren plaatsten ze hun vraagtekens bij het moment. Ze wezen namelijk naar de budgetcap, en of deze motorwissel daar wel of niet onder moet vallen.

McLaren-teambaas Andrea Stella gooide de steen in de vijver, en sprak zich vlak na die race uit. Hij wees naar het feit dat de FIA geen duidelijkheid heeft gegeven over of het wisselen van een motor wel of niet onder de budgetcap valt. De FIA heeft er wel wat richtlijnen over gedeeld, maar ook hier is onenigheid over bij de teams. McLaren vindt namelijk dat het wisselen van de motor bij betrouwbaarheidsproblemen niet onder de cap moet vallen, maar wel als dit vanuit een performance-oogpunt wordt gedaan.

Tombazis reageert

Bij de FIA zijn ze een beetje klaar met deze discussie. Technisch kopstuk was heel duidelijk toen hij hiernaar werd gevraagd in Las Vegas: "Waar we ons als FIA zijnde niet graag mee willen bemoeien, is een situatie waarbij er een motor is gewisseld, en we met het team of motorleverancier in discussie moeten gaan of de telemetrie aangeeft dat het mogelijk een betrouwbaarheidsprobleem is of niet."

Wat kan de FIA doen?

Volgens Tombazis is dit niet aan de FIA: "We hebben voor ons gevoel niet de expertise om met hen in discussie te gaan of het hier gaat om de betrouwbaarheid of de strategie. In sommige gevallen is het heel duidelijk, maar als het een grijs gebied is, dan wordt het lastig. Dit is een zwakte in de huidige regels, de combinatie van financiële, technische en sportieve regels, en het is een gebied waar we deze aanpak hebben genomen, waarbij we de motorwissels accepteren zonder discussies over de impact op de budgetcap."